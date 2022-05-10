Топ-5 сервисов для приёма онлайн-платежей в России в 2022 году

Денис Имшенецкий, CEO Nethouse, платформы для создания сайтов, регистрации доменов, онлайн-обучения и продажи билетов, подготовил сравнительный обзор пяти платежных провайдеров для МСП и крупного бизнеса в новых условиях рынка. За основу были взяты пять параметров оценки: ключевые особенности, поддерживаемые методы оплаты, вывод денежных средств, безопасность, техподдержка.
Содержание:
Динамично меняющиеся условия рынка eCom побуждают предпринимателей начать свой бизнес. Многие регистрируют домены и создают сайты, чтобы продавать товары и услуги.
Так, с начала года с помощью нашей платформы создано свыше 20 тыс. сайтов. Из них большинство нацелено на продажу товаров и услуг, имеющих социальное значение — такой бизнес может рассчитывать на сниженную комиссию за эквайринг до 1%.
Это решение Банка России будет действовать с 18 апреля по 31 августа 2022 года. До снижения размер эквайринговой комиссии варьировался от 1,2% до 2,2% в зависимости от способов оплаты и видов деятельности предприятий.
С одной стороны, инициатива ЦБ позволит бизнесменам перестроить логистику и процессы за счет снижения затрат, с другой — повлияет на финансовые организации, которые оказывают услуги эквайринга. Возможно, кто-то из них не выдержит конкуренции.
Для оплаты наших услуг мы сами используем разные платежные сервисы, как и наши клиенты — их уже более миллиона. Предпринимателям для приема платежей важно выбрать надежный сервис, который будет эффективно решать финансовые задачи бизнеса.
ЮKassa
ЮKassa запущена в 2013 г. и управляется платежным сервисом ЮMoney, который уже 20 лет на рынке финтеха.
Особенности
- Подключено свыше 160 тысяч интернет-магазинов;
- Пользователи могут оплачивать покупки с помощью SberPay без ввода данных банковской карты;
- Подключение СБП вместе с кошельком ЮMoney, SberPay и банковскими картами;
- Выставление счетов в Telegram, их о тправление ссылкой в социальных сетях, SMS-сообщениях или по email;
- Опция «Безопасная сделка» для сервисов размещения объявлений и онлайн-площадок по подбору специалистов;
- Доступны массовые выплаты клиентам — можно автоматически выдавать займы, платить фрилансерам или устраивать рекламные акции с денежными призами;
- B2B-платежи, быстрый расчет между юрлицами;
- Подключение онлайн-кассы по ФЗ-54;
- Доступно более 120 платежных модулей;
- Платежи для самозанятых;
- Для приема платежей при доставке или на мероприятии есть мобильный терминал;
- Пользователи могут платить за товары и услуги на онлайн-площадке по частям в рассрочку;
- Опция для маркетплейсов, позволяющая автоматически отправлять деньги каждому из продавцов площадки, чьи товары приобрел покупатель;
- Кастомизированный платежный виджет с возможностью настроить язык и дизайн интерфейса;
- Пользователи могут платить за покупки из кошелька ЮMoney, также у компаний есть возможность делать выплаты на кошельки ЮMoney;
- Есть возможность открыть расчетный счет в ЮBusiness, чтобы принимать и переводить деньги, платить бизнес-картой;
- Отсутствует абонентская плата, нет оплаты за неуспешные платежи.
Поддерживаемые методы оплаты
Клиентам доступны 14 платежных методов для приема платежей: картами, смартфоном, через интернет-банки, электронными кошельками, наличными через терминал, с баланса телефона, оплата по частям в рассрочку, B2B-расчеты и др.
Вывод денежных средств
Деньги автоматически поступают на расчетный счет клиента на следующий рабочий день после платежа. Сервис удерживает свою комиссию только с успешных платежей.
