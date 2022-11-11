«30% клиентов готовы перейти к конкурентам, если обслуживание ухудшится» — как поддерживать клиентский сервис

Иностранные розничные игроки задали высокую планку на российском рынке. После их ухода нашим компаниям важно ее не снижать. Алексей Кривошеев, CX-эксперт разработчика облачной платформы Voximplant, поговорил с представителями российского b2c-рынка, чтобы узнать, как они выстраивают клиентский сервис в своих компаниях сейчас.
В последние месяцы из-за ухода из России большого числа иностранных игроков конкуренция в ритейле снизилась. А у российского бизнеса появились новые проблемы, которые связаны:
- с наличием товаров на складе,
- логистикой,
- оплатой поставок.
В такой ситуации компании вынуждены выбирать: что важнее — наличие товара или удовлетворенность клиента.
Мы провели исследование и спросили у 2000 жителей 15 крупнейших городов России:
- заметили ли они изменения в качестве обслуживания в российских компаний,
- насколько уровень клиентского сервиса важен для них.
Половина участников за последние месяцы заметила ухудшения, половина нет.
При этом 30% клиентов b2c-компаний сообщили, что готовы перейти к конкурентам, если качество обслуживания ухудшится. Потеря 30% клиентов для многих бизнесов критична.
Результаты этого опроса мы обсудили с представителями шести крупных (в своих рыночных нишах) российских b2c-компаний, чей бизнес сильно зависит от степени удовлетворенности розничных клиентов.
Дмитрий Зборовский, вице-президент по аналитике и эффективности «СберМаркета»
- Раньше сервисы делали упор на экономию времени — привезем за полчаса, за 20 минут, за 10 минут — теперь клиентам важнее выгода. Сегодня клиенты ищут скидки и акции.
- Поэтому важно запускать новые продуктовые фичи, которые подсвечивают выгоду во время онлайн-покупок.
Доля заказов с товарами со скидкой в нашей компании составляет 76%, а позиций со скидками в одном заказе — около 40%.
Сейчас компаниям важно двигаться в сторону персонализации клиентского опыта. Для этого используются, например, ML-алгоритмы, которые помогают определить потребности клиента, а также — на каком этапе жизненного цикла находится клиент. Например, в нашем случае модель Churn Prediction (предсказание оттока) позволила улучшить Retention Rate клиентов на 23% при сокращении промо-затрат и улучшении эффективности на 15%.
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А Recommendation System позволила оптимизировать Customer Journey в мобильном приложении и улучшила показатель перехода в мобильное приложение и на сайт (CTOR) из CRM-коммуникаций с подборками в два раза.
Клиенты привыкли к высокому уровню сервиса, поэтому для привлечения новых клиентов, которые будут переходить от конкурентов, покинувших российский рынок, нужно продолжать инвестировать в автоматизацию процессов службы заботы о клиентах и увеличивать эффективность работы операторов кол-центров.
Можно использовать чат-боты на основе AI и другие решения, которые производят простые операции с заказом без участия оператора.
Одна из ключевых задач — полное решение вопроса в рамках одного обращения. Это значит, что если клиент обратился с вопросом в чате, он сразу получил ответ на свой вопрос без длительного ожидания и перенаправления в другие каналы коммуникации.
Алена Макарова, директор по маркетингу телемедицинского сервиса «Доктис»
- В последние месяцы рынок наблюдает падение спроса клиентов. Но на здоровье люди не стали экономить. Приблизительно с конца марта-начала апреля спрос на наши услуги восстановился.
- Одна из возможных стратегий в кризис — направить свои усилия не столько на привлечение новых клиентов, сколько на удержание существующих, в том числе за счет предложения новых услуг и развития сервиса.
С точки зрения сервиса для клиента важна возможность получить услугу вовремя и в удобном формате. Поэтому необходимо внедрять разные, ранее не использовавшиеся инструменты коммуникации с клиентом.
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Так, у нас есть два формата записи к врачу:
- оперативный, когда пациента в течение пяти минут может проконсультировать доступный врач,
- запись на определенный день к конкретному специалисту. Форматы консультаций — аудио, видео или в чате.
Компании необходимо оценивать сезонность своего бизнеса и усиливать направления, которые растут в сезон. Например, осенью, в период активизации ОРВИ, или весной, когда у людей проявляется аллергия, привлекаем больше специалистов. Это позволяет сократить время ожидания свободной записи.
