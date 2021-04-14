Благополучие сотрудников: как и зачем внедрять этот тренд

Дмитрий Кофтункин, начальник отдела внутренних коммуникаций «Росбанка» , рассказал, какие практики, кроме материальной мотивации, помогут повысить лояльность каждого члена команды и укрепить бренд работодателя. Опыт основан на результатах программы благополучия сотрудников, реализованной в компании.

По данным международного исследования Delloite, забота о сотрудниках — главный тренд 2020 года, и он прочно входит в корпоративную жизнь.

В 2018 году «Росбанк» принял новую бизнес-стратегию, и подразделение HR провело аудит корпоративной культуры на предмет ее соответствия заявленным целям развития. Так стартовал проект по созданию программы благополучия сотрудников.

Обратная связь показала, что все предыдущие инициативы команда воспринимает разрозненно, поэтому нам было важно донести, что благополучие — это комплексная программа возможностей, в которой каждый может найти то, что ему ценно и близко, а также принять в ней активное участие. В диалоге с сотрудниками мы определили пять основных направлений программы. Топ-менеджеры банка выступили ее амбассадорами.

Символом новой корпоративной культуры стало словосочетание BeHappy, которое отражает нашу заинтересованность в счастье коллег и объединяет все инициативы банка, направленные на заботу о сотрудниках. Следом вышла серия плакатов о ценностях компании (инновации, ответственность, командный дух и вовлеченность) со слоганом «Счастливый сотрудник — счастливый клиент».

Далее мы приступили к продвижению программы через всевозможные каналы коммуникации:

амбассадоры. Это вовлеченные в проект топ-менеджеры банка, которые возглавляют и курируют свой стрим, участвуют в мероприятиях программы и отслеживают показатели программы;

лидеры. Это активные сотрудники банка, которые возглавляют поднаправления и курируют проектные команды, участвуют в организации мероприятий, делают публикации, проводят опросы, помогают с масштабированием инициатив;

внутренние каналы информирования. Регулярные тематические статьи, публикации на внутренних ресурсах, плакаты, баннеры, ролл-апы, ролики, трансляции из других городов, презентации и материалы, яркий мерч, интеграции с проектами других подразделений — упаковка программы с точки зрения визуала имеет решающее значение. Каждый стрим программы мы анонсировали раз в полтора месяца, в течение которого проводился определенный набор мероприятий;

опросы сотрудников. Пилотные проекты и оценка сотрудниками новых инициатив, анализ вовлеченности, опросы, гибкость и адаптивность программы.

Какие направления развивать в рамках программы благополучия сотрудников

Забота о физическом и ментальном здоровье сотрудников

В рамках стрима «Энергичное пространство» мы проводим просветительские лекции на тему здоровья и психологии, организовываем тематические дни/недели, челленджи, конкурсы и другие мероприятия по здоровому образу жизни.

Поощряются и корпоративные команды по различным видам спорта (бег, футбол). В рамках пакета корпоративных льгот сотрудники могут пользоваться добровольным медицинским страхованием, получить консультацию профильного врача и психолога онлайн, а также приятные скидки на абонементы в сетевые фитнес-клубы и центры.

Проекты в области социальной и корпоративной ответственности

В рамках направления «Территория смыслов» действует волонтерская программа ShareCare. Наши добровольцы участвуют в различных мероприятиях и инициативах, делятся своими профессиональными знаниями и экспертизой с некоммерческими организациями, социальными предпринимателями.

Также они проводят уроки по финансовой грамотности и занятия на развитие гибких навыков для подопечных социальных учреждений и школьников, помогают приютам и пристраивают бездомных животных, проводят экомарафоны. Корпоративная программа волонтерства была признана лучшей в России в 2020 году, по версии премии InterComm.

Помощь в грамотном распоряжении финансами и планировании бюджета

В рамках направления «Финансовая стабильность» создан «Клуб финансовой грамотности», проводятся программы повышения уровня знаний в области финансов. Оказавшись в сложной жизненной ситуации, сотрудник может рассчитывать на помощь со стороны банка и коллег.

Развитие у сотрудников лидерских качеств

По направлению «Вдохновляющее лидерство» созданы программы развития лидерства для руководителей всех уровней, включая топ-менеджмент. Внедрены новые виды обучения в формате клубов по интересам. Мы также запустили проект BeExpert по обмену знаниями между сотрудниками в области hard/soft skills. В качестве спикеров выступают эксперты рынка и сотрудники/.

Как измерять результаты

Ежегодно группа Societe Generale проводит глобальный опрос по уровню вовлеченности. В прошлом году этот опросник был расширен за счет такого важного направления, как многообразие и инклюзивность (diversity&inclusion). По итогам осеннего опроса, индекс вовлеченности составил 78% (выше среднего по группе), уровень мотивации и уверенности в своем будущем — 70% и 72%, соответственно. Эти показатели остаются стабильно высокими, даже несмотря на некоторое снижение, вызванное глобальным эпидемическим кризисом.

Мы также измеряем и ведем статистику участия сотрудников в каждом мероприятии и инициативе банка. Например, в прошлом году наша внутренняя корпоративная соцсеть «Вместе» побила рекорд: количество активных пользователей, совершивших целевое действие (комментарий, лайк, пост, благодарность и т.д.), достигло 50% от общего числа сотрудников. В среднем на рынке такой показатель колеблется в диапазоне 30-40%, притом что, как правило, внутренние порталы — это стартовая страница браузера рабочего компьютера.

Или, например, наш телеграм-канал «Росбанк без границ» за несколько месяцев с момента открытия в конце марта набрал более четверти сотрудников и по опросам стал одним из самых популярных каналов получения информации.

Подразделения HR также анализируют информацию по сотрудникам: проводятся опросы по итогам прохождения испытательного срока, измеряется индекс годовой текучести персонала, уровень абсентеизма (больничные листы) и количество обращений в рамках ДМС («Паспорт здоровья»).

Программа благополучия из набора мероприятий и инициатив трансформируется и напрямую влияет на лояльность каждого члена команды ничуть не меньше, чем материальная мотивация и стандартный для отрасли соцпакет. Также программа становится составляющей бренда работодателя и влияет на выбор кандидата, а также на умонастроения и вовлеченность основного штата сотрудников.

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