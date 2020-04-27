Шеринг-экономика: как открыть бизнес по аренде транспорта
Фраза «зачем покупать, если можно арендовать» становится девизом наших дней. Повсюду процветают сервисы по аренде, и арендуют практически всё: от классических автомобилей и недвижимости до бижутерии, ювелирных изделий и вечерних платьев.
Секрет успеха бизнеса по аренде не только в его популярности среди потребителя, но и в том, что этот бизнес безумно прост в организации и открытии — достаточно иметь хорошую бизнес-идею. Руководителю не нужно задумываться о цене, поскольку её фактически выставляет рынок.
Рынок также диктует и условия работы, и в данном случае в мягкой форме. Бизнесу остаётся лишь подстроиться, а сделать это при таком небольшом масштабе бизнеса, как, например, аренда скутеров, не составляет труда.
Конечно, не всё так просто, и кое-что вам придётся внедрить и предусмотреть. Что именно — рассказывает Георгий Качановский, СEO платформы по шерингу электротранспорта ScootAPI и автор YouTube-канала Share It Guy.
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Что необходимо внедрить в первую очередь
- Платёжный шлюз — посредник между сервисом и обработчиком платежей на стороне клиента. На данный момент на рынке популярны такие платёжные шлюзы, как PayPal, Payline, 2Checkout, Authorize.Net, «Полоса» и некоторые другие.
- Обучение пользователя — в идеале это простенькая графическая схема, которая рассказывает пользователю, что нужно сделать, чтобы воспользоваться вашими услугами. Типичная модель выглядит как «используй — заплати».
- Контроль расположения — вне зависимости от того, что ваш сервис предлагает в аренду, вам нужно отслеживать местоположение каждого из них. Для этого подключают карты от Google или «Яндекса».
- QR-код — специальная функция, позволяющая вашему пользователю упростить путь от выбора до использования.
Особенности транспортного шеринга
Транспортный шеринг — это буквально мир внутри мира. Первое и самое главное отличие от любого другого шеринга — этот бизнес требует большого и грамотного планирования, разработки стратегии.
При разработке стратегии можно руководствоваться простым чек-листом:
- Транспорт (вид и модель) — здесь всё просто. Нужно выбрать вид транспорта (водный, сухопутный, авто, велосипед и т.д.), а затем выбрать модели, которые будет использовать ваша компания.
- Договорённости с местными властями — это важно, если вы сдаёте в аренду велосипеды, электросамокаты, гироскутеры и т.д., ведь для этих видов транспорта нужна отдельная инфраструктура и правила использования.
- Команда — вам предстоит собрать для своего сервиса сильную и сплочённую команду, в которую должны войти специалисты для любых поставленных перед вами задач.
- Маркетинговая стратегия — краеугольный камень бизнеса. В случае с арендой транспорта без этого далеко не уедешь.
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Без чего точно не обойтись
Самый главный элемент в шеринге — способ контроля расположения всех арендуемых предметов. До эпохи смартфонов в этих целях использовали магнитные карты, специальные пропуска и т.д. Сегодня же в почти везде применяют мобильные приложения. Они совмещают в себе много функций.
Вот тут рынок диктует довольно жёсткие условия, с которыми нужно считаться каждому. Действует главное правило: форма — ничто, содержание — всё. Оно означает, что приложение для шеринга может выглядеть как угодно, но преследовать одни и те же чётко поставленные цели и иметь определенные обязательные функции.
Софт для шерингового бизнеса
Чтобы правильно поставить задачу программистам, можно ориентироваться на эти восемь понятных составляющих для создания приложения.
- Указание местоположения транспорта на карте. Для этого надо подключить карты, самые распространенные — у Google и «Яндекса». Для отображения на клиентском приложении решение от Google бесплатно, однако если берете эти карты на панель администратора, то с ростом запросов вы платите за обращения — все больше и больше по мере роста числа пользователей. Этих издержек можно избежать, если сразу использовать open source решения — например, OpenStreetMap.
- Возможность включать и выключать электротранспорт через GPS-трекер. У каждого GPS-трекера есть свой протокол, по которому он общается с сервером. Вам нужно узнать у производителей GPS-трекеров (Teltonika, Omni и др.) протоколы команд и передать эту информацию разработчикам.
- Подключение платёжного шлюза. Чтобы клиенты могли оплачивать услугу картами, нужно подключить платёжную систему, которая будет проводить эти платежи.
- самому обратиться в банк и заключить с ним договор на эквайринг;
- воспользоваться финтех-платформами (bePaid, CloudPaimenst, MandarinePay, Stripe и др.).
Второй вариант чуть дороже первого, но у него есть свои плюсы: платформы уже решили все технические моменты и смогут быстро подключить вас. К тому же внутри личного кабинета предоставляется хорошая аналитика, которая дает вам контроль над бизнесом.
- Обучение пользователей. При первой регистрации нужно обучить вашего клиента, как пользоваться вашим электротранспортом. Обучение должно быть простым и понятным, лучше всего в картинках с минимальным текстом.
- История поездок. Чем проще, тем лучше: сделайте список поездок с датой, суммой и временем в пути.
- QR-код. Все уже привыкли, что электросамокат можно взять в аренду, просто отсканировав QR-код. Но что делать, если вандал закрасил код маркером? Для таких случаев в приложении нужна кнопка «ввести номер самоката» — даже если номер на самокатое закрасили, вы будете видеть номер в приложении на карте.
- Подтверждение номера через SMS. Нужна интеграция с SMS-провайдером, отправляющим сообщения. Пользователь при регистрации получит SMS с кодом, введёт его в приложении и подтвердит номер телефона. После этого шага пользователь получит доступ к самокатам на карте.
- Юридические документы. Чтобы вести бизнес, вам понадобятся несколько документов — без них вас не пропустит банковский эквайринг:
- договор оферты, который вы заключаете со своим пользователем;
- политика конфиденциальности тех данных, которые вы от него собираете;
- правила пользования вашим сервисом.
Можно создать страницы с документами в приложении — это сложный способ. Более эффективный — опубликовать документы на своём сайте и сделать просмотр через web-view в приложении.
Как получить максимум
- Бизнес по сдаче в аренду чего угодно — один из самых простых видов бизнеса среди всех, но даже он требует внедрения нескольких сложных элементов для поддержания бизнес-процессов. Это платёжный шлюз, обучение пользователя, контроль расположения и QR-код.
- У транспортного шеринга есть свои особенности. Чтобы бизнес имел большие шансы на успех, нужно проработать в своей стратегии вид и модель транспорта, договорённости с местными властями, команду и маркетинговую стратегию.
- Для успешного построения бизнеса вам точно понадобится мобильное приложение, которое совмещает в себе сразу множество функций. Уделите его созданию должное внимание.
Фото на обложке: Lucian Alexe/Unsplash
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