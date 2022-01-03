История Discord: из непопулярной игры в социальный хаб для молодежи

Джейсон Цитрон создал видеоигру, которая не пользовалась успехом. Поэтому он сократил ее функционал, оставив лишь чат. Именно так появился Discord — когда-то продукт для геймеров, а теперь платформа для общения, где каждый может найти единомышленников.

В 2015 году программист Джейсон Цитрон изо всех сил пытался пробиться в индустрию видеоигр. Новая многопользовательская игра, которую он создал вместе со своей студией разработки Hammer & Chisel, не прижилась.

Поэтому Цитрон решил резко сменить направление деятельности. Он уволил разработчиков, оставил у продукта только функцию чата и дал ей таинственное название — Discord.

«Я думаю, что в то время у нас было, может быть, шесть пользователей, — рассказывает Цитрон в интервью. — Не было ясно, что это сработает».

Поначалу Discord был популярен только у других геймеров. Но более шести лет спустя, отчасти благодаря пандемии, он вырвался в мейнстрим. В то время как взрослые, работающие на дому, собирались в Zoom, их дети загружали Discord, чтобы общаться со сверстниками посредством текстовых, аудио- и видеозвонков в группах, известных как серверы.

У платформы более 150 млн активных пользователей в месяц, хотя еще в 2019 году их было 56 млн. При этом почти 80% регистрируются за пределами Северной Америки. Теперь Discord используют геймеры и любители музыки, студенты и криптоэнтузиасты.

В сентябре Discord, базирующаяся в Сан-Франциско, заявила, что привлекает финансирование в размере $500 млн при оценке в $14,7 млрд по данным PitchBook. В 2021 году число сотрудников компании выросло более чем в два раза, составив около 650 человек.

Превращение Discord в инструмент массового пользования стало неожиданным поворотом в карьере Цитрона. Он рассказывает, что рос на Лонг-Айленде и увлекался видеоиграми, чуть не закончил Университет Полных Парусов во Флориде, потому что провел очень много времени, играя в World of Warcraft, и даже пошел на первое свидание со своей будущей женой в зал игровых автоматов.

«Так много моих лучших воспоминаний связано с этим опытом, поэтому вся моя карьера была направлена на то, чтобы дать другим возможность создавать такие моменты в их жизни», — вспоминает он.

До Discord он управлял социальной игровой сетью OpenFeint, которую в 2011 году продал японской игровой компании GREE за $104 млн. Другие представители игрового сообщества считали Цитрона инноватором, потому что он пытался привлечь внимание игроков с помощью социального взаимодействия с их друзьями. Тогда это было новой стратегией на зарождающемся рынке мобильных игр.

«По крайней мере, он пытается вывести на рынок что-то новое», — отметил тогда игровой аналитик из Японии Серкан Тото, добавив, что репутация мистера Цитрона была «как у гика в хорошем смысле».

Теперь Цитрон управляет известной коммуникационной платформой и называет эту перемену «удивительной, замечательной и подавляющей».

Discord разделен на серверы — по сути, это серии чатов, похожих на инструменты Slack, — в которых можно вести непринужденные, свободные разговоры об играх, музыке, мемах и повседневной жизни. Некоторые серверы большие и открыты для публики; другие доступны только по приглашениям.

В сервисе нет рекламы. Он зарабатывает на подписке, которая предоставляет пользователям доступ к таким функциям, как пользовательские смайлики, за $5 или $10 в месяц. Discord также начал экспериментировать в декабре, позволяя некоторым пользователям взимать плату за доступ к своему серверу до $100 в месяц, из которых компания берет себе 10%.

Как отметил источник The New York Times, знакомый с финансами компании, доход Discord в прошлом году составил $130 млн. Однако официальные представители не сообщают, был ли бизнес прибыльным.

Самое большое изменение в бизнесе произошло в начале пандемии.

В июне 2020 года Цитрон и его соучредитель и CTO Станислав Вишневский написали сообщение в блоге, в котором признали, что Discord вышел за рамки видеоигр и работает над тем, чтобы стать более доступным для всех. Несколькими месяцами ранее компания сменила свой девиз с «Чат для геймеров» на «Новый способ общения с вашими сообществами и друзьями» в качестве приветственного жеста для более широкой аудитории.

