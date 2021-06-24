7 сервисов, которые облегчат работу с блогерами

Анна Геворгян, руководитель отдела инфлюенсер-маркетинга в mnfst , делится сервисами, которые помогут автоматизировать работу с блогерами и не потеряться в их количестве.

В постпандемийное время бренды активно увеличивают бюджеты на инфлюенсер-маркетинг, а вместе с этим появляется запрос на автоматизацию всех процессов для достижения наилучшего результата. Согласно прогнозу The Forrester Wave , потребность в автоматизации в маркетинге вырастет на 80% к 2023 году. Cфера инфлюенсер-маркетинга долгое время зависела от ручной модерации. Сейчас же процессы сильно изменились и обновились.

Содержание:

Yoloco

Как сказано на официальном сайте, Yoloco – это аналитическая платформа для эффективной работы с блогерами. При помощи Yoloco, анализируя профили блогеров, можно узнать процент вовлеченности аудитории в контент, среднее количество лайков и комментариев, процент качественной аудитории, географию подписчиков, рекламируемые бренды и предполагаемый усредненный охват последних 12 постов.

Все эти функции заметно ускорят процесс подбора инфлюенсеров для брендов, однако менеджеру все равно придется самостоятельно находить контакты блогеров и связываться с ними, а также дополнительно перепроверять статистику.

В целом аналитика блогеров на платформе достаточно средняя на текущий момент на рынке, поскольку многие не специализирующиеся на инфлюенсерах сервисы ее также предоставляют ( Например, Livedune или Popstars).

Но Yoloco интересен другим – платформа позволяет посмотреть пересечение аудитории по блогерам, а также делать подбор инфлюенсеров по объектам на фотографиях, тональности комментариев и даже по внешности самого блогера.

Таким образом, благодаря Yoloco можно исключить показ рекламы одним и тем же людям, выбрать инфлюенсера для рекламы бренда, который уже использует продукцию бренда, заранее отфильтровать инфлюенсеров с комментариями от ботов или негативными комментариями и искать только блондинок для рекламы салона с услугами щадящего окрашивания блонда.

А если заниматься самостоятельно подбором инфлюенсеров под кампанию не хочется, это можно отдать ребятам на аутсорс.

Оплата: Сервис платный без пробного периода, но есть возможность заказать демо для знакомства с сервисом. От 240 рублей за отчеты по блогерам или от 1190 руб за стандартный тариф.

Сервис платный без пробного периода, но есть возможность заказать демо для знакомства с сервисом. От 240 рублей за отчеты по блогерам или от 1190 руб за стандартный тариф. Соцсети: Instagram

GetBlogger

GetBlogger, по сути, первопроходец в мире автоматизации инфлюенсер-маркетинга. Эта платформа одной из первых предоставила возможность рекламодателям размещать техническое задание на рекламу, а блогерам выбирать, что рекламировать.

Платформа устроена таким образом, что блогер и рекламодатель не общаются напрямую. Бренд размещает ТЗ с указанием сроков кампании, гео его проведения, устанавливает параметры, которым должен соответствовать инфлюенсер, определяет нужные интересы аудитории и проставляет диапазон бюджета за размещение у одного блогера.

Далее система автоматически приглашает к участию только подходящих по параметрам инфлюенсеров. Помимо этого, стоимость размещения у блогера вычисляется с учетом качества его аудитории, что исключает переплату.

Абсолютно все процессы выполняются в формате «одного клика», в том числе и подтверждение блогеров, а затем и согласование их креатива. Отчетность формируется автоматически после окончания кампании, что позволяет исключить ошибки по человеческому фактору.

GetBlogger позиционирует себя как канал, позволяющий масштабировать рекламную кампанию на сотни размещений благодаря автоматизации большинства процессов, а также снимает большую нагрузку с бухгалтерии рекламодателя, поскольку работает как с юридическими, так и с физическими лицами.

Выплаты производятся автоматически по факту размещения при выполнении всех условий со стороны блогера, так как рекламодатель заранее вносит средства на депозит.

Существенным недостатком платформы является отсутствие на ней крупных трендовых блогеров, поэтому данную часть работы, увы, рекламодателю придется делать самостоятельно.

Оплата: Без абонентской платы, но для CPM кампаний – депозит от 500 000 руб., для CPA кампаний – от 1000 промокодов.

Без абонентской платы, но для CPM кампаний – депозит от 500 000 руб., для CPA кампаний – от 1000 промокодов. Соцсети: Instagram, VK

Label UP

Label UP – это платформа, соединяющая в себе функционал GetBlogger и Yoloco. Здесь тоже можно искать инфлюенсеров по гео, возрасту, тематикам, проверять пересечение аудитории и давать ТЗ на рекламные кампании.

При всей своей схожести с конкурентами у платформы Label UP есть преимущества.

Во-первых, это единственная площадка, которая предлагает не только оплату по безопасной сделке, но и по бартеру. Этот вид оплаты может быть интересен фешн и бьюти брендам.

Во-вторых, присутствует элемент торгов – стоимость размещения устанавливает сам блогер, а бренд может повысить или понизить эту ставку.

Согласование креативов с брендом происходит по удаленной ссылке после согласования стоимости размещения.

В-третьих, на платформе предусмотрена возможность создания рабочего пространства для команды, где каждый член группы сможет предлагать свои варианты инфлюенсеров, создавать и обновлять подборки, а также видеть проделанную работу своих коллег.

Помимо автоматизированной истории Label UP занимается также подбором блогеров «под ключ».

