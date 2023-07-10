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Беспилотники на магистралях, а потом и в городе: что в сфере грузоперевозок станет трендом

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Кирилл Кочанов
Кирилл Кочанов

CEO экосистемы услуг и IT-сервисов в области транспортной логистики Trucker

Анастасия Удальцова

14 июня по трассе М-11 Москва-Петербург в рамках экспериментального правового режима поехали первые автономные грузовики с коммерческими посылками.

Эта веха важна не только для рынка логистики и для создателей беспилотного транспорта. Инновации в сфере грузоперевозок затронут всю экономику: водителей, бизнес, его потребителей, разработчиков новых технологических решений.

Кирилл Кочанов, CEO экосистемы услуг и IT-сервисов в области транспортной логистики Trucker, поделился своими ожиданиями и предположениями, как изменится сфера с внедрением технологий.

Беспилотники на магистралях, а потом и в городе: что в сфере грузоперевозок станет трендом

IT на службе «КамАЗа»

Технологии уже достаточно давно проникли на рынок отправки грузов. Появились решения:

  • «цифровая очередь» (TSM — Time Slot Management),
  • электронный документооборот (ЭДО),
  • геомониторинг,
  • маркетплейсы для перевозчиков,
  • целые специализированные IT-системы для всех участников логистического процесса — Transportation Management Systems (TMS).

Отдельно стоят технологии для управления беспилотным транспортом — они в случае успешного развития могут перевернуть всю отрасль.

Транспорт — довольно консервативная сфера, поэтому передовые решения проникли в нее не сразу. Однако пандемия, а затем события 2022-2023 года ускорили цифровизацию отрасли.

Если в 2019 году только у 5% транспортных компаний (ТК) в России в составе их IT-систем были беспилотные технологии и ИИ, то к 2022 эта доля выросла до 50%. По прогнозу Минтранса, в 2024 такие IT-решения будут уже у каждой ТК в РФ.

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Развивать автономные транспортные системы особенно выгодно грузоперевозчикам. Это позволит им повысить маржинальность своего бизнеса и существенно снизить риски за счет того, что:

  • можно сэкономить на оплате труда водителей и на топливе, которого расходуется меньше при движении в колоннах;
  • грузы на беспилотнике едут в режиме 24/7, без остановок на отдых;
  • сокращается количество ДТП и связанных с ними издержек;
  • сроки доставки более предсказуемы, а значит, компания платит меньше штрафов за опоздание.

Все это делает вложения в автоматизацию транспорта выгодными для перевозчиков. К тому же, это позволяет им решить проблему кадров, ведь водители отказываются работать во многих промышленных местах, из-за плохих погодных и прочих условий.

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При этом, в отличие от такси или автобусов, грузовики-беспилотники существенно повлияют своим появлением и развитием на всю экономику — именно поэтому за этим трендом стоит следить особенно внимательно.

 

Автономные грузоперевозки: выгода для всех

Помимо того, что беспилотный транспорт сокращает издержки и риски для компаний-грузоперевозчиков, он в первую очередь приносит пользу бизнесу, который отправляет грузы.

Благодаря тому, что экономит логистическая компания, производитель и/или ритейлер тоже снижает свои издержки.

За счет этого он может:

  • предлагать более конкурентные цены,
  • зарабатывать больше,
  • вкладываться в дальнейшее развитие бизнеса.

В бизнесе важна скорость: чем быстрее обращаются деньги, тем скорее можно пустить их на разработку новых продуктов, технологий. За счет того, что автономные грузоперевозки не требуют отдыха для водителя, они ускорят кругооборот товаров минимум в два раза.

Так, водитель в рабочую смену проходит примерно 800 км в сутки — автопилот может удвоить эту возможность. 

Внедрение автоматизированного транспорта пойдет на пользу и потребителям — им не придется переплачивать за то, что грузоперевозчик опоздал, повредил часть продукции в результате ДТП, выплатил штрафы и теперь перекладывает расходы на производителя, а тот — на своего клиента, повышая цены.

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Больше всего многих беспокоит то, как автономный транспорт скажется на рынке труда. Водителей грузовиков уже не хватает — сейчас дефицит кадров в этой сфере составляет порядка 160 тысяч человек.

Автоматизация поможет в первую очередь закрыть эту нехватку, а в дальнейшем создаст новые рабочие места: это инженеры, разработчики, операторы и все специалисты, связанные с созданием и поддержанием инфраструктуры вокруг автономного транспорта, его обслуживанием и ремонтом.

 

Когда беспилотные машины заменят обычные?

Всего в мире существует шесть уровней автономности автомобилей.

  • Для легковых машин удалось достичь четвертого уровня: при идеальных условиях авто сможет самостоятельно проехать весь маршрут.
  • Грузовики уже вышли на более высокий, пятый — это демонстрируют испытания, во время которых российский «КамАЗ» курсировал по ЯНАО, по трассе за полярным кругом.

 

Что же останавливает более широкое распространение беспилотных технологий?

