3 совета, как заниматься социальным предпринимательством выгодно

По предварительным оценкам годовой оборот компании в этом году составит 0,5 млрд рублей, при этом часть времени площадки работают совершенно бесплатно для детей и пенсионеров. Том поделился своим опытом ведения социального бизнеса и рассказал, как сделать его эффективным и прибыльным.

City Sport появилась в 2015 году. На сегодняшний день ей принадлежит 22 футбольных манежа, три баскетбольных, один волейбольный, ледовая арена в Москве и три футбольных поля в регионах РФ. Также под управлением City Sport — 48 залов в учебных заведениях (колледжи и университеты) Москвы.

Том Сауэр — социальный предприниматель. Он развивает компанию City Sport , главная задача которой — решить острую социальную проблему: нехватку доступных для большинства российских граждан физкультурно-спортивных сооружений.

Когда я начинал свой бизнес, я не относил его к социальному предпринимательству — просто хотел заниматься чем-то интересным для себя и полезным для окружающих. Я уверен, что достичь успеха можно только в том, что тебе по-настоящему нравится. Так получилось, что для меня это спорт.

Я увлекаюсь футболом и всегда стремился развивать это направление в России, в первую очередь для детей. В 2014 году создал футбольный лагерь Ajax Camp, куда пригласил голландских тренеров из академии «АЗ», «Утрехта» и «Аякса», чтобы они делились своими знаниями и опытом.

Эта деятельность открыла для меня одну очень острую проблему: в России сильная нехватка спортивной инфраструктуры.

Когда я слышу, как на правительственном уровне говорят о необходимости развивать спорт, мне сложно представить, как это можно делать без подходящих для тренировок мест. Если взять для сравнения ту же Голландию, откуда я родом, там небольшие спортивные объекты можно встретить повсеместно.

У людей в России есть большой спрос на места для занятий спортом. С учетом того, что тренд на здоровый образ жизни будет оставаться популярным и станет частью жизни каждого человека, спрос будет только расти. Именно так я решил, что строительство спортивной инфраструктуры может стать бизнесом и не простым, а социально-ориентированным.

Первый футбольный манеж мы построили в 2015 году за 14 млн рублей. Деньги нашли среди знакомых инвесторов. По нашему бизнес-плану сумма от сдачи в аренду футбольной площадки за минусом операционных расходов выходила на ROI за два года, а операционная прибыль — с первого же месяца.

Это очень хорошие показатели, но многие все равно посчитают этот бизнес рискованным. Для меня же было важно заниматься любимым делом, которое к тому же приносит пользу окружающим. Миссию City Sport мы видим в том, чтобы сделать спорт доступным для большинства населения и улучшить жизнь граждан.

Сейчас ежемесячная проходимость спортивных объектов City Sport — 50 тыс. человек. Спортивные площадки предназначены для многих слоев населения от детей до пенсионеров. С утра до 15 часов часть площадок бесплатно открыты для школьников и пенсионеров, а после начинают работу коммерческие проекты.

Благодаря грамотно выстроенной бизнес-стратегии мы даем возможность часть времени бесплатно заниматься отдельным группам населения, не неся убытки.

Сейчас одна площадка окупается за три года, средняя выручка одного манежа — в районе 22 млн рублей в год. Общая маржинальность составляет — 62 %. При этом прибыль для нас не самоцель, а средство для реализации главной задачи — улучшения качества жизни людей посредством популяризации занятий спортом.

Мы обеспечиваем население современными и удобными спортивными площадками для занятий физической культурой и спортом, что не может сделать в достаточном объеме государство. При этом мы никогда не пользовались программами поддержки социальных предпринимателей от государства. Я считаю, что бизнес, даже социально-ориентированный, должен быть самостоятельным.

Составить стратегию развития бизнеса в социальной сфере

Одна из основных задач в предпринимательстве, особенно в социальном, — сохранение стабильности и устойчивости финансовой модели. Этому поможет выработка стратегии баланса, когда существует несколько источников дохода, взаимодополняющих друг друга.

Например, мы не только сдаем в аренду спортивные объекты, но и предоставляем в аренду оборудование, открываем на территории кафе, организуем детские праздники. Помимо этого у нас существует детская футбольная академия Future Football Club, ежегодно проходит детский футбольный лагерь дневного пребывания Future FC, сборные игры, «Лига City Sport Cup», хоккейная академия для детей и взрослых Hockey Masters.

Таким образом наши спортивные объекты никогда не пустуют. Все это позволяет не только создать подушку безопасности, если какой-то источник простаивает, но и стимулирует спрос.

