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Стать серийным предпринимателем — подводные камни, качества и многозадачность

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Владислав Белов
Владислав Белов

Руководитель «1С-Поволжье» и серийный IT-предприниматель

Анастасия Удальцова

Серийный предприниматель — бизнесмен, который может развиваться в нескольких направлениях — а значит, умеет строить бизнес вне зависимости от сферы. Владислав Белов, руководитель «1С-Поволжье» и серийный IT-предприниматель, рассказал о тонкостях такого ведения бизнеса. 

Стать серийным предпринимателем — подводные камни, качества и многозадачность

Как развивать несколько проектов одновременно

Кадры и деньги — это основа серийного предпринимательства. Для каждого проекта у меня есть полноценная команда, в центре которой люди-драйверы. 

Драйверы — это лидеры и специалисты, обладающие экспертизой и способные не только сгенерировать бизнес-идею, но и довести ее до конца. 

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Количество драйверов в команде зависит от специфики сферы, в которой реализуется бизнес-проект. Но профессиональные качества драйверов не меняются. 

Однако теперь я формирую проектные команды так, чтобы в них было ограниченное число лидеров. В моей практике были случаи, когда их было слишком много — это провоцировало конкуренцию, потом конфликт, и в конечном счете вводила в заблуждение остальных членов команды. 

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Как серийный предприниматель я выступаю бизнес-инкубатором для специалистов с интересными идеями и даю им возможность для развития. Но в своих проектах становлюсь и инвестором, и координатором деятельности команды. 

При этом на собственном опыте осознал, что детальное погружение в каждый проект мешает мне видеть цельную картину серийного бизнеса. И чтобы исключить этот фактор, я поменял стратегию: теперь в одних бизнесах я играю роль руководителя проекта, а в других — занимаю позицию директора, контролируя процессы, но не принимая в них непосредственного участия. 

 

Кому не стоит запускать несколько бизнесов

Предпринимателю не стать серийным, если он боится масштабировать бизнес — привлекать больше человеческих и денежных ресурсов. Страх расширения заставляет такого бизнесмена концентрироваться на развитии одного проекта, построении одной компании. 

Обычный предприниматель не готов постоянно искать новые направления бизнеса, быть в движении, учиться — и пробовать, рискуя провалом. 

Такой бизнесмен «не видит леса за деревьями»: ему не хватает стратегического мышления, понимания долгосрочной перспективы и комплексного взгляда на вещи. 

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Поскольку серийный предприниматель — это человек с системным мышлением, эмоциональность и поспешность в действиях ему не свойственны. Химическое образование помогло мне научиться логически мыслить, поэтому как бизнесмен я сначала выдвигаю гипотезы для проверки жизнеспособности идеи и только потом вкладываю деньги в ее развитие. 

 

Что делать, если часть бизнесов не приносит прибыли

Бывает так, что среди множества интересных проектов есть перспективные, но убыточные. Хорошая практика в серийном предпринимательстве — продать бизнес инвесторам с иным потенциалом, благодаря которому со временем убытки превратятся в прибыль. Лучше продать бизнес-идею, которая продолжительное время не приносит прибыли, чем потерпеть банкротство. 

Однако важно вовремя остановиться: если бизнес продать не удается, нужно его закрыть. 

Продолжать работать с убыточными проектами несмотря ни на что — самое страшное для серийного предпринимателя. 

При этом я выделяю два вида сделки: 

  • «этичную» 

Когда серийный предприниматель понимает, что конкретный проект убыточен, например, потому что для него не хватает:

  1. денежных ресурсов,
  2. кадрового потенциала, 
  3. сильной команды, чтобы запустить идею. 
  • «неэтичную» 

Заведомо понимать, что проект не будет работать даже при хороших условиях, поскольку идея имеет значительные изъяны. 

Альтернативная модель серийности — запустить бизнес-идею с изначальной перспективой и продать другим инвесторам. 

 

«Подводные камни» серийного предпринимательства

  • Специфика: серийное предпринимательство подходит не каждому

Некоторым предпринимателям лучше делать фокус на работе «вглубь», а не «вширь». Запуск десятка проектов — это не о детальном развитии одной идеи, а о постоянном перемещении между бизнес-начинаниями с готовностью уделить внимание каждому из них. Я сам пришел к этому не сразу, а уже в процессе становления как предпринимателя

Для серийности бизнеса нужно делать его естественно и легко, чтобы множество проектов не тяготило, и быть увлеченным своим делом. 

  • Нужно постоянно учиться и быть открытым новым подходам 

В начале карьеры мне было намного проще «впитывать» новую информацию, чем теперь обучаться новому в зрелом возрасте. 

Однако я нашел для себя альтернативу: я делаю фокус на менторстве или наставничестве. Например, сейчас я подбираю проектную команду «на вырост» — работаю с людьми, которые хотят учиться, чтобы в будущем с моей поддержкой стать профессионалами. 

  • Нужно понимать денежную структуру своих проектов и тратить полученную прибыль по назначению

Конечно, запуску перспективного бизнеса предшествует тестирование, то есть предварительное исследование жизнеспособности бизнес-идеи. Однако нужно постоянно реинвестировать деньги в проекты — чтобы они развивались. 

 

Резюмируя

Конечно, стать серийным предпринимателем выглядит заманчиво и логично. Однако важно понимать, что в отличие от обычного предпринимательства владение несколькими проектами имеет специфику, с которой бизнесмену нужно считаться. 

Чтобы определить, готовы ли вы к серийному предпринимательству, задайте себе вопросы:

  • Вы хотите начать новое дело, потому что у вас возникли временные трудности в работе текущего бизнеса?
  • Вы в целом успешны в нынешнем бизнесе, но все равно хотите параллельно запустить новый проект?
  • Вы уверены в жизнеспособности новых или сторонних идей, в которые вы планируете инвестировать?
  • Вы способны быть гибким и постоянно учиться, чтобы адаптироваться к новым сферам ваших будущих проектов?
  • У вас хорошо развиты навыки нетворкинга и есть сеть контактов?
  • У вас есть сильная команда специалистов для каждого из планируемых проектов?
  • Вы сможете уделять время и вкладывать деньги во все будущие проекты?
  • Вы сможете оставить бизнес-идею, если она долгое время приносит только убытки?

 

Фото на обложке: Shutterstock / Jacob Lund

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