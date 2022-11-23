Как создать стикеры для Telegram?

Создать стикеры сегодня получится у каждого — и прямо с телефона. Зато использовать получившийся стикерпак можно не только в переписке с друзьями или коллегами, но и в бизнесе, при этом еще повысить лояльность клиента и конверсию продаж.
Иван Пакулин, руководитель отдела маркетинга оператора связи «еТелеком», делится инструкцией, как создавать стикеры в Telegram с помощью бота и специальных приложений.
Быстрый переход к разделу:
- Что такое стикерпак и какие требования у стикера
- Создаем стикер при помощи бота
- Вариант с обрезкой в квадрат
- Вариант с прозрачным фоном в Photoshop
- Как сделать стикер в iPhone
- Как создать анимированные стикеры в Telegram
Что такое стикерпак и какие требования у стикера
Стикерпак — это набор изображений, которые заменяют стандартные эмодзи.
Вместо обычного смайлика с поцелуем вы сможете отправить девушке ваше совместное милое фото, а вместо эмодзи с деньгами — скинуть стикер с лицом бухгалтера в рабочий чат.
Конечно, не стоит смешивать личные и публичные стикеры в Telegram, ведь пользователи, добавившие набор стикеров, будут видеть все изображения, добавленные к стикерпаку.
Намного лучше создать отдельный стикерпак со своим названием и тематикой. Достаточно подготовить изображения со стороной 512 пикселей в формате png или webp и загрузить их удобным способом.
Создаем стикер при помощи бота
Если не гнаться за точностью, можно использовать бот в Telegram, который из любой картинки сделает подходящее для использования в стикерпаке изображение.
@EzStickerBot — это только один из множества ботов, который подготовит изображение для загрузки в качестве стикера в Telegram. После отправки любого фото бот вернет файл в нужном разрешении и формате.
После подготовки всех изображений можно перейти в @Stickers в Telegram и с помощью команды /newpack создать свой первый стикерпак в Telegram.
Все просто:
- выберите название,
- отправляйте сначала файлы с изображениями, а после соответствующие эмодзи,
- наполняйте стикерпак.
Вариант с обрезкой в квадрат
Стикеры в Telegram должны соответствовать разрешению 512 пикселей по одной из сторон. Вторая сторона может быть меньше, но наиболее популярный формат — квадратный стикер 512х512.
Если стикер в Telegram кажется прямоугольным, скорее всего, дело в том, что часть фона прозрачная, поэтому пропорция квадрата теряется.
Сделать изображение квадратным и задать размеры позволяет редактор фото в телефоне. Для этого:
- укажите размеры,
- выберите область изображения,
- сохраните фото в необходимом разрешении.
Если ваш телефон не может выполнить эти операции, воспользуйтесь сторонними сервисами (например, I love img) или приложениями:
- Photo & Picture Resizer на Android
- Stickers на iOS
Вариант с прозрачным фоном в Photoshop
В стандартных фоторедакторах тяжело получить прозрачный фон для стикеров в Telegram. Прозрачный фон делает стикер более органичным в интерфейсе мессенджера и создает эффект проработанности — в том числе поэтому для стикеров в Telegram используется формат png, который позволяет сохранить фон прозрачным.
Наиболее простой способ создать прозрачный фон для стикеров в Telegram — Photoshop:
- С помощью нажатия в меню «Выделение — Предмет» в два клика убрать все лишнее с фото и получить готовое изображение.
- После выделения предмета инвертируйте область (Ctrl+Shift+I) и вырежите все ненужное.
Младший брат Photoshop в онлайн-формате Photopea не предоставляет таких возможностей, поэтому стирать лишнее на фото для стикеров в Telegram с прозрачным фоном придется вручную.
Как сделать стикер в iPhone
Приложение Stickers позволяет не только ровно обрезать изображение, но и создавать стикеры с прозрачным фоном. Достаточно открыть фото и выделить область, которая должна остаться в качестве стикера.
Инструменты приложения позволяют менять толщину выделения, чтобы:
- включить в стикер самые тонкие детали,
- отменять неудачные движения,
- использовать функцию предпросмотра, чтобы убедиться, что вы сделали все верно и получили именно то изображение, которое хотите использовать в качестве стикера в Telegram.
У других приложений, например, «Редактора стикеров для Telegram» меньший функционал, однако они тоже могут оказаться полезными, если нет задачи сделать идеальные стикеры для iPhone.
А еще у владельцев iPhone с iOS 16 есть функция автоматического создания стикера из фото. Достаточно долго удерживать палец на объекте, который хотите использовать в качестве стикера в Telegram, и iPhone сам удалит фон и предложит отправить результат в качестве стикера.
Как создать анимированные стикеры в Telegram
Анимированные стикеры в Telegram загружаются так же, как и обычные, с одним только отличием: вместо команды /newpack в боте @Stickers необходимо ввести /newanimated.
Для анимированных стикеров Telegram использует собственный формат tgs, который можно получить, установив расширение Bodymovin-TG в Adobe After Effects. Создав обычную циключиную анимацию размером не более 64 КБ, можно открыть расширение Bodymovin for Telegram Stickers и сохранить композицию в нужном формате.
Важно: использование этих инструментов в After Effects может привести к ошибкам при сохранении файлов, поэтому от них лучше отказаться:
- Repeaters,
- Masks,
- Solids,
- Texts,
- Auto-Oriented Layers,
- Layer Effects,
- 3D Layers,
- Images,
- Gradient Strokes.
Анимированные стикеры в Telegram могут отличаться частотой кадров: если один стикер сохранен в 30 к/сек, а другой в 60 к/сек, платформа не даст использовать их в одном стикерпаке.
Использование средств Adobe требует дополнительных навыков и знаний и усложняет работу над стикерами в Telegram, зато позволяет создавать настоящие шедевры стикеростроения.
Если вы не занимаетесь графикой и дизайном профессионально, будет достаточно квадратных стикеров, сделанных на телефоне: в стикерпаке важнее идея, нежели изящность исполнения. Наиболее популярные стикеры сегодня — картинки с котиками и смешными комментариями, а не сложные работы аниматоров, исполненные в дорогостоящих программах.
Фото на обложке: Shutterstock / AngieYeoh
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