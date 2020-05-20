«Не сочиняйте — подтверждайте». 6 проверенных инструментов для описания целевой аудитории

Управляющий партнер FunCubator и венчурный партнер Genesis Investments Виктор Захарченко собрал у себя в Facebook список полезных инструментов для описания целевой аудитории. Публикуем эту подборку с разрешения автора.

На старте нового бизнеса вы описываете свою целевую аудиторию. Не сочиняйте — подтверждайте. Вам уже доступна масса бесплатных инструментов, при помощи которых можно количественно и качественно описать ваших будущих потребителей.

Без единого «выстрела» в виде кастдева, лендинга на Тильде и проливки трафиком странички в Splitmetrics. Все это нужно делать уже после того, как вы сделали домашнее задание в браузере.





То, с чего надо начинать. Вот старая статья от самого Google про этот инструмент в исследованиях.





Можно использовать в конкурентном анализе для мобильных приложений. Для анализа восходящих трендов — на мой взгляд, интересный инструмент.





Пока не очень нравится то, то они делают с мобильными, но вот по вебу они — топ. Подробнее об этом и других инструментах — в подборке с фокусом на игры.





Хороший и важный инструмент дал нам Facebook. Про то, что можно вытащить из Audience Insights, смотрите вот в этой шпаргалке.





Если спрос существует, то он как-то выражен. И поиск — вполне себе мерило объемов этого спроса. Не поленитесь изучить инструменты, которые используют в своей работы SEO. Вам все равно придется сражаться за ключевики. Желательно заранее понимать, насколько это будет кровопролитная битва.

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