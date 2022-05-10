Топ-5 сервисов для приёма онлайн-платежей в России в 2022 году

Денис Имшенецкий, CEO Nethouse, платформы для создания сайтов, регистрации доменов, онлайн-обучения и продажи билетов, подготовил сравнительный обзор пяти платежных провайдеров для МСП и крупного бизнеса в новых условиях рынка. За основу были взяты пять параметров оценки: ключевые особенности, поддерживаемые методы оплаты, вывод денежных средств, безопасность, техподдержка.

Содержание:

Динамично меняющиеся условия рынка eCom побуждают предпринимателей начать свой бизнес. Многие регистрируют домены и создают сайты, чтобы продавать товары и услуги.

Так, с начала года с помощью нашей платформы создано свыше 20 тыс. сайтов. Из них большинство нацелено на продажу товаров и услуг, имеющих социальное значение — такой бизнес может рассчитывать на сниженную комиссию за эквайринг до 1%.

Это решение Банка России будет действовать с 18 апреля по 31 августа 2022 года. До снижения размер эквайринговой комиссии варьировался от 1,2% до 2,2% в зависимости от способов оплаты и видов деятельности предприятий.

С одной стороны, инициатива ЦБ позволит бизнесменам перестроить логистику и процессы за счет снижения затрат, с другой — повлияет на финансовые организации, которые оказывают услуги эквайринга. Возможно, кто-то из них не выдержит конкуренции.

Для оплаты наших услуг мы сами используем разные платежные сервисы, как и наши клиенты — их уже более миллиона. Предпринимателям для приема платежей важно выбрать надежный сервис, который будет эффективно решать финансовые задачи бизнеса.

ЮKassa

ЮKassa запущена в 2013 г. и управляется платежным сервисом ЮMoney, который уже 20 лет на рынке финтеха.

Особенности

Подключено свыше 160 тысяч интернет-магазинов;

Пользователи могут оплачивать покупки с помощью SberPay без ввода данных банковской карты;

Подключение СБП вместе с кошельком ЮMoney, SberPay и банковскими картами;

Выставление счетов в Telegram, их о тправление ссылкой в социальных сетях, SMS-сообщениях или по email;

Опция «Безопасная сделка» для сервисов размещения объявлений и онлайн-площадок по подбору специалистов;

Доступны массовые выплаты клиентам — можно автоматически выдавать займы, платить фрилансерам или устраивать рекламные акции с денежными призами;

B2B-платежи, быстрый расчет между юрлицами;

Подключение онлайн-кассы по ФЗ-54;

Доступно более 120 платежных модулей;

Платежи для самозанятых;

Для приема платежей при доставке или на мероприятии есть мобильный терминал;

Пользователи могут платить за товары и услуги на онлайн-площадке по частям в рассрочку;

Опция для маркетплейсов, позволяющая автоматически отправлять деньги каждому из продавцов площадки, чьи товары приобрел покупатель;

Кастомизированный платежный виджет с возможностью настроить язык и дизайн интерфейса;

Пользователи могут платить за покупки из кошелька ЮMoney, также у компаний есть возможность делать выплаты на кошельки ЮMoney;

Есть возможность открыть расчетный счет в ЮBusiness, чтобы принимать и переводить деньги, платить бизнес-картой;

Отсутствует абонентская плата, нет оплаты за неуспешные платежи.

Поддерживаемые методы оплаты

Клиентам доступны 14 платежных методов для приема платежей: картами, смартфоном, через интернет-банки, электронными кошельками, наличными через терминал, с баланса телефона, оплата по частям в рассрочку, B2B-расчеты и др.

Вывод денежных средств

Деньги автоматически поступают на расчетный счет клиента на следующий рабочий день после платежа. Сервис удерживает свою комиссию только с успешных платежей.

Безопасность

Шифрование платежей осуществляется по протоколу HTTPS. Безопасность работы с данными банковских карт обеспечивает сертификат соответствия PCI DSS. Клиентам для защиты бизнеса от мошенников бесплатно предоставляется антифрод-сервис. Ежедневно работает фрод-мониторинг всех платежей, проходящих через сервис.

Техподдержка

Технические специалисты работают 24/7. В личном кабинете сервиса есть онлайн-чат с поддержкой — в нем можно быстро получить помощь и ответы на вопросы. На сайте сервиса доступен бизнес-журнал с интересными статьями, а также подробные ответы на частые вопросы и необходимые инструкции.

Контактный центр сервиса в 2021 году получил премию «Хрустальная гарнитура».

Robokassa

Сервис запущен в 2002 г.

Особенности

К сервису подключено свыше 120 тысяч клиентов;

Возможность бесплатного размещения товаров клиента на площадке Robomarket;

Несколько вариантов решения для работы по 54-ФЗ;

Брендированный дизайн платежной страницы;

Сервисом могут пользоваться юридические и физические лица, а также ИП;

Есть инструмент для создания полноценной онлайн-точки продаж в соцсетях;

«Робочеки» — онлайн-касса, которую не требуется покупать и обслуживать;

В личном кабинете есть возможность подключения нескольких интернет-площадок клиента;

Возможность принимать онлайн-платежи без онлайн-кассы;

Рассылка SMS-сообщений покупателям;

Без абонентской платы, но есть фиксированный платеж за отсутствие транзакций в течение расчётного периода.

Поддерживаемые методы оплаты

Бизнесу предоставляются наиболее востребованные способы оплаты: карты, смартфоном, с баланса телефона, электронные кошельки, интернет-банки, наличными через терминалы.

Вывод денежных средств

На расчетный счет клиента деньги поступают на следующий рабочий день после проведения платежа.