Фото в тексте: Postmodern Studio / Shutterstock

Этот переход дался нелегко. Discord столкнулся с теми же острыми вопросами, что и другие социальные платформы: регулированием высказываний, защитой от преследований и обеспечением безопасности молодежи.

Discord позволяет людям общаться в чате, используя придуманные имена, и контроль за соблюдением стандартов сообщества в значительной степени остается за организаторами отдельных серверов. Это придает платформе ощущение «Повелителя мух», когда группы молодых людей формируют онлайн-сообщества и устанавливают свои собственные правила.

В 2017 году белые националисты собирались на ультраправых серверах Discord, чтобы спланировать митинг в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Согласно сообщению New York Times, несмотря на то, что руководство Discord знало о присутствии националистов на платформе, им не препятствовали до тех пор, пока митинг не состоялся.

После этого компания стала более серьезно относиться к модерации контента. С 2019 года Discord публикует двухгодичные отчеты о прозрачности и запрещает лицам младше 13 лет использовать чаты.

В своем последнем отчете Discord сообщил, что в период с января по июнь он получил более 400 тыс. сообщений о некорректном поведении, причем около трети из них были связаны с преследованиями, и заблокировал более 470 тыс. учетных записей и 43 тыс. серверов.

Однако эти действия не смогли предупредить распространенные проблемы. Люди, опрошенные для этой статьи, в том числе те, кому было 11 или 12 лет, сказали, что знают многих несовершеннолетних пользователей Discord. Для примера, поиск в интернете сообществ по расстройствам пищевого поведения в Discord выявил десятки серверов, некоторые из которых явно поощряли людей к развитию РПП, что нарушает принципы сообщества.

Компания заявила, что принимает «немедленные меры», когда сталкивается с нарушениями, такими как несовершеннолетние пользователи или неприемлемый контент.

Многие говорят, что присоединились к Discord по более благим причинам, например, для общения с друзьями. Крупнейшие публичные серверы, например, посвященные обсуждениям Minecraft или аниме, насчитывают сотни тысяч участников. Одни каналы могут быть довольно неорганизованными, с красочными мемами, ненормативной лексикой и внутренними шутками.

Фото в тексте: Konstantin Savusia / Shutterstock

Другие предназначены только для людей, которые знают друг друга в реальной жизни или разделяют определенные интересы. В некоторых есть строгие правила, запрещающие ненормативную лексику, графический контент или обсуждение политики. Владельцы серверов могут назначать модераторов для обеспечения соблюдения правил.

Клемент Лево, 21 год, играет важную роль в Discord: ему принадлежит сервер Kanye, на котором проводятся обсуждения одноименного исполнителя, музыки, поп-культуры и других тем с более чем 58 тыс. участников. В обычной жизни он — студент колледжа Нью-Йорка, а на сервере обладает высшей властью: может назначать модераторов и даже помещать тех, кто нарушает правила сообщества, в «тюрьму» (так называют одиночный канал).

Он рассказывает, что старается «позволить людям вести себя глупо, чтобы у них было место, где можно расслабиться», но не терпит разжигания ненависти или издевательств. По его словам, из-за изоляции, вызванной пандемией, те связи, которые формируются в Discord, стали очень важны.

Бывшие сотрудники Discord, инвесторы и наблюдатели игровой индустрии говорят, что Цитрон по-прежнему убежден: Discord должна расти как независимая компания.

Йост ван Дрюнен, профессор Нью-Йоркского университета, изучающий бизнес видеоигр, сказал, что сохранение независимости соответствовует жесткому контролю Цитрона над компанией, из-за которого в последние годы ушли некоторые высокопоставленные руководители.

Что касается утечки кадров в Discord, компания заявила, что ее быстрый рост привел к тому, что некоторые части ее бизнеса «резко изменились» за короткий промежуток времени, что иногда означало, что «навыки и объем работы, которые требовались от руководства, изменились так же быстро».

В этом году Discord вел переговоры с Microsoft о покупке, сумма которой могла превысить $10 млрд, отмечают источники, близкие к переговорам, но не уполномоченные говорить об этом публично. Сделка не состоялась. Microsoft отказалась от комментариев.

Цитрон неоднократно отказывался комментировать переговоры с другими компаниями, говоря только, что Discord вызывает «большой интерес». Он не дает подробностей о возможном выходе на IPO, но сказал, что «существует всего несколько способов реализации подобных вещей».

Источник.