Компаниям сейчас приходится экономить, и если недорогие и эффективные каналы связи с клиентами уже используются, их нужно поддерживать.
Например, у нас это SIP-телефония и интернет-звонки. Когда речь идет о новом сервисе, предпочтительна связь человека с человеком — внедрение роботов здесь пока могло бы быть воспринято как снижение уровня сервиса.
Новые направления будут требовать и новых технологий. Для нас это дистанционный мониторинг пациентов. Для него мы используем:
- обзвон операторами кол-центра,
- роботизированный обзвон,
- онлайн-передачу показаний с гаджетов.
Обработка данных производится за счет алгоритмической проверки, например, при разных показателях температуры пациента — 36.6, 37.2 или 38.5 градусов — алгоритм решает, как его маршрутизировать дальше. Это снимает с самого пациента нагрузку звонить в кол-центр и сообщать о своем здоровье и делает данные доступными для анализа в режиме онлайн.
Ольга Цыганкова, руководитель поддержки сети онлайн-ритейлера «Ситилинк»
- В ритейле при стабильном курсе доллара и ценах ожидания клиентов были традиционно высоки.
Клиенты хотели быстрого ответа на звонок, наличия товара «здесь и сейчас», индивидуальные условия покупки. Когда цена на идет на повышение, количество звонков увеличивается, и клиенты готовы ждать на линии — у них гораздо меньше ожиданий по уровню сервиса. Сейчас мы видим такую тенденцию и думаем, что она характерна для различного ритейла и eCommerce.
- Компания, которая обрабатывает в год десятки миллионов заказов, должна постоянно думать об улучшении клиентского сервиса за счет его автоматизации.
Например, сейчас мы внедряем автоматическое подтверждение курьерской доставки. Минута работы автоматического оператора стоит в четыре раза меньше, чем сотрудника, который к тому же делает неинтересную и рутинную работу.
На рост удовлетворенности клиентов могут повлиять новые каналы коммуникации. Например, для многих клиентов важна возможность связаться с компанией в круглосуточном режиме — ее можно быстро внедрить в Telegram или WhapsApp.
Новый канал должен давать клиенту новые возможности. В нашем чате уже доступен широкий набор сервисов:
- помощь в подборе товара от ноутбука до велосипеда,
- управление заказом,
- консультации по ассортименту или гарантийным случаям.
На базовые вопросы отвечают специалисты контактного центра, а по сложным техническим вопросам подключаются технические эксперты. В результате мы уже увидели рост удовлетворенности клиентов до показателя 4,8 из 5.
Константин Попов, исполнительный директор парка развлечений «Сказка»
- Сфера развлечений относится к категории «антихрупких» бизнесов. Да, рост замедлился, но он сохраняется, и его динамика уже возвращается на прежний уровень за счет клиентов, которые остались летом в Москве и внутреннего туризма.
- Клиентский опыт всегда будет влиять на все показатели юнит-экономики компании: начиная со среднего чека, заканчивая повторными покупками.
Если где-то происходит сбой, конверсия падает, и это заметно сказывается на конечном финансовом результате. Поэтому улучшения нужны каждый день.
Динамика NPS подтверждает, что мы двигаемся в верном направлении: на протяжении четырех лет мы растем на 10 процентных пунктов. Дальше мы будем двигаться в направлении сокращения лишних действий клиентов (например, отстоять очередь в билетную кассу):
- мы внедряем новые системы самообслуживания,
- делаем ставку на онлайн, чтобы человек мог выпустить и пополнять электронную карту парка на сайте без посещения физической кассы.
Очень важно ежедневно собирать обратную связь от клиентов. Мы делаем это через WhatsApp. Например, можно попросить клиентов оценить от 0 до 10, с какой вероятностью они готовы рекомендовать вашу компанию и ее услуги. Благодаря кнопкам ответов и чат-ботам, один сотрудник может обрабатывать тысячи ответов в день.
Для каждого клиента нужно внедрить определенную цепочку коммуникаций. Например, мы отправляем клиенту подарок — два билета на любой аттракцион на выбор. Эта механика заметно повышает конверсию в повторные покупки. Если клиент попадает в сегмент 1-1-1 по RFM-анализу, мы дарим ему золотую карту парка с особым набором сервисов.
