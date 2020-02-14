Сон на работе, отгулы без причины и час молчания — как спасти сотрудников от стресса

Заместитель генерального директора «1С-Битрикс» Сергей Кулешов рассказывает, как помочь коллегам избавиться от переживаний и сохранить здоровье.

Рабочее место часто бывает источником опасности для сотрудников производств: несчастный случай, неисправное оборудование, человеческий фактор. Но и обычный офис тоже станет опасным и токсичным — если люди перерабатывают, испытывают стресс или находятся в депрессии.

Чем опасен стресс

Стресс — одна из главных причин эмоционального выгорания, депрессии, болезней сердца, асоциального или деструктивного поведения. Всемирная организация здравоохранения называет его одним из главных заболеваний XXI века. Кажется, не зря. Ежегодно Международная организация труда регистрирует примерно 2,7 млн смертей на рабочем месте.

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По данным Роструда, в 85% случаев причиной становятся сердечно-сосудистые заболевания. На втором и третьем местах этого печального топа — смерть от суицида и гибель от алкогольного отравления. Эксперты отмечают, что это связано со стрессом и большими нагрузками.

При этом страдать от чего-либо в офисе вредно не только для жизни или здоровья, но и для экономики. По данным ВОЗ, снижение производительности труда, связанное с депрессией и тревожными расстройствами, обходится мировой экономике в $1 трлн ежегодно. А 46% специалистов по персоналу считают выгорание основной причиной текучки кадров.

Как спасти сотрудников: чек-лист

Крупные компании проводят тимбилдинги и корпоративы, вводят гибкое начало рабочего дня, обустраивают фитнес-залы или разрешают коллегам передвигаться по офису на скейтборде.

Не обязательно сегодня же покупать подчиненным беговую дорожку — можно перенять и другие не менее удачные международные практики. Главное — системный подход.

Оценивайте уровень стресса в компании

Вовлеченный руководитель хорошо чувствует перенапряжение в коллективе. Но лучше не полагаться на ощущения, а оценить обстановку в офисе с помощью других инструментов.

Например, попросить коллег пройти опросник выгорания Маслач (Maslach Burnout Inventory). Он предназначен для профессий типа «человек — человек» и выявляет три важных симптома:

эмоциональное выгорание;

деперсонализацию;

редукцию профессиональных обязанностей.

То, что в разговоре у кулера ваш коллега называет «хронической усталостью», может оказаться серьезной проблемой. А потом — стать причиной упадка эффективности во всем отделе.

Есть и более технологичные методы — например, специальные mHealth-приложения. По данным аналитиков, в 2018 году британские компании стали больше инвестировать в wellness-программы (с 36 до 42%). И в два раза чаще использовать подобные решения для помощи работникам.

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В нашей компании этим занимается онлайн-измеритель стресса. В его основе лежит мониторинг вариабельности сердечного ритма. Сотруднику достаточно приложить палец к экрану смартфона — приложение покажет, в каком состоянии его энергия и продуктивность.

Своим результатом можно в один клик поделиться с коллегами. Так мы определяем работников в зоне «ментального риска» и можем вовремя принять меры.

Разрешите отгулы

Всем нам бывает нужно сбежать из офиса: вечерний концерт у ребенка, романтический ужин с партнером, утренний поход к врачу… Или просто отсутствие эмоциональных сил на дорогу до работы.

Многие небольшие или средние компании давно взяли за правило давать отгулы без причин. Так руководство не только делает жизнь работников проще, но и показывает свое доверие, полагаясь на их ответственность.

При необходимости они могут заменить пропущенный будний день работой в выходные.

Введите «тихий час»

Под «тихим часом» скрываются два решения.

Небольшой перерыв на дневной сон — power napping.

Время, в которое сотрудники не имеют права беспокоить друг друга срочными просьбами.

Оба варианта — эффективны.

Обеденная сиеста считается нормой в Латинской Америке, Южной Европе и ряде азиатских стран. В России эта практика пока не так распространена — сон в рабочее время осуждают почти 60% работодателей.

