«Скачать договор»: 5 ловушек в шаблонах из интернета, которые могут разорить

Шаблоны договоров из интернета могут быть рабочими, но в них есть много опасностей, на которые компании редко обращают внимание. Почему договор из интернета обязательно нужно проверять и на что именно обратить внимание, рассказал Павел Патрикеев, юридический консультант «Первой Экспертной Бухгалтерии» .

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Хороший договор — это работающий механизм, который позволяет сторонам решить поставленные перед ними задачи. В конфликтной ситуации он поможет доказать вашу правоту и заставить контрагента исполнить свои обязанности.

Но хороший договор требует времени, сил и денег. Поэтому многие компании выбирают скачать договор в интернете. Такие документы — это фастфуд от мира юридических услуг: быстро, доступно, дешево. Но есть и обратная сторона. Из-за неправильно прописанных условий можно переплатить НДС, попасть на неустойку или на доначисления со стороны ФНС.

На ярких примерах из судебной практики разберем, на что стоит обращать особое внимание при работе с шаблонными договорами из сети.

Ловушка №1. Попадете на штрафы из-за неправильных формулировок в договоре

Ситуация: вы скачиваете из интернета договор ГПХ, но документ составлен некорректно. Предмет и другие существенные условия сформулированы как в трудовом. В результате такой договор могут переквалифицировать.

Чем грозит

Вами придется выплатить все причитающиеся сотруднику пособия и больничные, заплатить в бюджет НДФЛ и взносы, а также штраф — 20% от суммы взносов и налогов, которые не были уплачены.

Случай из практики

Существует огромное количество судебных разбирательств по поводу переквалификации гражданско-правового договора в трудовой.

Так, компания заключила с физлицом договор ГПХ, а спустя некоторое время у самозанятого появились претензии к нанимателю. Самозанятый обратился в суд и потребовал признать отношения по договору трудовыми и выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул, отпускные и другие выплаты. Суд договор переквалифицировал, и с компании взыскали 256 125 рублей Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 25.06.2020 N 33-8563/2020.

Компенсацией физлицу дело может не ограничиться. За ненадлежащее оформление трудовых отношений может грозить штраф до 100 000 рублей — ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Например, по инициативе ГИТ компании выписали штраф в размере 50 000 рублей Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 31 января 2023 г. N 16-212/2023 .

Кроме того, нельзя забывать, что и Социальный фонд может взыскать недоимку и начислить пени. Так, инспекторы в ходе выездной проверки выявили нарушения компании: она не уплачивала страховые взносы по договорам о возмездном оказании услуг, в которых были признаки трудовых договоров. Суд встал на сторону фонда, и компания понесла убытки на сумму 88 810 рублей Дело А72-17858/2022, которое рассматривалось в Арбитражном суде Ульяновской области.

Как не попасть в ловушку

Если в договоре ГПХ предмет договора обозначен как трудовая функция, например, работа по должности программиста, это ошибка. Такая формулировка указывает на трудовые отношения, и договор будет переквалифицирован в трудовой. В договоре ГПХ предметом должен быть конечный результат работы, например, создание мобильного приложения.

Конечно, в таких кейсах работодатели зачастую намеренно заключают договор ГПХ вместо трудового, чтобы меньше платить в бюджет. Однако на моей практике встречались и случаи, когда такая ситуация возникала из-за того, что работодатель использовал неверный типовой шаблон при работе с подрядчиками из числа физлиц.

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Ловушка №2. Проиграете в суде из-за ошибки в предмете договора

Эта ловушка также связана с переквалификацией. В договоре из интернета может быть неверно определен предмет и другие существенные условия. Ошибка может закрасться в сам текст шаблона, или компания — выбрать неподходящий под конкретный запрос тип договора.

Чем грозит

В некоторых случаях переквалификация может повлиять на срок исковой давности, и выяснится это в самый неподходящий момент — уже в суде.

Случай из практики

Заказчику пришлось выплатить пени на сумму 283 млн рублей из-за некорректно сформулированного предмета договора.

