«Фриланс — будущее, которое уже наступило»: почему это так и как выжить в свободном плавании

Сегмент самозанятых и фрилансеров растет с каждым годом. Все больше наемных работников выбирают самостоятельный путь в карьере и независимость в принятии решений.

Кто такой премиальный фрилансер и с чем его едят

Для российского рынка это понятие пока в новинку. В Европе и Америке премиальными фрилансерами называют специалистов в своей отрасли, которых нанимают крупные агентства и студии, чтобы минимизировать свои затраты в рабочей силе и получить качественный продукт в установленный срок.

Один из самых известных премиальных фрилансеров настоящего времени — Джессика Уолш, преподаватель, дизайнер и арт-директор. Она вошла в список Forbes «30 креативных дизайнеров будущего моложе 30 лет». Среди ее клиентов: Еврейский музей, Levi’s, Музей современного искусства.

Получается, что премиальный фрилансер — это не типичный специалист, который работает на себя, борется за бюджетные проекты на биржах и играет роль своеобразного человека-оркестра за минимальную плату. Премиальный фрилансер занимается более масштабными и творческими задачами и сотрудничает на постоянной основе в качестве бизнес-партнера с крупными компаниями и брендами. Все они выходцы из классных студий и агентств и теперь предпочитают заниматься собственными разработками.





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Уход в свободное плавание

Я серьезно начал задумываться о фрилансе в Progression Group, когда понял, что нужны кардинальные перемены и новая модель развития. На моей работе все процессы были отлажены, задачи казались стандартными, и я встал перед дилеммой — что делать дальше? В этот момент я столкнулся с классическими проблемами начинающих фрилансеров:

Синдром самозванца — когда человек не верит в собственные силы и думает, что все результаты сильно переоценены. Финансовые вознаграждения за труд воспринимаются как везение, а не как признание за потраченные силы и опыт за плечами. Синдром самозванца — это лишь временная оценка головного мозга, который тем самым справляется с любым сопротивлением извне. Сомнение. Каждый из нас может столкнуться с непростым выбором: куда идти дальше и нужно ли это вообще? Уходить в другую компанию — значит снова погрузиться в привычную рутину и работать над однотипными задачами. Идти во фриланс — значит подчиняться только себе и брать только те проекты, которые вам искренне интересны. Сомнение — лишь часть нашего воображения. Не стоит сильно напрягаться из-за того, чего еще не существует. Есть вы сейчас — действуйте и достигайте новых высот.

У меня была более амбициозная задача — я всегда хотел работать в командах, но при этом быть за стенами офиса. Выполнять чужие поручения, обсуждать бесконечные правки с коллегами, выяснять разногласия — это не про меня. Мне было очень важно самостоятельно выстраивать рабочий график, общаться с клиентами напрямую, влиять на ход выполнения задач и брать больше ответственности. Я понимал, что именно переход на фриланс осуществит мою мечту. Я собрал свою собственную команду сильных ребят, организовал небольшое агентство и не прогадал.

Резонно возникает в таком случае вопрос — как найти своих первых клиентов? Я нашел первых клиентов задолго до прихода во фриланс. Подключил старые контакты, наладил новые связи, и в агентство стали приходить заказы и предложения.

Советую никогда не сжигать мосты, а расставаться с людьми на мирной ноте — этот навык поможет вам в будущем на новом месте работы или в бизнесе. Никогда не знаешь, откуда может прийти клиент.

Процитирую слова известного российского дизайнера Сергея Гурова из его Telegram-канала: «Офис-дизайнер — это, простите, корова на ферме. Свободный дизайнер — это голодный волк в лесу. Корова всегда получит свою порцию корма. Волк может остаться голодным. Режим работы офис-дизайнера равномерен как часы. Режим работы волка взрывной. Делать что-то месяц, а потом переделать за два дня — неделю бегать по лесу голодным, а потом получить оленя. Впрочем, и зайцем можно наесться».

Думаю, эта отличная цитата для творческого человека. Ты всегда находишься в поиске лучших заказов и предложений, пребываешь в постоянном стрессе. Но этот стресс положительно влияет на тебя и твое будущее. Стремление к совершенству — лучший стимул и мотивация для личностного роста специалиста.

