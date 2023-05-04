Выиграть проект в ивент-индустрии поможет успешное предложение для тендера — вот как его составить

Идеальный бриф должен быть похож на анкету — лаконично отвечать на базовые вопросы о заказчике. О том, как ответить на них креативно и полно, рассказал Александр Долгов, управляющий партнер event-агентства Prostrocrew.

В уникальном торговом предложении хорошая идея обращает на себя внимание клиентов, а плохая — отбрасывает новичков в хвост гонки за потребителем.

Как найти оригинальную идею для брифа?

Конечно, заказчики хотят испытать сильные эмоции уже на стадии тендера. Да, они еще не видят итоговое мероприятие, но любая идея, которая выбивается из привычных представлений о скучных брифах, сразу получает лучшие шансы на победу.

Логика понятна: если даже предложение выглядит феерично и цепляет с первой секунды, то что же будет при его реализации?

Поэтому команде нужно искать нестандартные ходы. Например, мы в нашем ивент-агентстве никогда не берем в работу первые пять идей, ведь чаще всего именно они оказываются самыми поверхностными. И только после стартового штурма мозг начинает работать активнее и мыслить шире.

Для простоты приведу пример из обычной жизни, не связанный напрямую с индустрией событий.

Скажем, вам нужно вспомнить пять предметов оранжевого цвета. Получилось? Теперь забудьте их и вспомните еще 10. Первыми сразу всплывут образы апельсина, тюремной робы из американского сериала, дорожного конуса. А вот дальше начнется настоящая работа мозга.

Похожим образом проводим брейнштормы и мы в ивент-агентстве.

Но поиск необычного подхода, как и любой творческий процесс, невозможно запрограммировать. Когда возникает озарение, что в реальности происходит не так уж часто, этому чувству нужно довериться. Если же уникальная идея так и не приходит, а только заставляет креаторов ломать голову, стоит обратиться к методике с исключением пяти первых идей — это отбросит простейшие мысли.

В случае большого потока креатива отдайте приоритет наиболее актуальным моментам в рамках текущего брифа. А оставшиеся идеи сохраните на будущее — возможно, они лучше подойдут на следующих тендерах. Идея, которая не попадает в задачи и аудиторию, обречена на провал.

Как связаны тренды ивент-индустрии и брифы и какие тренды доминируют в ивент-индустрии в 2023?

Для отличного брифа нужно внимательно следить за тенденциями отрасли. Важно находить баланс — одновременно держать высокий уровень, тонко подстраиваться под настроение заказчиков и вместе с тем не выбиваться из их представлений о качественном ивенте в моменте.

Трендом последних лет была диджитализация.

Клиенты охотно искали креативные технические решения и в обязательном порядке прописывали это в брифах. Но мир быстро меняется, и мы наблюдаем, как меняется динамика запросов.

Главная тенденция — это возврат к минимализму и простоте.

Мы в агентстве четко видим, как людям снова хочется простых решений — общений, новых знакомств (в том числе, с продуктом), классных воспоминаний.

Заказчики и аудитория устали от сложных инсталляций, зато с удовольствием участвуют в мастер-классе по плетению венков.

При создании брифов сейчас часто обращают внимание на музыкальное сопровождение. Гостям мероприятий вновь интересно, кто будет выступать на сцене, а лайн-ап артистов привлекает не меньшее внимание, чем список спикеров.

И еще одна тенденция в индустрии событий — это коллаборации между различными сферами.

В современную разобщенную эпоху креативный класс охотно сотрудничает друг с другом: художники создают дизайн упаковки для доставки еды, придумывают арт-объекты для выставочных стендов, дизайнеры шьют необычный мерч для брендов. Настоящая эпоха коллабораций.

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Примеры нестандартного подхода к брифам

В нашей недавней практике есть два ярких примера, когда нестандартные решения на основе брифа воплощались в резонансные презентации.

Самая неординарная и в то же время интереснейшая задача, с которой мы сталкивались в последнее время — это презентация бренда автомобилей Tank. Мы не впервые работали с автобрендом, но впервые акцентировали внимание не на машинах (без чего, казалось бы, никак нельзя обойтись).