Нехватка правовой базы 

В марте прошлого года Правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима (ЭПР) по эксплуатации беспилотного транспорта. Именно она позволила запустить грузовики по М-11, в планах — отправить их по М-12 Москва — Казань. 

В рамках ЭПР можно запускать и легковые машины: в Москве, в Иннополисе и федеральной территории «Сириус». В Москве — пока только с водителем-испытателем в кабине, в двух других регионах — в том числе и без него. Грузовики уже ездят с пустым водительским сиденьем, вместо этого на пассажирском кресле сидит оператор, контролирующий процесс.

Разрешение на то, чтобы перемещаться по трассам или по городу — это одна, небольшая часть проблемы.

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Более сложный вопрос — как будет распределяться ответственность в случае ДТП?

Есть конструкторы автомобилей, разработчики алгоритмов, операторы — как решить, чья работа в каждом случае привела к аварии? 

Беспилотники, скорее всего, снизят смертность на дорогах. По прогнозам «МострансПроекта», автономный транспорт снизит риск ДТП на 70% — с учетом того, что в 2022 в России в авариях погибло 14 тысяч человек, это тысячи спасенных жизней ежегодно.

И все же нельзя массово запускать беспилотные автомобили на дороги, не определившись, кто будет нести ответственность, если трагедия все же произойдет.

 

Недостаток инфраструктуры 

Это касается как дороги — специальные коридоры, качество полотна, — так и датчиков на самих автомобилях, которые помогут отслеживать ситуацию.

На трассах, где запущены первые беспилотные грузовики, решить эту проблему проще: они идут по отдельной полосе, движение структурировано.

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Когда автономный транспорт будет массово передвигаться в общем потоке по городу, понадобится гораздо больше усилий для избежания аварий.

Сегодня проводят тест роботакси в московском районе Ясенево.

  • Заказать его можно, как обычно, через приложение «Яндекс Go», но посадка возможна в 40 отведенных для этого точках.
  • В салоне в соответствии с законом будет находиться водитель-испытатель.
  • Если эксперимент удастся, возможно, беспилотники станут ограниченным элементом городской инфраструктуры уже в 2025.

Но, скорее всего, наиболее передовые технологии в работе с самими авто и с дорожным полотном будут сначала проверять на грузоперевозках, а потом — с лагом в несколько лет — внедрять уже в инфраструктуру легкового транспорта.

 

Культура вождения

Эта проблема может быть актуальна для стран с высокой аварийностью и небезупречным соблюдением ПДД — к таким относится и Россия.

Эксперты считают, что водители будут «провоцировать» беспилотники на дорогах общего пользования, проверяя скорость их реакции и маневренность.

Это решается не только и не столько просвещением в отношении автономного транспорта, сколько ужесточением наказаний за нарушение ПДД.

Если под угрозой серьезного штрафа нужно соблюдать правила, держаться в полосе, мигать поворотником и так далее, то не важно, кто едет за тобой, — человек или беспилотник.

 

Недостаточная автоматизация смежных процессов

Сегодня до сих пор можно наблюдать «живые очереди» из фур в зоне погрузки или разгрузки у складов: перевозчик приезжает, встает и ждет несколько часов, теряя время и деньги. При таком положении вещей эффект от экономии, связанной с автоматизацией самого транспорта, размывается.

Есть выход — «цифровые очереди», или TSM-системы: там можно заранее забронировать дату и время прибытия, чтобы избежать лишнего ожидания. Но такой подход сработает, если на цифровые очереди перейдут все перевозчики и грузоотправители.

Внедрение беспилотников создает пространство для новых рисков:

  • хакерские атаки,
  • взлом маршрута,
  • даже терроризм.

Все это нужно будет учитывать специалистам по кибербезопасности, которые будут работать с соответствующими IT-решениями.

Инновации стоит вводить последовательно. Конечно, рано говорить об автономном транспорте, если компания еще не перешла на ЭДО, — кто подпишет бумажные документы, если водитель или экспедитор отсутствует?

 

Автономные грузовики в 2023: драйвер рынка и экономики

Цифровизация и автоматизация — ключ к развитию компаний в сфере грузоперевозок. Они уже стараются внедрять технологии, которые решают задачи от контроля транспорта до взаимодействия с клиентами. Работа с беспилотниками — следующий закономерный этап этого процесса.

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Сегодня отрасль автономного транспорта имеет возможность отработать сложные вопросы, сотрудничая с перевозчиками. И это пойдет на пользу всем сторонам: бизнес получит экономию на логистике, потребители — более низкие цены и широкий ассортимент товаров, а рынок труда — новые вакансии. 

В результате этого беспилотный транспорт будет все больше становиться частью повседневной и бизнес-реальности. Это произойдет не сразу: первые изменения мы можем заметить уже в 2025, на более серьезное развитие отрасли уйдет 10-12 лет.

Чтобы беспилотники стали массовыми, понадобится: 

  1. Разработать нормативную базу по автономному транспорту;
  2. Создать необходимую инфраструктуру для его движения;
  3. Внедрить системы диспетчеризации и безопасности движения;
  4. Обеспечить единые правила по страхованию любых рисков.

 

Фото на обложке: Unsplash

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