Заказчик заключил с подрядчиком договор транспортной экспедиции. По этому договору у заказчика образовалась большая непогашенная задолженность перед подрядчиком. Но заказчик был уверен, что срок исковой давности истек, ведь для договора транспортной экспедиции действует специальный срок — один год.

Однако в договоре был неверно определен предмет: договор транспортной экспедиции предполагает, что одна из сторон обязуется организовать доставку. А по факту была просто доставка, не включающая момент огранизации.

Когда по договору возник исковой спор, суд переквалифицировал договор, и срок исковой давности увеличился с одного до трех лет. Переквалификация привела к тому, что с ответчика взыскали значительную неустойку. Этого бы не произошло, если бы договор был составлен верно Определение Верховного Суда РФ № 305-ЭС18-12293 по делу № А40-219900/2017.

Как не попасть в ловушку

Существенные условия договора обязательно нужно проверять. Если вы сами составляете договоры, обязательно изучите требования к существенным условиям конкретного типа договора. Когда садитесь писать договор — смотрите, как надо, желательно — в проверенных источниках, нормативных актах. Иначе рискуете ошибиться в формулировках и пополнить судебную практику переквалификации. И так со всеми договорами.

Ловушка №3. Потеряете деньги из-за слепых зон в договоре

Если чего-то нет на бумаге, вы не сможете на это сослаться. Так, если в договоре вы не укажете права и обязанности сторон, порядок оплаты и другие существенные условия, и возникнет спорная ситуация по сделке, вы не сможете указать контрагенту на конкретный пункт в документе.

Чем грозит

Контрагент может воспользоваться такой недосказанностью и, например, задержать оплату или переложить на вас обязанности по доставке. Всё это приводит к издержкам: дебиторской задолженности, переплатам за доставку и т. д.

Случай из практики

В договоре поставки есть ряд очень подвижных разделов, в которых кроется опасность для сторон. Например, в части условий оплаты товара. Если не прописать подробно порядок оплаты, то заказчик может откладывать платеж, используя популярные отговорки: «Бухгалтер забыла оплатить счет», «Нам не пришли документы, без них мы не можем оплатить». В результате вы рискуете получить непогашенную дебиторскую задолженность.

Это только одна тонкость в договоре поставки. Есть еще условия доставки — кто берет на себя эту задачу, входит она в стоимость товара или нет. На каждом этапе может возникнуть спор, а за ним и потеря денег и времени.

Так, компании-поставщику пришлось взять на себя все расходы по доставке, потому что она не прописала в договоре условия поставки. Компания обратилась в суд с иском, пытаясь возместить убытки, но суд встал на сторону заказчика.

Как следует из материалов дела, в стоимость товара доставка включена не была. Из содержания договора не следует, что стороны установили обязанность заказчика по возмещению расходов по доставке товара. Цена невнимательного подхода к составлению договора — 9 085 893 рублей. Суд в иске отказал Определение Верховного Суда РФ № 305-ЭС18-12293 по делу № А40-219900/2017.

Как не попасть в ловушку

Если отношения с контрагентом предполагают особые условия, они все должны быть прописаны в договоре. Обязательно укажите в договоре конкретные механизмы взаимодействия с контрагентом, а также его ответственность в случае нарушений оговоренных условий.

Например, в договоре поставки вы можете прописать, что товар будет вывезен своими силами со склада поставщика, обмен документами будет происходить по электронной почте или через ЭДО, а момент оплаты наступает после подписания акта приемки товара.

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Ловушка №4. Заплатите НДС за контрагента из-за неуказанной судьбы налога

Грамотно прописанные в договоре условия, обязанности и права имеют большое значение в вопросе оплаты НДС. Если не указать отдельно ставку и сумму налога, НДС автоматически считается включенным в стоимость товаров или услуг.

Чем грозит

Убытками из-за уплаты НДС за контрагента.

Случай из практики

Торговый центр в Москве выступал арендодателем и заключил договор с арендатором. Каждый месяц торговый центр получал арендную плату, но в договоре не был обозначен момент оплаты НДС. Поэтому она считалась автоматически включенной в сумму.

