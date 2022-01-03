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Истории

История Discord: из непопулярной игры в социальный хаб для молодежи

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Джейсон Цитрон создал видеоигру, которая не пользовалась успехом. Поэтому он сократил ее функционал, оставив лишь чат. Именно так появился Discord — когда-то продукт для геймеров, а теперь платформа для общения, где каждый может найти единомышленников.

История Discord: из непопулярной игры в социальный хаб для молодежи

В 2015 году программист Джейсон Цитрон изо всех сил пытался пробиться в индустрию видеоигр. Новая многопользовательская игра, которую он создал вместе со своей студией разработки Hammer & Chisel, не прижилась.

Поэтому Цитрон решил резко сменить направление деятельности. Он уволил разработчиков, оставил у продукта только функцию чата и дал ей таинственное название — Discord.

«Я думаю, что в то время у нас было, может быть, шесть пользователей, — рассказывает Цитрон в интервью. — Не было ясно, что это сработает».

Поначалу Discord был популярен только у других геймеров. Но более шести лет спустя, отчасти благодаря пандемии, он вырвался в мейнстрим. В то время как взрослые, работающие на дому, собирались в Zoom, их дети загружали Discord, чтобы общаться со сверстниками посредством текстовых, аудио- и видеозвонков в группах, известных как серверы.

У платформы более 150 млн активных пользователей в месяц, хотя еще в 2019 году их было 56 млн. При этом почти 80% регистрируются за пределами Северной Америки. Теперь Discord используют геймеры и любители музыки, студенты и криптоэнтузиасты.

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В сентябре Discord, базирующаяся в Сан-Франциско, заявила, что привлекает финансирование в размере $500 млн при оценке в $14,7 млрд по данным PitchBook. В 2021 году число сотрудников компании выросло более чем в два раза, составив около 650 человек.

Превращение Discord в инструмент массового пользования стало неожиданным поворотом в карьере Цитрона. Он рассказывает, что рос на Лонг-Айленде и увлекался видеоиграми, чуть не закончил Университет Полных Парусов во Флориде, потому что провел очень много времени, играя в World of Warcraft, и даже пошел на первое свидание со своей будущей женой в зал игровых автоматов.

«Так много моих лучших воспоминаний связано с этим опытом, поэтому вся моя карьера была направлена на то, чтобы дать другим возможность создавать такие моменты в их жизни», — вспоминает он.

До Discord он управлял социальной игровой сетью OpenFeint, которую в 2011 году продал японской игровой компании GREE за $104 млн. Другие представители игрового сообщества считали Цитрона инноватором, потому что он пытался привлечь внимание игроков с помощью социального взаимодействия с их друзьями. Тогда это было новой стратегией на зарождающемся рынке мобильных игр.

«По крайней мере, он пытается вывести на рынок что-то новое», — отметил тогда игровой аналитик из Японии Серкан Тото, добавив, что репутация мистера Цитрона была «как у гика в хорошем смысле».

Теперь Цитрон управляет известной коммуникационной платформой и называет эту перемену «удивительной, замечательной и подавляющей».

Discord разделен на серверы — по сути, это серии чатов, похожих на инструменты Slack, — в которых можно вести непринужденные, свободные разговоры об играх, музыке, мемах и повседневной жизни. Некоторые серверы большие и открыты для публики; другие доступны только по приглашениям.

В сервисе нет рекламы. Он зарабатывает на подписке, которая предоставляет пользователям доступ к таким функциям, как пользовательские смайлики, за $5 или $10 в месяц. Discord также начал экспериментировать в декабре, позволяя некоторым пользователям взимать плату за доступ к своему серверу до $100 в месяц, из которых компания берет себе 10%.

Как отметил источник The New York Times, знакомый с финансами компании, доход Discord в прошлом году составил $130 млн. Однако официальные представители не сообщают, был ли бизнес прибыльным.

Самое большое изменение в бизнесе произошло в начале пандемии.

В июне 2020 года Цитрон и его соучредитель и CTO Станислав Вишневский написали сообщение в блоге, в котором признали, что Discord вышел за рамки видеоигр и работает над тем, чтобы стать более доступным для всех. Несколькими месяцами ранее компания сменила свой девиз с «Чат для геймеров» на «Новый способ общения с вашими сообществами и друзьями» в качестве приветственного жеста для более широкой аудитории.

