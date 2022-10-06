Роадмап по масштабированию стартапа, или как кризис помог компании найти крупного партнера и создать новый проект

Михаил Кириченко, СОО и сооснователь компании Jump.Finance, рассказывает, с какими сложностями он столкнулся и как благодаря вызовам его компания смогла выйти из кризиса и масштабировать бизнес.

Девять из десяти стартапов терпят неудачу в первый же год. Некоторые способны преодолеть все трудности и выйти вперед, а другие не справляются с кризисами, что в итоге приводит к краху бизнеса.

Фокус на деньгах

Создайте подробный бюджет доходов и расходов с первого дня вашего бизнеса. Отсутствие бюджета — верный путь к провалу, потому что вы не будете знать, на что потратили деньги.

Вам необходимо знать затраты на:

маркетинг вашей компании,

оборудование,

заработную плату,

лицензии,

другие административные расходы.

Но самое главное, о чем важно помнить начинающим компаниям: ваша дистрибуция и экономика должны стоять на первом месте.

Еще до старта проекта мы с моим партнером Антоном Кирилловым хотели запустить приложение по работе с лидами. Продукт, можно сказать, был «вылизан со всех сторон» — мы «схантили» команду продаж у крупной ИТ-компании, организовали офис в центре Москвы (хотя сами на тот момент жили и работали в Новосибирске), сделали красивый дизайн приложения, сменили три команды разработчиков. После начали продавать наше решение.

Спустя четыре месяца работы мы ушли в сильный минус. Причиной неудачи оказалось то, что рынок и потенциальные клиенты не нуждались в нашем решении, а средства на его создание уже были потрачены. Поэтому доходы не покрывали наших расходов, и проект пришлось закрыть.

Этот опыт научил нас, что следующий стартап нужно запускать, потратив минимум денег, а ещё лучше эти деньги начать зарабатывать как можно раньше.

Мы полностью пересобрали наш следующий продукт, но перед запуском решили не привлекать разработчиков и дизайнеров: вместо этого сделали презентацию потенциального решения и начали сразу показывать его заказчикам.

На удивление, новый продукт начал продаваться, мы стали получать оплаты, и возникла просто техническая проблема: как внедрить наше решение клиенту.

Мы сделали вывод: нельзя слепо предполагать, что любая идея, какой бы гениальной она ни была, станет хитом. Мы поспешили запустить свой продукт, не поняв потребности рынка. Поэтому крайне важно понять, нуждается ли бизнес в вашем решении и сможете ли вы его продать.

Проверка самых смелых идей

Кризисы предоставляют нам уникальные условия, которые позволяют мыслить и двигаться более свободно, чтобы принимать быстрые и эффективные решения. В критических ситуациях трудно ориентироваться, но они побуждают нас искать новые пути. С одной из таких ситуаций мы столкнулись несколько лет назад.

В 2017 мы создали сервис, позволяющий делать моментальные выплаты от таксопарков водителям. Бизнес был успешен и приносил прибыль, пока в рынок не вошла крупная компания с похожим сервисом. Мы, на тот момент команда из 15 человек, не могли конкурировать с корпорацией с такой капитализацией и неограниченными ресурсами. Компания была на стадии закрытия.

Мы с Антоном задались вопросом: «Что нужно сделать с продуктом, чтобы он мог конкурировать и чтобы компания продолжила работать на рынке?». Пришла идея заколлаборироваться с крупным банком и выпустить совместный продукт. Вопрос в выборе такого банка долго не стоял, и у нас родилась гипотеза о сотрудничестве с «Тинькофф».

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Почему вашему бизнесу нужны коллаборации и как их запустить

Никого не зная, мы, два предпринимателя из Новосибирска, поехали в Москву и презентовали свой продукт представителям банка. Рассказали о нашем сервисе, бизнес-модели и почему с нами вообще стоит иметь дело. После банк взял две недели на обдумывание, а затем предложил запустить совместный продукт.

В течение следующих месяцев мы собрали и анонсировали новый сервис по работе с таксопарками и выплатам водителям. В конце 2021 года мы вошли в экосистему для предпринимателей «Тинькофф Бизнес».

Чем с большей трудностью мы сталкиваемся, тем более изобретательными мы должны быть, чтобы ее преодолеть.

Несколько лет назад мы даже представить не могли, что будем выпускать продукты совместно с большой корпорацией. Но благодаря кризису и ситуации, во время которой мы чуть не закрыли бизнес, к нам пришла самая безумная идея коллаборации — и это помогло нам не только продолжить работу, но и масштабироваться и стать частью экосистемы крупного банка.

Стратегия на годы вперед

Казалось бы, что уже неактуально говорить про стратегическое планирование — за последние 2,5 года произошло столько экономических потрясений и кризисов, что разумнее было бы строить бизнес в моменте «здесь и сейчас», нежели ставить цели на годы вперед.

Однако стратегия нужна. Она гарантирует, что компания не потеряет себя и будет продолжать фокусироваться на целях. Стратегия помогает организации не теряться в повседневных проблемах, не слишком остро реагировать на кризисы и не принимать панические решения, о которых они пожалеют завтра и которых они могли бы избежать. Благодаря стратегическому мышлению нам удалось оторваться от конкурентов и выделиться на рынке.

Когда мы начали быстро расти, мы увидели, что рынок такси тоже конечный, и у него есть потолок. Мы начали думать, в каких отраслях наши решения могут быть полезными.

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Вместе с новым партнером мы пришли к тому, что благодаря нашему продукту можно автоматизировать выплаты не только водителям такси, но и вообще всем внешним подрядчикам, с которыми сотрудничает бизнес. Так мы решили запустить проект — сервис по оптимизации работы и расчетов с самозанятыми и физическими лицами, а позже создали сервис кадрового электронного документооборота «КЭДО».

Никто не любит кризисы, особенно молодые компании. Но кризис можно преодолеть, если сосредоточиться и воспользоваться новыми возможностями.

Это лучшее время, чтобы проявить свои сильные стороны и протестировать самые смелые идеи. Некоторые из них уникальны для вашего продукта, а некоторые уникальны для вас и ваших сотрудников. Посмотрите внимательно на себя и свою компанию, чтобы узнать, что вы делаете лучше всего, а после переходите к действиям.

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