Позже торговый центр оценил свои убытки и решил доначислить арендатору НДС за несколько месяцев. Спор был решен на этапе претензий, до суда дело не дошло, однако в проигрыше оказался ТЦ — он переплатил НДС на 10 млн рублей, и взыскать эту сумму с арендатора у него не получилось. Если бы судьба НДС была указана в договоре, такой ситуации бы не произошло.

Как не попасть в ловушку

В договоре из интернета права и обязанности могут быть распределены не так, как нужно вам. Такой договор может стать инструментов в руках контрагента, и он может использовать его в своих интересах — против вас.

Составляя договор, заранее обсудите с контрагентом все права и обязанности сторон и зафиксируйте договоренности на бумаге. Не забудьте и про цену, штрафы, неустойки, НДС и любые другие условия, которые посчитаете существенными.

Ловушка №5. Не сможете доказать правоту в суде без оговорок

Шаблонный договор предусмотрен на максимально широкое применение в типовых ситуациях и, как правило, не включает в себя специальных механизмов. А значит, он не защитит вас, если что-то пойдет не так, как вы планируете.

Чем грозит

Финансовыми рисками. Например, без оговорок в договоре с контрагентами компания рискует получить от ФНС претензии из-за работы с «технической» компанией и отказ в вычете НДС, при оплате в валюте без оговорки есть риск переплатить из-за колебания курсов и т. д.

Случай из практики

Начнем с маленькой, но очень важной оговорки — взаимодействие по электронной почте. Такая оговорка позволяет обмениваться сообщениями с контрагентом и при необходимости использовать скриншоты как доказательства в суде.

Пример удачного применения такой оговорки — дело, в котором ответчик ссылался на неполучение уведомления о недостатках товара, а истец утверждал, что отправил его по согласованным в договоре адресам электронной почты. Суд встал на сторону истца. Оговорка помогла истцу взыскать с ответчика 378 010 рублей убытков и 10 560 рублей судебных расходов по уплате госпошлины Дело А45-34826/2021, которое рассматривалось в Арбитражном суде Новосибирской области.

А вот если не указать в договоре email-адреса, сослаться на переписку будет сложнее. Из судебной практики: истец обратился в суд и хотел взыскать с ответчика 481 130 рублей за некачественное оказание услуг. Основанием было письмо с претензией, которое истец отправил по электронной почте на общий адрес контрагента.

Но в договоре этот адрес указан не был, и суд не счел такую отправку уведомлением о претензии к качеству оказанных услуг. Из-за отсутствия оговорки в договоре истец не смог защитить свои права Дело А50-5186/2021.

Валютная оговорка — еще одно важное уточнение в договоре. Если в договоре не предусмотрена возможность изменения цены договора при резком скачке курса валют, то считается, что стороны действуют на свой предпринимательский риск и не вправе ссылаться на изменение курса как на существенное изменение обстоятельств.

Пример из судебной практики: истец ссылался на скачок курса валюты как существенное изменение обстоятельств, но суды не встали на его сторону. Из-за отсутствия валютной оговорки он был вынужден оплачивать поставленный товар по завышенной цене Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 05.12.2016 по делу № А33-21303/2015.

Как не попасть в ловушку

Чтобы защитить себя в непредвиденных обстоятельствах, заранее включите в текст договора некоторые оговорки. Есть несколько основных типов оговорок — налоговая, валютная, оговорка о добросовестности, оговорка об УСН, ретрооговорка, антикоррупционная оговорка, третейская арбитражная оговорка, оговорка о защите персональных данных, об обмене документами по электронной почте, о применении электронной подписи.

Чек-лист для проверки

Убедитесь, что предмет договора определен верно.

Проверьте существенные условия договора: они должны четко определять права и обязанности сторон.

Особое внимание уделите формулировкам в договоре — здесь может скрываться ловушка переквалификации.

Проверьте, чтобы в договоре не было перевеса в сторону интересов одной из сторон.

Дополните договор частными условиями, которые важны для вас в конкретном случае.

Обеспечьте себе дополнительную защиту, включив в текст оговорки.

Не забывайте проверить договор на грамотность, в основном — юридическую. Шаблоны документов из интернета редко обновляются и могут содержать ссылки на устаревшие положения и термины.

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