Думаю, что огромная точка роста для большинства бизнесов — это сегментация клиентов, поиск новых сегментов и индивидуальная работа с каждым из них. В этом очень хорошо помогает фреймворк Jobs to be Done.
Валентина Ларкина, директор по CX винотек SimpleWine
- В высоком ценовом сегменте ситуация достаточно стабильная и изменений мало, а вот в массовом и среднеценовом сегментах идет трансформация потребительского поведения.
Все больше клиентов задумывается об экономии, все чаще интересуются специальными предложениями, скидками и акциями. Но в долгосрочной перспективе, думаю, все вернется на круги своя — освободившиеся ниши будут заняты новыми игроками, клиенты вернутся к привычному потребительскому поведению.
- Раньше для коммуникаций с клиентами просто использовались различные каналы — телефон, email, СМС, пуши на сайте и в приложении, чаты. Сейчас компании переходят к омниканальности.
Бизнесу важно точно понимать:
- в каком канале,
- какому клиенту,
- какая именно коммуникация нужна.
Для этого мы настраиваем политику контактов, оптимизируем частоту и формат взаимодействия, стараемся извлечь больше выгоды из точечных и персонализированных сообщений, чем от массовой спам-рассылки.
По результатам наших клиентских опросов, наиболее важные факторы удовлетворенности и лояльности:
- работа сотрудника,
- качество обслуживания,
- удобство покупки.
Именно в эти направления имеет смысл продолжать инвестировать. Персонализация клиентского опыта давно стала стандартом для западных и российских ритейлеров — и современный клиент ожидает персонального отношения по умолчанию. Он требует, чтобы в любой точке контакта (как онлайн, так и офлайн) бизнес как минимум узнавал его, помнил его покупки и предпочтения и строил дальнейшие отношения, исходя из собранных сведений.
Андрей Мякин, директор по продажам СДЭК
- На услуги курьерских компаний средний чек увеличился в диапазоне 5-10%. Мы отмечаем рост количества заказов в люксовых интернет-магазинах, а также продающих товары более низкого сегмента. При этом количество заказов товаров среднего класса уменьшилось.
- Средний сегмент перераспределяется: либо выше в сторону люкса, когда клиенты выбирают качество и долговечность, либо ниже, что позволяет заказывать такие товары чаще.
- Актуальный тренд — внедрение умных ботов, интегрированных в голосовые и письменные каналы коммуникации.
Если по итогам 2021 года только 27% всех обращений были обработаны ботами, то за четыре месяца 2022 года это уже 48%.
Важно предоставлять клиентам возможность выбирать удобный канал взаимодействия: «ВК», Viber, Whatsapp, Telegram. При этом наша оценка за обслуживание чат-ботом варьируется в пределах 4,40-4,60 по пятибалльной шкале. Отрицательные отзывы и диалоги обязательно прорабатываются.
Кроме внедрения технологий, которые помогают поддерживать уровень сервиса, очень важно обучать сотрудников, работающих с клиентами. У нас работает корпоративный университет, где открыты:
- школа клиентского обслуживания,
- школа операторов кол-центра,
- другие подразделения.
На курсах наши сотрудники повышают свою квалификацию, разбирают кейсы, учатся выстраивать правильные отношения с клиентами.
9 актуальных практических рекомендаций
- Сегодня клиент в первую очередь ищет выгоду, а не скорость — запускайте предложения с выгодой.
- Сегментируйте целевую аудиторию и персонализируйте клиентский опыт. В этом помогают правильно подобранные технологии коммуникации с клиентами.
- Направляйте свои усилия не только на привлечение новых клиентов, но и на удержание существующих; уделите приоритетное внимание CRR.
- Автоматизируйте рабочие процессы службы заботы о клиентах. Особенно актуально внедрение умных ботов, интегрированных в голосовые и текстовые каналы коммуникаций.
- Помимо усовершенствования отдельных инструментов клиентского сервиса, думайте о том, как они взаимодействуют с клиентом и между собой.
- Оценивайте сезонность своего бизнеса и подбирайте такие технологии коммуникации, которые помогут не упустить клиентов в во время пикового спроса и сэкономить деньги во время его снижения.
- Каждый новый канал коммуникаций должен давать клиенту новые возможности.
- Обучайте сотрудников, работающих с клиентами и использующих разные каналы коммуникации.
- Собирайте обратную связь от клиентов во всех каналах.
Фото на обложке: Shutterstock / Air Images
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