«30% клиентов готовы перейти к конкурентам, если обслуживание ухудшится» — как поддерживать клиентский сервис

В последние месяцы из-за ухода из России большого числа иностранных игроков конкуренция в ритейле снизилась. А у российского бизнеса появились новые проблемы, которые связаны:

с наличием товаров на складе,

логистикой,

оплатой поставок.

В такой ситуации компании вынуждены выбирать: что важнее — наличие товара или удовлетворенность клиента.

Мы провели исследование и спросили у 2000 жителей 15 крупнейших городов России:

заметили ли они изменения в качестве обслуживания в российских компаний, насколько уровень клиентского сервиса важен для них.

Половина участников за последние месяцы заметила ухудшения, половина нет.

При этом 30% клиентов b2c-компаний сообщили, что готовы перейти к конкурентам, если качество обслуживания ухудшится. Потеря 30% клиентов для многих бизнесов критична.

Результаты этого опроса мы обсудили с представителями шести крупных (в своих рыночных нишах) российских b2c-компаний, чей бизнес сильно зависит от степени удовлетворенности розничных клиентов.

Дмитрий Зборовский, вице-президент по аналитике и эффективности «СберМаркета»

Раньше сервисы делали упор на экономию времени — привезем за полчаса, за 20 минут, за 10 минут — теперь клиентам важнее выгода. Сегодня клиенты ищут скидки и акции.

Поэтому важно запускать новые продуктовые фичи, которые подсвечивают выгоду во время онлайн-покупок.

Доля заказов с товарами со скидкой в нашей компании составляет 76%, а позиций со скидками в одном заказе — около 40%.

Сейчас компаниям важно двигаться в сторону персонализации клиентского опыта. Для этого используются, например, ML-алгоритмы, которые помогают определить потребности клиента, а также — на каком этапе жизненного цикла находится клиент. Например, в нашем случае модель Churn Prediction (предсказание оттока) позволила улучшить Retention Rate клиентов на 23% при сокращении промо-затрат и улучшении эффективности на 15%.

А Recommendation System позволила оптимизировать Customer Journey в мобильном приложении и улучшила показатель перехода в мобильное приложение и на сайт (CTOR) из CRM-коммуникаций с подборками в два раза.

Клиенты привыкли к высокому уровню сервиса, поэтому для привлечения новых клиентов, которые будут переходить от конкурентов, покинувших российский рынок, нужно продолжать инвестировать в автоматизацию процессов службы заботы о клиентах и увеличивать эффективность работы операторов кол-центров.

Можно использовать чат-боты на основе AI и другие решения, которые производят простые операции с заказом без участия оператора.

Одна из ключевых задач — полное решение вопроса в рамках одного обращения. Это значит, что если клиент обратился с вопросом в чате, он сразу получил ответ на свой вопрос без длительного ожидания и перенаправления в другие каналы коммуникации.

Алена Макарова, директор по маркетингу телемедицинского сервиса «Доктис»

В последние месяцы рынок наблюдает падение спроса клиентов. Но на здоровье люди не стали экономить. Приблизительно с конца марта-начала апреля спрос на наши услуги восстановился.

Одна из возможных стратегий в кризис — направить свои усилия не столько на привлечение новых клиентов, сколько на удержание существующих, в том числе за счет предложения новых услуг и развития сервиса.

С точки зрения сервиса для клиента важна возможность получить услугу вовремя и в удобном формате. Поэтому необходимо внедрять разные, ранее не использовавшиеся инструменты коммуникации с клиентом.

Так, у нас есть два формата записи к врачу:

оперативный, когда пациента в течение пяти минут может проконсультировать доступный врач,

запись на определенный день к конкретному специалисту. Форматы консультаций — аудио, видео или в чате.

Компании необходимо оценивать сезонность своего бизнеса и усиливать направления, которые растут в сезон. Например, осенью, в период активизации ОРВИ, или весной, когда у людей проявляется аллергия, привлекаем больше специалистов. Это позволяет сократить время ожидания свободной записи.

Компаниям сейчас приходится экономить, и если недорогие и эффективные каналы связи с клиентами уже используются, их нужно поддерживать.

Например, у нас это SIP-телефония и интернет-звонки. Когда речь идет о новом сервисе, предпочтительна связь человека с человеком — внедрение роботов здесь пока могло бы быть воспринято как снижение уровня сервиса.

Новые направления будут требовать и новых технологий. Для нас это дистанционный мониторинг пациентов. Для него мы используем:

обзвон операторами кол-центра,

роботизированный обзвон,

онлайн-передачу показаний с гаджетов.

Обработка данных производится за счет алгоритмической проверки, например, при разных показателях температуры пациента — 36.6, 37.2 или 38.5 градусов — алгоритм решает, как его маршрутизировать дальше. Это снимает с самого пациента нагрузку звонить в кол-центр и сообщать о своем здоровье и делает данные доступными для анализа в режиме онлайн.

Ольга Цыганкова, руководитель поддержки сети онлайн-ритейлера «Ситилинк»

В ритейле при стабильном курсе доллара и ценах ожидания клиентов были традиционно высоки.

Клиенты хотели быстрого ответа на звонок, наличия товара «здесь и сейчас», индивидуальные условия покупки. Когда цена на идет на повышение, количество звонков увеличивается, и клиенты готовы ждать на линии — у них гораздо меньше ожиданий по уровню сервиса. Сейчас мы видим такую тенденцию и думаем, что она характерна для различного ритейла и eCommerce.

Компания, которая обрабатывает в год десятки миллионов заказов, должна постоянно думать об улучшении клиентского сервиса за счет его автоматизации.

Например, сейчас мы внедряем автоматическое подтверждение курьерской доставки. Минута работы автоматического оператора стоит в четыре раза меньше, чем сотрудника, который к тому же делает неинтересную и рутинную работу.

На рост удовлетворенности клиентов могут повлиять новые каналы коммуникации. Например, для многих клиентов важна возможность связаться с компанией в круглосуточном режиме — ее можно быстро внедрить в Telegram или WhapsApp.

Новый канал должен давать клиенту новые возможности. В нашем чате уже доступен широкий набор сервисов:

помощь в подборе товара от ноутбука до велосипеда,

управление заказом,

консультации по ассортименту или гарантийным случаям.

На базовые вопросы отвечают специалисты контактного центра, а по сложным техническим вопросам подключаются технические эксперты. В результате мы уже увидели рост удовлетворенности клиентов до показателя 4,8 из 5.

Константин Попов, исполнительный директор парка развлечений «Сказка»

Сфера развлечений относится к категории «антихрупких» бизнесов. Да, рост замедлился, но он сохраняется, и его динамика уже возвращается на прежний уровень за счет клиентов, которые остались летом в Москве и внутреннего туризма.

Клиентский опыт всегда будет влиять на все показатели юнит-экономики компании: начиная со среднего чека, заканчивая повторными покупками.

Если где-то происходит сбой, конверсия падает, и это заметно сказывается на конечном финансовом результате. Поэтому улучшения нужны каждый день.

Динамика NPS подтверждает, что мы двигаемся в верном направлении: на протяжении четырех лет мы растем на 10 процентных пунктов. Дальше мы будем двигаться в направлении сокращения лишних действий клиентов (например, отстоять очередь в билетную кассу):

мы внедряем новые системы самообслуживания, делаем ставку на онлайн, чтобы человек мог выпустить и пополнять электронную карту парка на сайте без посещения физической кассы.

Очень важно ежедневно собирать обратную связь от клиентов. Мы делаем это через WhatsApp. Например, можно попросить клиентов оценить от 0 до 10, с какой вероятностью они готовы рекомендовать вашу компанию и ее услуги. Благодаря кнопкам ответов и чат-ботам, один сотрудник может обрабатывать тысячи ответов в день.

Для каждого клиента нужно внедрить определенную цепочку коммуникаций. Например, мы отправляем клиенту подарок — два билета на любой аттракцион на выбор. Эта механика заметно повышает конверсию в повторные покупки. Если клиент попадает в сегмент 1-1-1 по RFM-анализу, мы дарим ему золотую карту парка с особым набором сервисов.

Думаю, что огромная точка роста для большинства бизнесов — это сегментация клиентов, поиск новых сегментов и индивидуальная работа с каждым из них. В этом очень хорошо помогает фреймворк Jobs to be Done.

