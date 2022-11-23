Как создать стикеры для Telegram?

Иван Пакулин, руководитель отдела маркетинга оператора связи «еТелеком», делится инструкцией, как создавать стикеры в Telegram с помощью бота и специальных приложений.

Создать стикеры сегодня получится у каждого — и прямо с телефона. Зато использовать получившийся стикерпак можно не только в переписке с друзьями или коллегами, но и в бизнесе, при этом еще повысить лояльность клиента и конверсию продаж.

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Что такое стикерпак и какие требования у стикера

Стикерпак — это набор изображений, которые заменяют стандартные эмодзи.

Вместо обычного смайлика с поцелуем вы сможете отправить девушке ваше совместное милое фото, а вместо эмодзи с деньгами — скинуть стикер с лицом бухгалтера в рабочий чат.

Конечно, не стоит смешивать личные и публичные стикеры в Telegram, ведь пользователи, добавившие набор стикеров, будут видеть все изображения, добавленные к стикерпаку.

Намного лучше создать отдельный стикерпак со своим названием и тематикой. Достаточно подготовить изображения со стороной 512 пикселей в формате png или webp и загрузить их удобным способом.

Создаем стикер при помощи бота

Если не гнаться за точностью, можно использовать бот в Telegram, который из любой картинки сделает подходящее для использования в стикерпаке изображение.

@EzStickerBot — это только один из множества ботов, который подготовит изображение для загрузки в качестве стикера в Telegram. После отправки любого фото бот вернет файл в нужном разрешении и формате.

После подготовки всех изображений можно перейти в @Stickers в Telegram и с помощью команды /newpack создать свой первый стикерпак в Telegram.

Все просто:

выберите название, отправляйте сначала файлы с изображениями, а после соответствующие эмодзи, наполняйте стикерпак.

Вариант с обрезкой в квадрат

Стикеры в Telegram должны соответствовать разрешению 512 пикселей по одной из сторон. Вторая сторона может быть меньше, но наиболее популярный формат — квадратный стикер 512х512.

Если стикер в Telegram кажется прямоугольным, скорее всего, дело в том, что часть фона прозрачная, поэтому пропорция квадрата теряется.

Сделать изображение квадратным и задать размеры позволяет редактор фото в телефоне. Для этого:

укажите размеры,

выберите область изображения,

сохраните фото в необходимом разрешении.

Если ваш телефон не может выполнить эти операции, воспользуйтесь сторонними сервисами (например, I love img) или приложениями:

Photo & Picture Resizer на Android

на Android Stickers на iOS

Вариант с прозрачным фоном в Photoshop

В стандартных фоторедакторах тяжело получить прозрачный фон для стикеров в Telegram. Прозрачный фон делает стикер более органичным в интерфейсе мессенджера и создает эффект проработанности — в том числе поэтому для стикеров в Telegram используется формат png, который позволяет сохранить фон прозрачным.

Наиболее простой способ создать прозрачный фон для стикеров в Telegram — Photoshop:

С помощью нажатия в меню «Выделение — Предмет» в два клика убрать все лишнее с фото и получить готовое изображение.

После выделения предмета инвертируйте область (Ctrl+Shift+I) и вырежите все ненужное.

Младший брат Photoshop в онлайн-формате Photopea не предоставляет таких возможностей, поэтому стирать лишнее на фото для стикеров в Telegram с прозрачным фоном придется вручную.

Как сделать стикер в iPhone

Приложение Stickers позволяет не только ровно обрезать изображение, но и создавать стикеры с прозрачным фоном. Достаточно открыть фото и выделить область, которая должна остаться в качестве стикера.

Инструменты приложения позволяют менять толщину выделения, чтобы:

включить в стикер самые тонкие детали,

отменять неудачные движения,

использовать функцию предпросмотра, чтобы убедиться, что вы сделали все верно и получили именно то изображение, которое хотите использовать в качестве стикера в Telegram.

У других приложений, например, «Редактора стикеров для Telegram» меньший функционал, однако они тоже могут оказаться полезными, если нет задачи сделать идеальные стикеры для iPhone.

А еще у владельцев iPhone с iOS 16 есть функция автоматического создания стикера из фото. Достаточно долго удерживать палец на объекте, который хотите использовать в качестве стикера в Telegram, и iPhone сам удалит фон и предложит отправить результат в качестве стикера.

Как создать анимированные стикеры в Telegram

Анимированные стикеры в Telegram загружаются так же, как и обычные, с одним только отличием: вместо команды /newpack в боте @Stickers необходимо ввести /newanimated.

Для анимированных стикеров Telegram использует собственный формат tgs, который можно получить, установив расширение Bodymovin-TG в Adobe After Effects. Создав обычную циключиную анимацию размером не более 64 КБ, можно открыть расширение Bodymovin for Telegram Stickers и сохранить композицию в нужном формате.

Важно: использование этих инструментов в After Effects может привести к ошибкам при сохранении файлов, поэтому от них лучше отказаться:

Repeaters, Masks, Solids, Texts, Auto-Oriented Layers, Layer Effects, 3D Layers, Images, Gradient Strokes.

Анимированные стикеры в Telegram могут отличаться частотой кадров: если один стикер сохранен в 30 к/сек, а другой в 60 к/сек, платформа не даст использовать их в одном стикерпаке.

Использование средств Adobe требует дополнительных навыков и знаний и усложняет работу над стикерами в Telegram, зато позволяет создавать настоящие шедевры стикеростроения.

Если вы не занимаетесь графикой и дизайном профессионально, будет достаточно квадратных стикеров, сделанных на телефоне: в стикерпаке важнее идея, нежели изящность исполнения. Наиболее популярные стикеры сегодня — картинки с котиками и смешными комментариями, а не сложные работы аниматоров, исполненные в дорогостоящих программах.

Фото на обложке: Shutterstock / AngieYeoh