Оплата: Для начинающих команд с ограниченным функционалом – бесплатно, расширенный доступ от 2900 руб./мес

Для начинающих команд с ограниченным функционалом – бесплатно, расширенный доступ от 2900 руб./мес Соцсети: Instagram, VK, YouTube

Manifest

Манифест – это международная платформа, которая позволяет полностью автоматизировать взаимодействие брендов и блогеров.

Манифест предлагает брендам создать уникальную AR-маску или маску в режиме наложения и распространить ее на сотни тысяч пользователей (на текущий момент на платформе зарегистрировано более 500 000 инфлюенсеров разного масштаба).

В упрощенном виде это выглядит так: бренд приходит в Манифест с ТЗ, где прописаны цели кампании, основные аудитории, главный месседж. Команда Манифеста подготавливает несколько вариантов креативов на согласование и просчитывает медиаплан, затем реализует утвержденный вариант и размещает его в приложении mnfst.

В то же время блогер, зарегистрированный в приложении, видит кампанию бренда, участвует в ней и в течение 24 часов, если все условия были выполнены корректно, получает свое вознаграждение.

Модерация креативов происходит при помощи заранее обученного искусственного интеллекта, который автоматически проверяет все ли условия кампании были соблюдены (проставлены упоминания, хештеги, прикреплена ссылка, не добавлены лишние элементы), а также проверяет качество выпускаемого креатива, чтобы изображение не было заблюрено или искажено.

Если какое-либо действие не было выполнено, креатив блокируется, и пользователь не получает выплаты.

Внедрение в платформу и последующее обучение искусственного интеллекта позволяет брендам генерировать большое количество UGC и освободиться от долгого согласования рекламных креативов от блогеров, не опасаясь за свою репутацию и достижение установленных показателей.

С января 2021 года платформа Манифест начала развивать классический инфлюенсер-маркетинг, который дополняет основной формат платформы – crowd-promotion.

Оплата: по запросу

по запросу Соцсети: Instagram (YouTube и TikTok в разработке)

Storiesgain

Storiesgain – платформа, которая так же, как и Манифест, предлагает максимально автоматизировать процесс взаимодействия с инфлюенсерами. Рекламодатель сможет как полностью довериться системным алгоритмам, так и подобрать блогеров вручную.

Абсолютно все креативы, которые будут размещать инфлюенсеры, заранее известны рекламодателю, так как он их создает самостоятельно в конструкторе, встроенном в платформу (при желании доверить создание креативов можно и команде Storiesgain).

Однако основная специализация сервиса – прямая реклама, которая будет полностью обезличена. То есть, по сути, рекламодатель покупает только показатели блогера – его охват.

Платформа может составить конкуренцию таргетированной рекламе, но с меньшим количеством детальных настроек.

Главным преимуществом Storiesgain среди всех сервисов этой подборки является скорость запуска рекламы – не более 20 минут. Но стоит отметить, что финальные показатели рекламной кампании каждый блогер должен подгружать в индивидуальном порядке (это не происходит автоматически), а значит, у инфлюенсера есть возможность скорректировать реальные показатели на более выгодные для него.

Оплата: нет минимального порога вхождения

нет минимального порога вхождения Соцсети: Instagram (только Stories)

PostMarket

Сервис автоматизированной рекламы у микроблогеров и активных пользователей социальных сетей.

Платформа позиционирует себя как полноценный конкурент таргетированной рекламе, так как рекламодатель имеет возможность детально настроить параметры рекламной кампании, при этом PostMarket обещает более низкую стоимость размещения, чем при настройке таргета.

Существенным минусом сервиса является отсутствие автоматической выгрузки статистики из социальных сетей – блогер сам должен загрузить данные по охватам, аудитории и вовлеченности, что позволяет недобросовестным пользователям обманывать рекламодателей.

Но стоит отметить, что, несмотря на это, платформа дополнительно проверяет всех пользователей на возможные накрутки: масслукинг, масслайкинг, массфолловинг, а также дает пользователям пройти тестовое задание, чтобы оценить, насколько их аудитория может быть полезна брендам.

Так же, как и у конкурента Storiesgain, возможно размещение только прямой рекламы.

Оплата: от 4990 руб.

от 4990 руб. Соцсети: Instagram, TikTok

Международный сервис, позволяющий искать инфлюенсеров по всему миру. Рекламодатель может вбить необходимые ему параметры, такие как гео, возраст аудитории, интересы, хештеги, пол блогера, тематика аккаунта, и получить подборку блогеров, отвечающих всем запросам.

Главное преимущество перед конкурентами – это возможность прямого контакта рекламодателя и блогера внутри платформы, т.е. бренд и исполнитель могут детальнее обсудить все нюансы кампании и утвердить креативы.

Помимо этого, платформа дает возможность составления отчета эффективности размещения каждого блогера в сравнении друг с другом (ROI) – на других платформах из подборки такая функция либо не предоставляется вовсе, либо подобный отчет делается вручную менеджерами сервиса.

Оплата: по запросу

по запросу Соцсети: Instagram, Facebook, Youtube, TikTok

Сервисы автоматизации заметно ускоряют и облегчают подбор блогеров, особенно если речь идет о специфических и узконаправленных запросах, когда нужны определенные тематики или редкие гео.

При выборе сервиса важно определить параметры и функции, которые будут нужны в работе, а также те фишки, которые желательны, но необязательны, после этого протестировать все сервисы, отвечающие вашим запросам, и только после этого выбрать.

Фото на обложке: pixabay.com