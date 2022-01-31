Личный топ-5 книг для предпринимателя — где искать идеи?

Роман Копнин, сооснователь единого сервиса заказа еды Chibbis , на протяжении всей предпринимательской карьеры читает бизнес-литературу. Он поделился небольшой подборкой самых значимых книг, которые помогли ему построить свой бизнес.

Было непросто сделать акцент на конкретных произведениях, ведь мой список не ограничивается только этими пятью книгами.

Когда ты серийный предприниматель, то находишься в постоянном поиске новых идей и теста гипотез. Именно в этом, как мне кажется, способны помочь опыт и истории от таких же людей из бизнеса.

Поэтому я хочу рассказать о действительно вдохновляющих книгах для стартапов и основателей бизнеса, где каждый может найти полезные рекомендации и идеи, как в свое время это сделал я.

Тони Шей «Доставляя счастье»

Обязательно к прочтению компаниям, которые обслуживают клиентов. Не важно как — через колл-центр, вживую или консультируя в чате.

В нынешних реалиях, когда все делают примерно один и тот же продукт, конкурентным преимуществом становится именно качество сервиса и клиентоориентированность.

Тони Шей доказал на примере Zappos, что если сотрудники пытаются решить любую проблему клиента, даже ту, которая никак не связана с их работой, это приводит к грандиозным результатам.

Ричард Брэнсон «Теряя невинность»

Ричард Брэнсон — уникальный серийный предприниматель, мой главный кумир в мире бизнеса. «Теряя невинность» — это, по сути, практическое руководство, которое учит не только ведению бизнеса, но и культуре разворотов в нем и тому, как важно адаптироваться к изменениям.

Помимо мотивации, которой в книге предостаточно, каждый сможет извлечь из нее много практических советов. Например, мы использовали в нашем бизнесе кейс Брэнсона: в молодости он продавал рекламу в своем журнале Student.

Он звонил крупной компании и рассказывал, что их главный конкурент якобы уже купил размещение в новом выпуске. После получения согласия он звонил этому конкуренту и рассказывал такую же историю. На старте бизнеса мы применяли подобный подход при подключении новых ресторанов к сервису.

Питер Тиль «От нуля к единице»

Из всех книг схожей тематики я выделил именно эту. Она больше всех оказала на меня влияние, помогла сформировать предпринимательское мышление.

Главный посыл книги — нужно сосредоточиться на одном направлении и стать лучшим в нем. Только так рождаются по-настоящему великие компании.

Питер Тиль рассказывает, что нужно перестать мыслить как обычный человек для достижения успеха в бизнесе. Но, с другой стороны, он также объясняет, что необязательно открывать бизнес, чтобы стать успешным.

После прочтения книги начинаешь смотреть на вещи абсолютно под иным углом.

Олег Тиньков «Я такой как все»

Настоящая история построения бизнеса в России, которая кардинально отличается от западных аналогов.

Как мне кажется, мы должны понимать, как вести дела именно в нашей стране, а не в силиконовом раю. Лучше Олега Тинькова, наверное, никто не рассказал про это. Он всегда открыто говорил, что создавал бизнес с одной целью — успешно продать его (банк стал исключением). И всегда четко следовал этой стратегии.

Так что было интересно почитать о его опыте и о том, как он вел переговоры с разными людьми.

Сэм Уолтон «Как я создал Walmart»

Я думаю, все слышали про этого гиганта американской оптовой и розничной торговли, который полностью изменил всю индустрию ритейла.

Но для нас это больше, чем просто книга. Это история бизнеса, определившая всю нашу дальнейшую стратегию развития, благодаря которой мы смогли масштабироваться и вырасти в зрелую компанию.

Я помню, как запускались имеющие грандиозные планы бизнесы в России, но многие из них закрылись. Почему?

В большинстве случаев причиной стало одно и то же. Значтельная часть компаний сначала пытались выходить на рынок двух столиц и городов-миллионников. Но зачастую там нереально свести экономику из-за слишком высокой конкуренции. И если у тебя за спиной нет бездонного кошелька в лице крупной корпорации, то рано или поздно ресурсы закончатся, а инвесторы перестанут вкладывать деньги в убыточный бизнес.

Сэм Уолтон избрал другой путь развития и начал именно с маленьких городов, постепенно окружая большие города. Похожий путь выбрали и мы.

Chibbis мы запускали на собственные средства. У нас не было сторонних инвестиций, поэтому мы начали свой бизнес с маленьких городов, а миллионники запустили в самую последнюю очередь. Тем самым мы получили возможность отсрочить окупаемость в больших городах за счет положительной юнит-экономики от маленьких.

В заключение я бы хотел дать несколько рекомендаций всем, кто планирует запускать стартап или уже его развивает.

Читать — это не просто полезная привычка, но и способ извлечь реальную выгоду, как духовную, так и материальную.

Используйте свой опыт и добавьте к нему нужные факты из бизнес-источников, ведь там можно найти дополнительные идеи и лайфхаки, которые подойдут именно вам. К тому же в книгах часто можно узнать, какие «узкие места» встречались у таких же энтузиастов. Возможно, это даст понимание, как избежать похожих ошибок.

Причем возвращаться к таким книгам можно в разный период зрелости бизнеса: это все равно что приехать в любимое место в разном возрасте. Вроде уже все знаете и тысячу раз видели, но каждый раз отмечаете для себя что-то новое.

Фото на обложке: Shutterstock / Billion Photos