главная страница со слоганом discord

Фото в тексте: Postmodern Studio / Shutterstock

Этот переход дался нелегко. Discord столкнулся с теми же острыми вопросами, что и другие социальные платформы: регулированием высказываний, защитой от преследований и обеспечением безопасности молодежи.

Discord позволяет людям общаться в чате, используя придуманные имена, и контроль за соблюдением стандартов сообщества в значительной степени остается за организаторами отдельных серверов. Это придает платформе ощущение «Повелителя мух», когда группы молодых людей формируют онлайн-сообщества и устанавливают свои собственные правила.

В 2017 году белые националисты собирались на ультраправых серверах Discord, чтобы спланировать митинг в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Согласно сообщению New York Times, несмотря на то, что руководство Discord знало о присутствии националистов на платформе, им не препятствовали до тех пор, пока митинг не состоялся.

После этого компания стала более серьезно относиться к модерации контента. С 2019 года Discord публикует двухгодичные отчеты о прозрачности и запрещает лицам младше 13 лет использовать чаты.

В своем последнем отчете Discord сообщил, что в период с января по июнь он получил более 400 тыс. сообщений о некорректном поведении, причем около трети из них были связаны с преследованиями, и заблокировал более 470 тыс. учетных записей и 43 тыс. серверов.

Однако эти действия не смогли предупредить распространенные проблемы. Люди, опрошенные для этой статьи, в том числе те, кому было 11 или 12 лет, сказали, что знают многих несовершеннолетних пользователей Discord. Для примера, поиск в интернете сообществ по расстройствам пищевого поведения в Discord выявил десятки серверов, некоторые из которых явно поощряли людей к развитию РПП, что нарушает принципы сообщества.

Компания заявила, что принимает «немедленные меры», когда сталкивается с нарушениями, такими как несовершеннолетние пользователи или неприемлемый контент.

Многие говорят, что присоединились к Discord по более благим причинам, например, для общения с друзьями. Крупнейшие публичные серверы, например, посвященные обсуждениям Minecraft или аниме, насчитывают сотни тысяч участников. Одни каналы могут быть довольно неорганизованными, с красочными мемами, ненормативной лексикой и внутренними шутками.

discord, общение в чате

Фото в тексте: Konstantin Savusia / Shutterstock

Другие предназначены только для людей, которые знают друг друга в реальной жизни или разделяют определенные интересы. В некоторых есть строгие правила, запрещающие ненормативную лексику, графический контент или обсуждение политики. Владельцы серверов могут назначать модераторов для обеспечения соблюдения правил.

Клемент Лево, 21 год, играет важную роль в Discord: ему принадлежит сервер Kanye, на котором проводятся обсуждения одноименного исполнителя, музыки, поп-культуры и других тем с более чем 58 тыс. участников. В обычной жизни он — студент колледжа Нью-Йорка, а на сервере обладает высшей властью: может назначать модераторов и даже помещать тех, кто нарушает правила сообщества, в «тюрьму» (так называют одиночный канал).

Он рассказывает, что старается «позволить людям вести себя глупо, чтобы у них было место, где можно расслабиться», но не терпит разжигания ненависти или издевательств. По его словам, из-за изоляции, вызванной пандемией, те связи, которые формируются в Discord, стали очень важны.

Бывшие сотрудники Discord, инвесторы и наблюдатели игровой индустрии говорят, что Цитрон по-прежнему убежден: Discord должна расти как независимая компания.

Йост ван Дрюнен, профессор Нью-Йоркского университета, изучающий бизнес видеоигр, сказал, что сохранение независимости соответствовует жесткому контролю Цитрона над компанией, из-за которого в последние годы ушли некоторые высокопоставленные руководители.

Что касается утечки кадров в Discord, компания заявила, что ее быстрый рост привел к тому, что некоторые части ее бизнеса «резко изменились» за короткий промежуток времени, что иногда означало, что «навыки и объем работы, которые требовались от руководства, изменились так же быстро».

В этом году Discord вел переговоры с Microsoft о покупке, сумма которой могла превысить $10 млрд, отмечают источники, близкие к переговорам, но не уполномоченные говорить об этом публично. Сделка не состоялась. Microsoft отказалась от комментариев.

Цитрон неоднократно отказывался комментировать переговоры с другими компаниями, говоря только, что Discord вызывает «большой интерес». Он не дает подробностей о возможном выходе на IPO, но сказал, что «существует всего несколько способов реализации подобных вещей».

Источник.

Фото на обложке: Ink Drop / Shutterstock

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