Валентина Ларкина, директор по CX винотек SimpleWine

В высоком ценовом сегменте ситуация достаточно стабильная и изменений мало, а вот в массовом и среднеценовом сегментах идет трансформация потребительского поведения.

Все больше клиентов задумывается об экономии, все чаще интересуются специальными предложениями, скидками и акциями. Но в долгосрочной перспективе, думаю, все вернется на круги своя — освободившиеся ниши будут заняты новыми игроками, клиенты вернутся к привычному потребительскому поведению.

Раньше для коммуникаций с клиентами просто использовались различные каналы — телефон, email, СМС, пуши на сайте и в приложении, чаты. Сейчас компании переходят к омниканальности.

Бизнесу важно точно понимать:

в каком канале,

какому клиенту,

какая именно коммуникация нужна.

Для этого мы настраиваем политику контактов, оптимизируем частоту и формат взаимодействия, стараемся извлечь больше выгоды из точечных и персонализированных сообщений, чем от массовой спам-рассылки.

По результатам наших клиентских опросов, наиболее важные факторы удовлетворенности и лояльности:

работа сотрудника,

качество обслуживания,

удобство покупки.

Именно в эти направления имеет смысл продолжать инвестировать. Персонализация клиентского опыта давно стала стандартом для западных и российских ритейлеров — и современный клиент ожидает персонального отношения по умолчанию. Он требует, чтобы в любой точке контакта (как онлайн, так и офлайн) бизнес как минимум узнавал его, помнил его покупки и предпочтения и строил дальнейшие отношения, исходя из собранных сведений.

Андрей Мякин, директор по продажам СДЭК

На услуги курьерских компаний средний чек увеличился в диапазоне 5-10%. Мы отмечаем рост количества заказов в люксовых интернет-магазинах, а также продающих товары более низкого сегмента. При этом количество заказов товаров среднего класса уменьшилось.

Средний сегмент перераспределяется: либо выше в сторону люкса, когда клиенты выбирают качество и долговечность, либо ниже, что позволяет заказывать такие товары чаще.

Актуальный тренд — внедрение умных ботов, интегрированных в голосовые и письменные каналы коммуникации.

Если по итогам 2021 года только 27% всех обращений были обработаны ботами, то за четыре месяца 2022 года это уже 48%.

Важно предоставлять клиентам возможность выбирать удобный канал взаимодействия: «ВК», Viber, Whatsapp, Telegram. При этом наша оценка за обслуживание чат-ботом варьируется в пределах 4,40-4,60 по пятибалльной шкале. Отрицательные отзывы и диалоги обязательно прорабатываются.

Кроме внедрения технологий, которые помогают поддерживать уровень сервиса, очень важно обучать сотрудников, работающих с клиентами. У нас работает корпоративный университет, где открыты:

школа клиентского обслуживания,

школа операторов кол-центра,

другие подразделения.

На курсах наши сотрудники повышают свою квалификацию, разбирают кейсы, учатся выстраивать правильные отношения с клиентами.

9 актуальных практических рекомендаций

Сегодня клиент в первую очередь ищет выгоду, а не скорость — запускайте предложения с выгодой. Сегментируйте целевую аудиторию и персонализируйте клиентский опыт. В этом помогают правильно подобранные технологии коммуникации с клиентами. Направляйте свои усилия не только на привлечение новых клиентов, но и на удержание существующих; уделите приоритетное внимание CRR Customer Retention Rate — коэффициенту удержания клиентов . Автоматизируйте рабочие процессы службы заботы о клиентах. Особенно актуально внедрение умных ботов, интегрированных в голосовые и текстовые каналы коммуникаций. Помимо усовершенствования отдельных инструментов клиентского сервиса, думайте о том, как они взаимодействуют с клиентом и между собой. Оценивайте сезонность своего бизнеса и подбирайте такие технологии коммуникации, которые помогут не упустить клиентов в во время пикового спроса и сэкономить деньги во время его снижения. Каждый новый канал коммуникаций должен давать клиенту новые возможности. Обучайте сотрудников, работающих с клиентами и использующих разные каналы коммуникации. Собирайте обратную связь от клиентов во всех каналах.