Стояла задача познакомить аудиторию с новым игроком авторынка и в то же время не показывать модельный ряд и не раскрывать технические характеристики.

Тогда мы решили сделать ставку на ценности бренда — уверенность, свободу и характер. К каждой ценности мы привязали амбассадора, вокруг которого сформировался характерный образ. Так на сцене презентации появились три героя:

шоумен Дмитрий Нагиев рассказал, что для него означает уверенность,

телеведущая Светлана Бондарчук поделилась мыслями о понятии свобода,

ресторатор Антон Пинский — о том, как твердый характер помог добиться успехов в бизнесе.

Выступления сопровождало мультимедийное шоу, которое познакомило зрителей с брендом в более глубокой форме — на основе понятных человеческих вещей, а не специфических характеристиках автомобилей.

Другой пример креативного подхода к брифу — интеграция контент-платформы «Дзен» в фестиваль Chess & Jazz 2022. Он полностью менял имидж и позиционирование, поэтому перед нами стояла цель любым способом раскрыть бренд с новой стороны.

Кто-то мог пойти по простому пути, поставив обычную коробку на первом попавшемся событии. Но мы обратили внимание на шахматный фестиваль — отличное место, чтобы зацепить интеллектуальную, интересующуюся аудиторию.

Креаторы пришли к названию «Фигуры речи» для концепции нашего пространства. Фигуры отсылают к шахматам, речь — к лекторию, который мы организовали, понимая, что новую аудиторию эффективнее всего привлекать не только рассказом о себе, но и о том, что близко людям: шахматах, музыке, трендах.

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В итоге площадка «Фигуры речи by Дзен» стала одной из самых посещаемых на фестивале. Мы сделали не просто статичную зону, а создали целый паттерн, сочетавший стильное оформление, фудкорт и активности.

На чем сделать акцент, чтобы выиграть тендер?

Бриф — важный инструмент коммуникации между организатором будущего мероприятия и заказчиком. Идеально, когда обе стороны почувствовали коннект уже на начальном этапе взаимодействия.

Когда знакомство завершено и наступает время готовить предложение, прежде всего проявите эмпатию — клиент должен почувствовать, что его правильно поняли, а значит, вам нужно доказать, что вы умеете не просто слышать и понимать, но и обладаете достаточной интуицией, чтобы считывать инсайты между строк брифа.

Но не лейте воду и не тратьте символы впустую — важно придумать хук, который зацепит внимание клиента уже на первых слайдах презентации.

Как вариант — начните с выгод:

Чем уникально именно ваше предложение и что получит клиент, если ударит по рукам именно с вами?

Перечислите преимущества по пунктам или подключите инфографику — это самая важная информация, поэтому ее нужно подать в максимально доступной и пережеванной форме.

Не забудьте напомнить о себе — кратко распишите портфолио из предыдущих проектов, расскажите об опыте своих специалистов и их скиллах. Клиент должен понимать, что доверяет профессионалам.

В предложении важно подчеркнуть вашу ответственность при организации дел. Поэтому составьте план и этапы работ и схематично укажите распределение задач — как между клиентом и исполнителями, участвующими в ивенте, так и между специалистами вашего бизнеса.

Любой заказчик с восторгом отнесется, если в брифе учтут все требуемые замыслы и добавят крутые предложения.

В нашем агентстве идеальная пропорция между требованиями и свежими идеями — 99/1, то есть лучше следовать формату почти на 100%, но оставлять себе окно для творчества и новых придумок.

В этом случае клиент может по-другому осмыслить свои задачи. А еще этот 1% покажет ваше умение мыслить шире и предлагать нестандартные варианты решений.

Но в любом случае креаторам всегда помогают насмотренность, нестандартный ум и способность отключиться от рутины. Без этих составляющих сложно решить уравнение на креативность и создать выигрышное предложение на тендер.

В заключении поделюсь главным принципом нашей компании: клиент и агентство — это партнеры и одна команда. Если команда побеждает, то побеждают все вместе.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney