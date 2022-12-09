Первые студенческие программы у «Ланит-Терком» (входит в группу «Ланит») появились более 30 лет назад. За это время они сильно эволюционировали. Генеральный директор компании Вадим Сабашный рассказал, что стоит учесть компании при запуске такой программы у себя.

Что могут дать студенческие проекты ИТ-компании и как их запустить с нуля

Многие компании продолжают относиться к студентам с осторожностью и видят в них лишь дополнительную нагрузку. Однако при отлаженной системе раскрывается немало преимуществ сотрудничества с молодежью: производство закрывает потребность в специалистах, в компании развивается культура наставничества, при этом сотрудники-менторы растут профессионально.

Содержание:

Шаг 0. Определите направления

Перед стартом необходимо четко выбрать наиболее актуальные для вашего бизнеса направления. Сделайте упор на главном для компании в текущий момент и среднесрочной перспективе.

Выбор направлений может затрагивать как технологии, так и определенную бизнес-вертикаль.

Совет

Придерживайтесь правила — технологии, которым будут обучаться студенты, должны использоваться в текущих коммерческих проектах компании.

Обучайте студентов на позиции, по которым открыты стажировки и вакансии для джуниоров.

Шаг 1. Запланируйте затраты

Направления выбраны — планируем бюджет.

Важно учесть ставку (потраченное человеком время, если ставка неполная) куратора данного направления, маркетинговые расходы на привлечение кандидатов.

Нужно закладывать средства на:

мотивацию и премии для менторов отдельных блоков (в нашем случае — руководителей проектов, разработчиков, бизнес-аналитиков, тестировщиков, дизайнеров),

поощрения и подарки для студентов,

изготовление сертификатов, которые выдаются по окончании проекта.

Совет

Помните, что содержание важнее обертки. Не стоит планировать слишком большие бюджеты на брендинг, позиционирование и рекламу нового для вас направления. Начните с необходимого минимума.

Шаг 2. Составьте учебные программы

Перед началом курсов необходимо составить программы по каждому из направлений. В них обязательно должны присутствовать блоки онбординга (подробности о специализации, описание технологий и инструментов, с которыми предстоит работать) и Welcome book (роли участников проекта, рассказ о компании). У вас должен быть четкий план, что и когда студенту предстоит изучить.

Определитесь с периодичностью и продолжительностью учебных программ.

Например, к нам в компанию студенты приходят три раза в год — на осенний, весенний потоки и летнюю школу. Проекты длятся 1,5 месяца летом и по три месяца весной и осенью — их удобно совмещать с учебой. Занятия интенсивные (поэтому и курсы у нас получили название «интенсивов») — программа подобрана таким образом, чтобы начинающий специалист смог сориентироваться в профессии, закрепить знания и применить их на практике.

Решите, в каком формате будут проходить занятия: офлайн, онлайн или гибрид.

Совет

На наш взгляд, идеальным форматом может стать комбинирование очных и онлайн-занятий. Мы практикуем его на нескольких проектах: ребята встречаются в офисе один или несколько раз в неделю, а другие занятия проходят онлайн.

Итогом интенсивов становится презентация проделанной работы. С началом пандемии мы вынужденно поменяли ее формат, но он хорошо прижился — теперь студенты, наставники и сотрудники компании встречаются в удобном для всех «цифровом» классе (сервисе для видеоконференций) и защищают проекты там.

Шаг 3. Пригласите сотрудников к менторству

Проектам нужны руководители. В нашем случае — действующие сотрудники компании, которые обучают ребят. Киньте клич среди коллег — кто из них готов стать ментором. У специалиста должен быть определенный уровень экспертизы и заинтересованность.

Зоны ответственности на одном проекте можно поделить и пригласить к участию двух сотрудников: один будет отвечать за организационные вопросы и теорию, а другой — за проработку хард-скиллов на практике.

Совет

Важный вопрос — как привлечь сотрудников к менторству? По нашему опыту, наиболее важную роль играют косвенные стимулы.

Среди них — возможность реализовать свою ИТ-идею в рамках студенческого проекта и перспектива вертикального роста в компании. Кроме того, всем менторам по окончании проекта выплачивается единоразовая премия, и она не зависит от уровня их заработной платы.

Шаг 4. Сформулируйте требования к студентам

Определите, каким должен быть стартовый уровень подготовки студентов:

в какой степени новичок-разработчик должен знать нужный язык программирования, библиотеки и методы,

какой минимальный набор инструментов будет необходим дизайнерам, аналитикам, тестировщикам.

Полезными окажутся софт-скиллы, которые помогут быстрее влиться в процесс и окунуться в профессию — желание учиться, мотивированность, любопытство.

