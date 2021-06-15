6 источников финансирования малого и среднего бизнеса

Роман Хорошев, создатель платформы краудлендинга JetLend , выпускник бизнес-школы «Сколково», рассказал о шести способах получить дополнительное финансирование бизнеса. Они подойдут компаниям, которые уже попробовали банковское кредитование и выпуск ценных бумаг, или если необходимы денежные средства одновременно из нескольких источников.

Банковское кредитование и выход на рынок ценных бумаг уже не «в моде», если речь идет про получение дополнительного финансирования для бизнеса. В первом случае может возникнуть ситуация, когда компания уже достаточно закредитована (с точки зрения банка) или когда ей в связи с ростом бизнеса необходима значительно большая сумма кредитных средств, чем в прошлый раз, но банк не готов ее одобрить.

Не секрет, что именно МСБ, как правило, испытывает трудности с получением кредитных средств, особенно если такому бизнесу менее года.

Во втором случае нет гарантии успешного размещения, что удастся реализовать необходимое для получения дополнительного финансирования количество ценных бумаг. Кроме того, существующие экономические реалии не способствуют высокому спросу на бумаги различных компаний.

Тем более, если речь идет о компании «средней руки», известной в определенных кругах. Также размещение предполагает несколько этапов, включая предварительные (составление «Дорожной карты», due diligence и прочее), а это всегда значительные расходы.

Друзья или партнеры

Когда предприниматель оказывается в ловушке кассового разрыва или недостаточного финансирования, первым делом хочется найти вариант спасения, который был бы наиболее быстрым и дешевым. И здесь некоторые обращаются к друзьям или партнерам.

С друзьями все неоднозначно. Получение финансирования у них — это дешево, быстро и просто, не предполагает обычно сколько-нибудь серьезной проверки кредитоспособности заемщика. Но дьявол кроется в деталях: в случае нарушения платежной дисциплины, которое в бизнесе встречается достаточно часто, дружеские отношения могут быть безвозвратно испорчены.

Кроме того, далеко не каждый знакомый способен предоставить финансирование даже при наличии такого желания: лимиты для оборотного кредитования даже малого бизнеса обычно измеряются несколькими миллионами, а то и десятками миллионов рублей. Сомнительно, что физлицо или небольшой бизнес располагают таким количеством свободных денежных средств здесь и сейчас.

Одолжить у контрагента

Очень часто предприниматели одалживают деньги на покрытие кассового разрыва у контрагентов, и в целом это логично, так как предпринимательское сообщество активно поддерживает друг друга. Многие крупные контрагенты, например, PepsiCo, Ozon, «Леруа Мерлен», даже могут кредитовать своих поставщиков.

И для них это выгодная позиция, ведь если у их поставщика не хватает оборотных средств, они не смогут сами закупить или произвести необходимый товар и направить его на реализацию. А это означает простой и прямые убытки.

Другой вариант помощи от контрагента — отсрочка платежа. Бизнес очень активно работает в этом направлении. Но надо понимать, что большие компании потому и большие: они прошли через множество кризисов. Естественно, что они относятся к отсрочке платежа крайне осторожно, обычно давая ее максимум на 30 дней и лишь в очень редких случаях до 90 дней. Кроме того, такой кредитный лимит ограничен оборотами закупаемой продукции, поэтому он не может быть большим — до трети от месячного оборота компании.

Казалось бы, получение в любой форме финансовой поддержки от контрагента — наиболее удобная история для бизнеса. Но здесь существует один значимый минус: очень часто контрагенты не идут на предоставление таких услуг, так как они все-таки не являются их основным бизнесом, а брать на себя дополнительный риск они не хотят.

Ведь если предоставленные средства не будут возвращены в срок, контрагенту придется напрямую столкнуться с риском просроченной дебиторской задолженности. Поэтому он с удовольствием отправляет таких клиентов в банк либо предлагает ему факторинг.

Лимит у контрагента

Крупные ритейлеры, особенно сетевые, несут низкие риски за счет размера своей сети и масштаба бизнеса. Это напрямую влияет на размер устанавливаемых для них банками кредитных лимитов, включая факторинговые. Обычно у таких компаний все хорошо с финансами, они обслуживаются в крупнейших банках, могут вести отчетность по МСФО, то есть — и это для нас сейчас главное — у них есть доступ к дешевому финансированию, включая факторинг (отсрочка платежа).

Как правило, банк устанавливает так называемый «зонтичный» лимит на ритейлера, который может быть «распределен» компанией между поставщиками. Допустим, компании-производителю установлен факторинговый лимит в размере 3,5 млрд рублей, при этом она должна оплатить поставщику 1 млн рублей в течение двух месяцев.

Поставщик продает свою дебиторскую задолженность факторинговой компании, которая перечисляет средства поставщику, чтобы затем истребовать погашение этой задолженности с компании-производителя, с которой работает поставщик. Поставщик в этом случае получает деньги сразу и платит за них относительно небольшой процент. Он всегда ниже, чем процентная ставка по кредитам для малого бизнеса, — 13-14% вместо 16-30% годовых.

Минус здесь заключается в том, что партнер, заинтересованный в получении финансирования, может не входить в список компаний, на которые распространяется факторинговый лимит от банка (это возможно, даже если представитель партнера заранее не обратился за согласованием такого лимита).

Другой вариант, если факторинговый лимит на партнера есть, но он уже был израсходован ранее или его остатка не хватает на покрытие запрошенной суммы.

Третий вариант — имеется необходимый свободный лимит, но он не аллоцирован на конкретного партнера. Такая ситуация в том числе может возникнуть, если не хватает штата казначейства, чтобы успеть оперативно распределить общий лимит по нескольким партнерам.

