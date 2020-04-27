Фраза «зачем покупать, если можно арендовать» становится девизом наших дней. Повсюду процветают сервисы по аренде, и арендуют практически всё: от классических автомобилей и недвижимости до бижутерии, ювелирных изделий и вечерних платьев.

Секрет успеха бизнеса по аренде не только в его популярности среди потребителя, но и в том, что этот бизнес безумно прост в организации и открытии — достаточно иметь хорошую бизнес-идею. Руководителю не нужно задумываться о цене, поскольку её фактически выставляет рынок.

Рынок также диктует и условия работы, и в данном случае в мягкой форме. Бизнесу остаётся лишь подстроиться, а сделать это при таком небольшом масштабе бизнеса, как, например, аренда скутеров, не составляет труда.

Конечно, не всё так просто, и кое-что вам придётся внедрить и предусмотреть. Что именно — рассказывает Георгий Качановский, СEO платформы по шерингу электротранспорта ScootAPI и автор YouTube-канала Share It Guy.

Шеринг-экономика: как открыть бизнес по аренде транспорта