Несмотря на это, спать на работе уже разрешают Avito, «AliExpress Россия» и другие крупные компании. Power napping действительно помогает отдохнуть и перезагрузиться: в офисах Сбербанка, «РусГидро» и «Яндекса» можно встретить специальные капсулы для двацатиминутного сна.

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Чтобы повысить продуктивность работников и снизить уровень тревожности, можно попробовать другой вариант «тихого часа» — время молчания. Скажем, на час после обеда позволить коллегам не отвлекаться на звонки, почту и чаты.

Несколько лет назад руководство Intel объявило подобные «тихие вторники». Практика не стала обязательной, но хорошо сказалась на продуктивности и креативности менеджеров. Участники эксперимента отмечали прилив сил, прогресс в долгосрочном планировании и невесть откуда взявшуюся инициативность.





Наймите психоаналитика

«ДМС и психолог» — то, что современные компании указывают как преимущество в тексте своих вакансий. Поначалу такой шаг может вызвать скепсис: работники скорее оценят бесплатные фреш-бар или фитнес-зал, а к психологу пойдут в последнюю очередь. Но ситуация стремительно меняется.

«Корпоративное» направление в психологии появилось в 1940 годов благодаря американскому специалисту Роберту Йеркесу и называется Industrial and organizational psychology (I-O psychology). Это многоотраслевая дисциплина. Ее фокус — исследование трудовой деятельности, изучение поведения сотрудников и самой организации вплоть до системы оплаты труда.

Психоаналитик в штате или корпоративный договор с «внешним» сотрудником — рупор для руководителя. Специалист может дать четкую картину того, что больше всего волнует работников, и не нарушить конфиденциальность сотрудников. Или просто помочь им проанализировать личные проблемы — все мы приносим на работу что-то из частной жизни.

Роботизируйте процессы

Мелкая рутина на фоне более важных задач вызывает раздражение и отнимает лишние силы. Это особенно актуально в сфере бухгалтерских, юридических или финансовых услуг — необходимо соблюдать множество «бумажных» формальностей. На помощь таким компаниям приходит RPA, то есть IT-автоматизация бизнес-процессов. Вместо человека рутиной занимается робот — он никогда не устает и почти не ошибается.

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По оценке Gartner, рынок RPA-решений в 2018 году вырос на 63% и продолжает уверенно расти. Вариантов роботизации на рынке множество: от генерируемых компьютером шаблонов для документов до робо-бухгалтеров и робо-операторов.

В прошлом году «Билайн» сэкономил 50 млн рублей, заменив бухгалтеров роботом RobBee. Еще раньше компания «наняла» в колл-центр обученную нейросеть, отличить которую от реального оператора практически невозможно.

При этом увольнять работников необязательно. Оставьте им только те обязанности, которые требуют прикладных компетенций, человеческого участия, профессионализма или таланта — увидите, как вырастут KPI.

Как получить максимум

Следите за эмоциональным состоянием сотрудников. Штатный психолог, регулярные опросы, специальные приложения или простой разговор по душам на корпоративе помогут вам предупредить критические ситуации.

Сделайте рутину гибкой. Бизнес не рухнет, если кто-то уйдет из офиса на пару часов раньше, закроет будничную задачу на выходных или вздремнет вместо обеда с коллегами. Автоматизация или роботизация надоедающих действий высвободит ресурсы и позволит работникам чаще проявлять себя в более сложных задачах.

Дайте понять коллегам, что цените не только их профессиональные качества, но и чувства. Можно на один день месяца превратить офис в dog-friendly-пространство, разрешить иногда приходить на работу с детьми или объявить каждый третий четверг месяца днем работы из дома.

Поддерживайте умеренный «цифровой детокс». Некоторые компании ограничивают доступ к рабочей почте после завершения рабочего дня. Подобные практики позволяют четко разграничить труд и личную жизнь.

Подружите коллектив. Слаженная команда помогает смягчить психологическую нагрузку.

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