Как бы странно это ни звучало, но еще один плюс к работе в качестве фрилансера — последствия пандемии. Коронавирус показал полное несовершенство офисной модели работы и ее неактуальность в текущих реалиях. Например, многие компании (например,

ManyChat, Basecamp, InVision, Atlassian) давно делают ставку только на распределенных командах.





Почему важно о себе заявить и быть на слуху

Проблема многих начинающих дизайнеров — несоответствие реальности ожиданиям. Многие до сих пор думают, если сейчас они выполняют заказ, за условно, 1 тыс. рублей, значит, можно браться за предложения с гонораром в 1 млн рублей. Это в чистом виде самообман — о вас никто не знает, поэтому доверия меньше, чем к специалистам, которые давно работают на рынке.

Один из самых действенных способов заявить о себе — участвовать в конкурсах и известных премиях. Я всегда хотел бежать впереди паровоза и браться за лучшие решения, поэтому в 2013 году решительно взялся за свое портфолио. Сначала это были второстепенные награды Honors на AWWWARDS и CSS Design Awards. Но самую ценную награду я получил в этом году — так я оказался на 27 месте в рейтинге креативности дизайн-студий 2020. Для меня эта была невероятная новость, так как раньше я не был там представлен.

Клиенты уделяют пристальное внимание портфолио дизайнера. Особенно если у клиента хорошие бюджеты на разработку. Так, я отправил один из проектов с моим клиентом из Лондона на международный конкурс технологий и инноваций FWA. FWA привлекает своей открытостью и честным голосованием. Если проект получил в этом конкурсе награду, то это было заслуженно и подтверждает компетенции команды во всех ключевых параметрах.

Если вы берете значимые международные награды, значит, вы смогли достичь дзена и соединить задачи и эстетику.

У нас получилось выиграть за шесть дней. Это был кейс Emperia в индустрии моды и искусства. Мы создали сайт с использованием технологии виртуальной реальности, благодаря которому можно посетить виртуальные пространства галерей, рассмотреть ее нереальные интерьеры и экспозицию. Еще можно заказать экспонат или примерить уникальное платье. Это оказалось очень эффективным решением для частных коллекционеров.

Технология стала настоящей палочкой-выручалочкой для индустрии в период пандемии, когда многие галереи и музеи закрыли свои двери для посетителей. После успеха в FWA я отправил заявки в другие конкурсы. Нам удалось еще взять CSS Design Awards «Website of the Day».





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Что будет с фрилансом в будущем

За фрилансерами будущее, и чем дальше мы идем вперед, тем отчетливее эта тенденция наблюдается. Все больше компаний будут отказываться от работы с наемными сотрудниками и отдавать процессы на аутсорс. Во-первых, это очень экономит фонд оплаты труда компании, а во-вторых, возникает меньше потребности в аренде офисных помещений.

Положительный настрой отмечают статистические данные. Согласно мартовскому опросу ВЦИОМ, 49% россиян относятся к фрилансерам безразлично, а 41% положительно. Среди тех, кто хорошо оценивает работу на фрилансе, основная часть — молодые люди и респонденты в возрасте от 35 до 44 лет. О работе фрилансером мечтают почти четверть опрошенных, а каждый десятый уже считает себя самозанятым.

Прогнозы говорят о благотворном будущем фриланса. Так, 2019 году директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий заявил, в современной экономике «формы занятости становятся все более гибкими». По прогнозам, через 10–20 лет до 60% трудоспособного населения в мире будет работать на фрилансе.

Но перед тем как уходить с привычной работы в свободное плавание, научитесь самостоятельно работать с клиентами и находить своих первых заказчиков. Если вы работаете сами на себя, то и коммерческие предложения придется искать самостоятельно.

Не забывайте про важность долгосрочных предложений и постоянных заказчиков. Стремитесь с каждым проектом развивать свои личностные качества и растите как профессионал в своей индустрии. Помните про возможность стать премиальным фрилансером и всегда заявляйте о своем таланте и лучших кейсах. Фриланс — будущее, которое уже наступило.