У нас в компании минимальные требования к участникам устанавливает куратор студенческого направления — они зависят от особенностей конкретного интенсива. Если в приоритете обучение, то требования могут быть минимальными, если же студенты привлекаются к разработке решения, то они увеличиваются.

Читайте по теме: Зачем бизнес вкладывается в развитие подростков? Мнения предпринимателей и экспертов

К примеру, от студентов, нацеленных присоединиться к команде аналитиков, мы ждем краткое резюме и выполнение тестового задания. Оно довольно простое, но требует некоторых усилий и умения искать ответы на вопросы в поисковых системах. Если на этом этапе у студента возникают сложности, он не укладывается в дедлайн или исчезает, можно сделать вывод, что дальше ему будет только сложнее.

Шаг 5. Пригласите студентов к участию и будьте с ними на связи

Когда база для встречи студентов внутри компании подготовлена, самое время начать поиск потенциальных кандидатов. Подключите все возможные каналы коммуникации, которые используются вашей целевой аудиторией.

Это могут быть профориентационные мероприятия, студенческие ярмарки вакансий в профильных вузах, живые встречи со студентами и, конечно, digital-коммуникации — посты и реклама в соцсетях, партнерские публикации в сообществах вузов, активная работа с комментариями.

Читайте также: Как получить оффер на frontend-разработчика за 4 месяца

Создайте страницу на сайте компании, лендинг или сообщество, где вы разместите расширенную информацию о программах, и назначьте контактное лицо, отвечающее за коммуникацию с будущими участниками. Организуйте сбор заявок и обеспечьте фидбек.

Практика показала, что эффективнее всего работают контент-маркетинг, таргетированная реклама в VK и посты в социальных сетях карьерных центров вузов-партнеров.

Остановимся подробнее на каждом из инструментов.

Контент-маркетинг

За полтора месяца до предполагаемого старта студпроектов мы выпускаем серию публикаций в социальных сетях компании — интервью со студентами предыдущих потоков. Рассказываем о темах проектов и технологиях, которые используются в работе. В постах обязательно присутствует ссылка на лендинг и призыв оставить заявку на участие.

Таргетированная реклама

Мы выделяем нужную нам аудиторию и запускаем рекламную кампанию в VK. Обычно кампания длится три недели. При минимальном бюджете с помощью таргета мы получаем примерно треть всех заявок.

Публикации в соцсетях карьерных центров вузов-партнеров

Это действенный способ набрать на поток еще больше людей, поскольку сотрудничество взаимовыгодно: у университетов появляется дополнительная площадка для тех, кто хочет получить практику в ИТ, а компания получает новых студентов.

Совет

Важно понимать, от кого вы хотите получить заявки на участие в интенсиве.

Если ваш «клиент» обитает в определенном вузе, имеет смысл вступить в партнерские отношения с этим учебным заведением и получать пул студентов напрямую. Долгое время мы сотрудничали с одним вузом-партнером — Санкт-Петербургским государственным университетом. Сейчас возможность участия открыта для студентов и других профильных вузов, а также специалистов после переобучения из разных городов и даже стран.

Шаг 6. Проведите отбор лучших

Студенческий проект ограничен сжатыми сроками, но если сделать упор на практику и командную работу, этого времени будет достаточно для взаимного знакомства участника и компании: студент решает, интересны ли ему выбранное направление и потенциальный работодатель, компания же оценивает исходный уровень подготовки студента, вовлеченность, мотивацию, способность работать в команде и брать на себя ответственность, а главное, профессиональный потенциал.

Не забываем, основная цель таких практик — пригласить на стажировку или работу в компанию лучших участников потока.

Читайте также: История Discord: из непопулярной игры в социальный хаб для молодежи

Перед стартом каждого потока мы получаем около 400 новых заявок от потенциальных участников. В трех потоках интенсивов в 2021 году приняло участие 157 человек. 22 из них пополнили штат компании — они приняли офферы на позиции специалистов по тестированию, дизайнеров, аналитиков и младших разработчиков.

В 2022 году мы привлекли к участию более 200 человек. Это не только студенты профильных вузов, но и специалисты, сменившие сферу и решившие закрепиться в ней.

Заключение

Наша практика показывает, что из участников студенческих проектов нередко вырастают талантливые специалисты, при этом их лояльность к компании может быть выше, чем у сотрудников, нанятых с рынка труда. Кроме этого, обучение на подобных проектах часто оказывается «взаимным».

Руководители, которые выступают в роли менторов, тоже совершенствуются, но в других направлениях — например, прокачивают лидерские, организаторские и ораторские навыки, тренируются доносить материал интересно и доступно. После руководства интенсивом такой сотрудник с большей вероятностью может стать тимлидом или руководителем проекта.

А еще работа со студентами — это одна из возможностей набрать себе в команду нужных специалистов.

Фото на обложке: Shutterstock / l i g h t p o e t