Заем в МФО

Если по каким-то причинам нет возможности взять кредит в банке, можно обратиться за займом в микрофинансовую организацию (МФО). МФО уже несколько лет как превратились в финтех-компании, которые иногда даже быстрее банков готовы кредитовать бизнес.

При этом МФО практически не делают какой-либо андеррайтинг (проверку заемщика и оценку рисков невозврата) или серьезную кредитную экспертизу по заемщику: не важно, чем он занимается — бизнес это или физлицо. Это плюс для компании, так как шанс одобрения для нее повышается.

Однако, высокий уровень одобрения ведет к высокому уровню дефолтов, и все это «зашивается» в ставку. Поэтому процентные ставки в МФО для предпринимателей могут достигать 100% годовых, а в среднем составляют 60-70%.

Предприниматели обычно используют такие займы в качестве экстренного финансирования, которое необходимо здесь и сейчас. Но надо понимать, что это крайне дорогое финансирование. Если вы не стартап или не бизнес, который растет в пять раз в год, то эти деньги, скорее всего, будут вне вашей экономики.

Бизнесу очень сложно окупить такое дорогое финансирование, и оно может быть выгодно только в одном случае: если вам необходимо добрать деньги до нужной суммы. Допустим, у вас есть 9 млн рублей своих или «дешевых» денег (то есть взятых под небольшой процент), и вам не хватает 1 млн рублей на исполнение контракта или приобретение какой-то товарной партии на выгодных условиях.

В этом случае имеет смысл обратиться в МФО, тогда общая стоимость кредитных средств «размоется», и даже высокая ставка не будет являться критичной для вашего бизнеса.

Лизинг

Взять оборотные средства в лизинг — также очень хорошая история. Главный смысл лизинга заключается в ускоренной амортизации, которая позволяет сэкономить на налогах. Именно поэтому в качестве ликвидного залога приобретают обычно автомобили и другие транспортные средства — автолизинг занимает около половины этого рынка. Получается такой аналог кредита под обеспечение с налоговой выгодой.

Авансовый платеж при лизинге может быть небольшим — 10-20% от стоимости автомобиля. При этом основные платежи обычно аннуитетные, предпринимателю достаточно удобно их делать и понятно, как их платить. Средний срок лизинга — три года. Интересная особенность: достаточно часто лизинговые ставки «зашиваются» производителями техники в сниженную ставку.

В качестве минуса лизинга можно выделить ограниченность его использования. С помощью лизинга можно приобрести различную технику, но напрямую покрыть оборотку за счет этого инструмента не удастся.

Краудлендинг

Достаточно новым источником финансирования для компании в России является краудлендинг. Платформ, предоставляющих такой финансовый продукт, пока что немного. Но немного и заемщиков, а это играет на руку компании с запросом на получение дополнительных денежных средств.

Краудлендинговые платформы появились в России буквально год назад, когда был принят 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основное отличие от других способов финансирования заключается в том, что такие платформы напрямую связывают физических лиц и предпринимателей без участия банка, с помощью стопроцентной технологизации всех процессов. Первые выступают кредиторами, а вторые — заемщиками.

Что примечательно, кредитором может выступать как бабушка, у которой есть 2 тыс. рублей, так и миллиардер, готовый предоставить компании несколько десятков миллионов. Заемщиками здесь могут быть также разные юрлица разного размера.

Таким образом, риск и доходность по кредиту, выданному бизнесу, переносятся на физическое лицо. Вернее, на группу лиц, потому что в краудлендинге один кредит обычно закрывается пулом из нескольких кредиторов. Максимальный доход на краудлендинговых площадках доходит до 18% годовых и полностью зависит от риск-профиля кредитора.

Средняя ставка по такому кредиту для предпринимателя составляет 20% годовых. Это все еще выше, но сопоставимо с банковским кредитом, и сильно дешевле займа от МФО. При этом срок получения кредита занимает обычно до одного дня (некоторые платформы дают одобрение даже за несколько секунд), что тоже является важным конкурентным преимуществом краудлендинга.

Помимо этого предпринимателю, получающему средства с помощью краудлендинговой площадки, необязательно иметь залог и предоставлять большой пакет документов, а все необходимые этапы подачи заявки и получения займа проходят для него в онлайне.

Как получить максимум

Если вариант взять взаймы у друга или обратиться за займом в МФО подходит всем вне зависимости от того, получите вы одобрение или отказ, то некоторые из рассмотренных вариантов возможны лишь при действии конкретных условий.

Например, чтобы вписаться в лимит у контрагента или запросить у него отсрочку платежа, необходимо, чтобы между вами изначально действовали договорные отношения, предполагающие один или оба этих способа.

В то же время лизинг является вполне рабочей схемой практически для любой компании. Но сама его суть предполагает ряд ограничений, основным из которых является ограниченный набор объектов, по которым может быть заключен договор лизинга.

При этом вывод компании на краудлендинговую площадку доступен любой компании, которая нуждается в дополнительном финансировании. Правда, здесь есть несколько советов:

Не привлекайте слишком маленькие суммы, тем более на длительный срок. Так как деньги вы получите сразу от нескольких кредиторов, следует рассчитать, какая максимальная сумма средств можем вам понадобиться на заявленный срок кредитования, и собирать именно ее. Однако, учитывайте, что в рамках краудлендинга обычно привлекаются средства сроком до года. Постарайтесь максимально интересно и доступно донести в описании своей компании на краудлендинговой площадке, чем она занимается и какие потребности клиентов закрывает. Расскажите о сборе в рамках краудлендинга на своих ресурсах (сайт, соцсети, рассылки). Так вы можете не только увеличить потенциальное количество кредиторов, но и обеспечить себе заочное знакомство с рядом из них, которое поможет в построении дальнейших деловых взаимоотношений.