Безопасность

Данные платежей шифруются по протоколам HTTP и SSL. Кроме того, сервис ежедневно проводит фрод-мониторинг всех платежей. Безопасность платежей по банковским картам обеспечивается по технологии PCI DSS.

Техподдержка

Техническая и клиентская поддержка присутствуют и доступны клиентам 24/7. На сайте есть ответы на часто задаваемые вопросы.

Wallet One

Платежный провайдер предоставляет услуги с 2007 г.

Особенности

Свыше 40 тысяч подключенных интернет-магазинов;

Выставление счетов в мессенджере Viber;

Опция «Сделка без риска» для сервисов, на которых пользователи совершают P2P-платежи;

Есть электронный кошелек для оплаты покупок;

Опция White Label;

Наличие платежных терминалов;

Есть платежные модули для разных CMS;

Онлайн-чеки по требованиям 54-ФЗ;

Возможность добавления в личный кабинет сотрудников с разным уровнем доступа и ролей: администратор, менеджер, бухгалтер, технический специалист;

Клиент видит показатели платежей на одном дашборде;

Отсутствие абонентской платы.

Поддерживаемые методы оплаты

Сервис предоставляет возможность оплаты через систему денежных переводов, карты, в отделениях банков или почты, наличными через терминал, а также интернет-банкинг и электронные кошельки.

Вывод денежных средств

Есть два способа вывода: оформление заявки, в таком случае деньги поступают на следующий рабочий день. Второй вариант — по графику, указанному в договоре.

Безопасность

Безопасность данных обеспечивается по стандарту PCI DSS и SSL-протоколу. Сервис также применяет антифрод-систему, которая помогает выявлять мошеннические платежи.

Техподдержка

Техническая и клиентская поддержка доступны 24/7. На сайте есть ответы на часто задаваемые вопросы.

CloudPayments

Сервис работает на e-com рынке с 2014 г.

Особенности

Около 15 тысяч подключенных клиентов;

Более 50 модулей для CMS;

Наличие расширенной статистики по платежам;

Выставление счетов по ссылке или QR-коду;

Возможность оплаты внутри программного обеспечения, например, чтобы купить или продлить лицензию ПО без перехода на сайт;

Скрипт для создания настраиваемой платежной формы для сайта клиента;

Рекарринг — опция для привязки карты пользователя;

Mobile SDK;

Безопасная сделка;

Решения для маркетплейсов для взаиморасчетов между всеми участниками покупок;

AFT-операции для погашения займов;

Подключение автоплатежей;

Клиенты могут размещать товары на маркетплейсе сервиса;

Присутствует абонентская плата, а также фиксированная плата при отклоненном платеже.

Поддерживаемые методы оплаты

Сервис поддерживает основные платежные методы: карты и оплату смартфоном.

Вывод средств

Перевод денежных средств осуществляется в течение трех дней после совершения операции.

Безопасность

Безопасность данных клиента обеспечивается протоколом PCI DSS и методом шифрования SSL. Для передачи информации используются закрытые банковские каналы. Подтверждение личности пользователя банковской карты осуществляется по протоколу 3D Secure.

Техподдержка

Техническая и клиентская поддержка осуществляются 24/7.

PayOnline

Сервис работает в России с 2009 г.

Особенности

Сервис используют более трех тысяч предприятий электронной коммерции;

Подключение онлайн-кассы в соответствии с требованиями 54-ФЗ;

Выставление счетов на оплату по email;

Заморозка средств на карте покупателя;

Подключение автоплатежей;

Авиа- и туристические компании, а также сервисы бронирования могут провести интеграцию с GDS;

Привязка карт покупателей для покупок в один клик;

Кастомизация платежной формы под интернет-магазин;

Возможность настройки лимитов по операциям, географии платежей и другим фильтрам;

Подключение чат-бота в мессенджере для автоматизации оплаты;

Абонентской платы нет, но есть фиксированные взносы по итогам месяца обслуживания при недостаточном обороте средств.

Поддерживаемые способы оплаты

Бизнесу доступны все основные способы оплаты: карты, оплата смартфоном, электронные кошельки, с баланса телефона.

Вывод средств

Клиент может получить средства на следующий день после платежа.

Безопасность

Соответствие стандарту PCI DSS подтверждает безопасность данных пользователей. Сервис использует Detecta antifraud system — самообучающийся алгоритм, превентивно реагирующий на мошеннические и высокорисковые операции в сети.

Техподдержка

Для пользователей сервиса круглосуточно работает служба поддержки, которая оперативно реагирует на все обращения. Есть консультации по телефону и почте. Возможно обслуживание на разных языках.

Выводы

Электронная торговля будет все глубже проникать в нашу жизнь. Продажи в интернете стали обязательным условием для бизнеса, точкой паритета — вне зависимости от отрасли.

Компании стали внимательнее учитывать в своих бизнес-моделях изменение покупательского поведения в онлайне. В условиях высокой конкуренции в интернете компаниям нужен надежный финтех-партнер, готовый внедрять передовые платежные решения, которые позволяют больше зарабатывать и повышать лояльность клиентов.

Динамично развивающийся рынок электронной коммерции ставит высокие требования перед платежными провайдерами. Вариативность способов оплаты и безопасность платежей приобрели ещё большее значение.

Немаловажной для бизнеса является и возможность предоставления платежными провайдерами спектра дополнительных цифровых решений и инструментов для развития продаж.

Например: быстрый бординг, платёжные модули для быстрой интеграции, онлайн-бухгалтерия, готовые наборы программных продуктов и библиотек, расчёт между юридическими лицами, сплитование платежей, оплата товаров по частям, выставление счетов в мессенджерах, решения для самозанятых и т. д.

Главное — пользуйтесь проверенными и надежными сервисами, которые уже доказали свою состоятельность.