Безопасность
Шифрование платежей осуществляется по протоколу HTTPS. Безопасность работы с данными банковских карт обеспечивает сертификат соответствия PCI DSS. Клиентам для защиты бизнеса от мошенников бесплатно предоставляется антифрод-сервис. Ежедневно работает фрод-мониторинг всех платежей, проходящих через сервис.
Техподдержка
Технические специалисты работают 24/7. В личном кабинете сервиса есть онлайн-чат с поддержкой — в нем можно быстро получить помощь и ответы на вопросы. На сайте сервиса доступен бизнес-журнал с интересными статьями, а также подробные ответы на частые вопросы и необходимые инструкции.
Контактный центр сервиса в 2021 году получил премию «Хрустальная гарнитура».
Robokassa
Сервис запущен в 2002 г.
Особенности
- К сервису подключено свыше 120 тысяч клиентов;
- Возможность бесплатного размещения товаров клиента на площадке Robomarket;
- Несколько вариантов решения для работы по 54-ФЗ;
- Брендированный дизайн платежной страницы;
- Сервисом могут пользоваться юридические и физические лица, а также ИП;
- Есть инструмент для создания полноценной онлайн-точки продаж в соцсетях;
- «Робочеки» — онлайн-касса, которую не требуется покупать и обслуживать;
- В личном кабинете есть возможность подключения нескольких интернет-площадок клиента;
- Возможность принимать онлайн-платежи без онлайн-кассы;
- Рассылка SMS-сообщений покупателям;
- Без абонентской платы, но есть фиксированный платеж за отсутствие транзакций в течение расчётного периода.
Поддерживаемые методы оплаты
Бизнесу предоставляются наиболее востребованные способы оплаты: карты, смартфоном, с баланса телефона, электронные кошельки, интернет-банки, наличными через терминалы.
Вывод денежных средств
На расчетный счет клиента деньги поступают на следующий рабочий день после проведения платежа.
Безопасность
Данные платежей шифруются по протоколам HTTP и SSL. Кроме того, сервис ежедневно проводит фрод-мониторинг всех платежей. Безопасность платежей по банковским картам обеспечивается по технологии PCI DSS.
Техподдержка
Техническая и клиентская поддержка присутствуют и доступны клиентам 24/7. На сайте есть ответы на часто задаваемые вопросы.
Wallet One
Платежный провайдер предоставляет услуги с 2007 г.
Особенности
- Свыше 40 тысяч подключенных интернет-магазинов;
- Выставление счетов в мессенджере Viber;
- Опция «Сделка без риска» для сервисов, на которых пользователи совершают P2P-платежи;
- Есть электронный кошелек для оплаты покупок;
- Опция White Label;
- Наличие платежных терминалов;
- Есть платежные модули для разных CMS;
- Онлайн-чеки по требованиям 54-ФЗ;
- Возможность добавления в личный кабинет сотрудников с разным уровнем доступа и ролей: администратор, менеджер, бухгалтер, технический специалист;
- Клиент видит показатели платежей на одном дашборде;
- Отсутствие абонентской платы.
Поддерживаемые методы оплаты
Сервис предоставляет возможность оплаты через систему денежных переводов, карты, в отделениях банков или почты, наличными через терминал, а также интернет-банкинг и электронные кошельки.
Вывод денежных средств
Есть два способа вывода: оформление заявки, в таком случае деньги поступают на следующий рабочий день. Второй вариант — по графику, указанному в договоре.
Безопасность
Безопасность данных обеспечивается по стандарту PCI DSS и SSL-протоколу. Сервис также применяет антифрод-систему, которая помогает выявлять мошеннические платежи.
Техподдержка
Техническая и клиентская поддержка доступны 24/7. На сайте есть ответы на часто задаваемые вопросы.
CloudPayments
Сервис работает на e-com рынке с 2014 г.