На праздники приходит новая потенциальная аудитория, которая до этого не задумывалась о спорте, но, придя один раз, захотела вернуться. Дети приходят заниматься в спортшколы, а потом и их родители втягиваются в любительский спорт. Таким образом спрос генерируется сам собой. Мы создаем несколько вариантов «использования» нашего продукта.

В любом бизнесе можно найти несколько подобных вариантов для монетизации. Для этого нужно подумать, чем ваш товар/услуга может быть полезен тем, кто даже не задумывается о его покупке. Возможно, им можно предложить что-то, с чем связан ваш продукт/услуга.

Создавая несколько независимых друг от друга источников дохода от одного бизнеса, вы формируете круг единомышленников и запускаете органический рост спроса.

Еще одно важное направление нашей деятельности: мы выступаем подрядчиками при строительстве спортивных сооружений для заказчиков. Наш опыт возведения спортивных объектов позволяет нам быть экспертами в данной области.

Если кто-то хочет построить свою футбольную площадку, мы возьмемся за строительство, гарантируя высокий результат. Это применимо и к любому другому делу: если в чем-то чувствуете себя профессионалами, делитесь опытом — это будет еще одной статьей ваших доходов.

Выстроить взаимовыгодное партнерство с органами власти

Ведя бизнес в социально-значимой для государства сфере, необходимо научиться выстраивать взаимовыгодное партнерство с органами власти. Так, например, самой большой сложностью для нас было найти подходящую пустую землю в Москве для строительства спортивных объектов. В свою очередь, у государства была проблема, что некоторые школы и колледжи нуждались в новых спортивных полях.

Таким образом, мы взяли на себя строительство новых футбольных полей, которые по оснащенности отвечают самым последним международным требованиям, а время для занятий на них поделено между школой и нашими коммерческими услугами.

Вариантов государственно-частного партнерства или взаимодействия много. Мы также рассматривали популярную сейчас форму концессионных соглашений при строительстве. Однако, пришли к выводу, что это не для нас.

У нас четко выстроена система окупаемости и привлечения людей, поэтому зависеть от выплат с госзаказов для нас более рискованно и длительно, чем вести свою маркетинговую стратегию.

Сейчас государство положительно настроено на партнерство с социальным бизнесом, главное — выберете удобную для вас форму, просчитав все выгоды и возможные риски.

Объединиться с конкурентами

В бизнесе, который строится в социально-значимой сфере, очень важно не конкурировать, а объединяться и вместе развивать экосистему своего направления. Как правило, потребность людей в услугах социального предпринимательства велика, но ее трудно монетизировать. Объединяясь, вы окажете большее влияние и сократите барьер доступности.

Например, в нашей сфере людям было достаточно сложно найти подходящее место для тренировки или футбольного матча с друзьями, а спортзалы, которые имели возможность предоставлять часть времени в аренду, не имели сайта и других возможностей об этом рассказать.

В начале мы просто сводили вместе покупателей и продавцов, а затем создали удобный онлайн-сервис по поиску спортивных площадок для любых целей FindSport. Сейчас на нем размещены все спортивные объекты Москвы и других городов на равных условиях.

Так и в любой другой сфере социального предпринимательства, будь то детские сады или оздоровительные услуги: существуя в тесном сотрудничестве, вы развиваетесь.

Создание экосистемы вашего бизнеса открывает доступ к широкому спектру возможностей, способствует быстрому масштабированию, а также представляет собой гибкую и устойчивую модель.

Как получить максимум

На сегодняшний день наш бизнес активно развивается и имеет прочную основу. Нам удалось сократить срок окупаемости новых спортивных объектов, не поднимая существенно стоимости услуг. Исходя из собственного опыта, могу сделать следующие выводы:

Продумайте несколько источников дохода. Так вы обезопасите свой бизнес от возможных провалов в каком-либо направлении. Создавайте вокруг своей услуги (товара) сообщество лояльных клиентов. Ведите пропаганду своих ценностей и миссии и привлекайте новых единомышленников. Так вы будете стимулировать спрос, и он будет органически расширяться. Внимательно изучите слабые места своего бизнес и подумайте, как можно минимизировать потери. Так, для нас это были часы, когда наши площадки пустовали: люди на работе, дети на учебе. У каждого это что-то свое, но заполнить пробелы можно посредством благотворительных акций, каких-то событий, которые вы сами придумаете и организуете. Найдите варианты государственно-частного партнерства, которые будут выгодны вам. Объединяйтесь с конкурентами. Создавайте бизнес-экосистему своей сферы. Это позволит преодолеть барьеры клиентов и лучше и быстрее удовлетворить их потребности.

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