Особенности
- Около 15 тысяч подключенных клиентов;
- Более 50 модулей для CMS;
- Наличие расширенной статистики по платежам;
- Выставление счетов по ссылке или QR-коду;
- Возможность оплаты внутри программного обеспечения, например, чтобы купить или продлить лицензию ПО без перехода на сайт;
- Скрипт для создания настраиваемой платежной формы для сайта клиента;
- Рекарринг — опция для привязки карты пользователя;
- Mobile SDK;
- Безопасная сделка;
- Решения для маркетплейсов для взаиморасчетов между всеми участниками покупок;
- AFT-операции для погашения займов;
- Подключение автоплатежей;
- Клиенты могут размещать товары на маркетплейсе сервиса;
- Присутствует абонентская плата, а также фиксированная плата при отклоненном платеже.
Поддерживаемые методы оплаты
Сервис поддерживает основные платежные методы: карты и оплату смартфоном.
Вывод средств
Перевод денежных средств осуществляется в течение трех дней после совершения операции.
Безопасность
Безопасность данных клиента обеспечивается протоколом PCI DSS и методом шифрования SSL. Для передачи информации используются закрытые банковские каналы. Подтверждение личности пользователя банковской карты осуществляется по протоколу 3D Secure.
Техподдержка
Техническая и клиентская поддержка осуществляются 24/7.
PayOnline
Сервис работает в России с 2009 г.
Особенности
- Сервис используют более трех тысяч предприятий электронной коммерции;
- Подключение онлайн-кассы в соответствии с требованиями 54-ФЗ;
- Выставление счетов на оплату по email;
- Заморозка средств на карте покупателя;
- Подключение автоплатежей;
- Авиа- и туристические компании, а также сервисы бронирования могут провести интеграцию с GDS;
- Привязка карт покупателей для покупок в один клик;
- Кастомизация платежной формы под интернет-магазин;
- Возможность настройки лимитов по операциям, географии платежей и другим фильтрам;
- Подключение чат-бота в мессенджере для автоматизации оплаты;
- Абонентской платы нет, но есть фиксированные взносы по итогам месяца обслуживания при недостаточном обороте средств.
Поддерживаемые способы оплаты
Бизнесу доступны все основные способы оплаты: карты, оплата смартфоном, электронные кошельки, с баланса телефона.
Вывод средств
Клиент может получить средства на следующий день после платежа.
Безопасность
Соответствие стандарту PCI DSS подтверждает безопасность данных пользователей. Сервис использует Detecta antifraud system — самообучающийся алгоритм, превентивно реагирующий на мошеннические и высокорисковые операции в сети.
Техподдержка
Для пользователей сервиса круглосуточно работает служба поддержки, которая оперативно реагирует на все обращения. Есть консультации по телефону и почте. Возможно обслуживание на разных языках.
Выводы
Электронная торговля будет все глубже проникать в нашу жизнь. Продажи в интернете стали обязательным условием для бизнеса, точкой паритета — вне зависимости от отрасли.
Компании стали внимательнее учитывать в своих бизнес-моделях изменение покупательского поведения в онлайне. В условиях высокой конкуренции в интернете компаниям нужен надежный финтех-партнер, готовый внедрять передовые платежные решения, которые позволяют больше зарабатывать и повышать лояльность клиентов.
Динамично развивающийся рынок электронной коммерции ставит высокие требования перед платежными провайдерами. Вариативность способов оплаты и безопасность платежей приобрели ещё большее значение.
Немаловажной для бизнеса является и возможность предоставления платежными провайдерами спектра дополнительных цифровых решений и инструментов для развития продаж.
Например: быстрый бординг, платёжные модули для быстрой интеграции, онлайн-бухгалтерия, готовые наборы программных продуктов и библиотек, расчёт между юридическими лицами, сплитование платежей, оплата товаров по частям, выставление счетов в мессенджерах, решения для самозанятых и т. д.
Главное — пользуйтесь проверенными и надежными сервисами, которые уже доказали свою состоятельность.
Фото на обложке: Shutterstock / Blue Planet Studio
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