«Скачать договор»: 5 ловушек в шаблонах из интернета, которые могут разорить

Шаблоны договоров из интернета могут быть рабочими, но в них есть много опасностей, на которые компании редко обращают внимание. Почему договор из интернета обязательно нужно проверять и на что именно обратить внимание, рассказал Павел Патрикеев, юридический консультант «Первой Экспертной Бухгалтерии».
Содержание:
- Ловушка №1. Попадете на штрафы из-за неправильных формулировок в договоре
- Ловушка №2. Проиграете в суде из-за ошибки в предмете договора
- Ловушка №3. Потеряете деньги из-за слепых зон в договоре
- Ловушка №4. Заплатите НДС за контрагента из-за неуказанной судьбы налога
- Ловушка №5. Не сможете доказать правоту в суде без оговорок
- Чек-лист для проверки
Хороший договор — это работающий механизм, который позволяет сторонам решить поставленные перед ними задачи. В конфликтной ситуации он поможет доказать вашу правоту и заставить контрагента исполнить свои обязанности.
Но хороший договор требует времени, сил и денег. Поэтому многие компании выбирают скачать договор в интернете. Такие документы — это фастфуд от мира юридических услуг: быстро, доступно, дешево. Но есть и обратная сторона. Из-за неправильно прописанных условий можно переплатить НДС, попасть на неустойку или на доначисления со стороны ФНС.
На ярких примерах из судебной практики разберем, на что стоит обращать особое внимание при работе с шаблонными договорами из сети.
Ловушка №1. Попадете на штрафы из-за неправильных формулировок в договоре
Ситуация: вы скачиваете из интернета договор ГПХ, но документ составлен некорректно. Предмет и другие существенные условия сформулированы как в трудовом. В результате такой договор могут переквалифицировать.
Чем грозит
Вами придется выплатить все причитающиеся сотруднику пособия и больничные, заплатить в бюджет НДФЛ и взносы, а также штраф — 20% от суммы взносов и налогов, которые не были уплачены.
Случай из практики
Существует огромное количество судебных разбирательств по поводу переквалификации гражданско-правового договора в трудовой.
Так, компания заключила с физлицом договор ГПХ, а спустя некоторое время у самозанятого появились претензии к нанимателю. Самозанятый обратился в суд и потребовал признать отношения по договору трудовыми и выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул, отпускные и другие выплаты. Суд договор переквалифицировал, и с компании взыскали 256 125 рублей.
Компенсацией физлицу дело может не ограничиться. За ненадлежащее оформление трудовых отношений может грозить штраф до 100 000 рублей — ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Например, по инициативе ГИТ компании выписали штраф в размере 50 000 рублей.
Кроме того, нельзя забывать, что и Социальный фонд может взыскать недоимку и начислить пени. Так, инспекторы в ходе выездной проверки выявили нарушения компании: она не уплачивала страховые взносы по договорам о возмездном оказании услуг, в которых были признаки трудовых договоров. Суд встал на сторону фонда, и компания понесла убытки на сумму 88 810 рублей.
Как не попасть в ловушку
Если в договоре ГПХ предмет договора обозначен как трудовая функция, например, работа по должности программиста, это ошибка. Такая формулировка указывает на трудовые отношения, и договор будет переквалифицирован в трудовой. В договоре ГПХ предметом должен быть конечный результат работы, например, создание мобильного приложения.
Конечно, в таких кейсах работодатели зачастую намеренно заключают договор ГПХ вместо трудового, чтобы меньше платить в бюджет. Однако на моей практике встречались и случаи, когда такая ситуация возникала из-за того, что работодатель использовал неверный типовой шаблон при работе с подрядчиками из числа физлиц.
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Ловушка №2. Проиграете в суде из-за ошибки в предмете договора
Эта ловушка также связана с переквалификацией. В договоре из интернета может быть неверно определен предмет и другие существенные условия. Ошибка может закрасться в сам текст шаблона, или компания — выбрать неподходящий под конкретный запрос тип договора.
Чем грозит
В некоторых случаях переквалификация может повлиять на срок исковой давности, и выяснится это в самый неподходящий момент — уже в суде.
Случай из практики
Заказчику пришлось выплатить пени на сумму 283 млн рублей из-за некорректно сформулированного предмета договора.
Заказчик заключил с подрядчиком договор транспортной экспедиции. По этому договору у заказчика образовалась большая непогашенная задолженность перед подрядчиком. Но заказчик был уверен, что срок исковой давности истек, ведь для договора транспортной экспедиции действует специальный срок — один год.
Однако в договоре был неверно определен предмет: договор транспортной экспедиции предполагает, что одна из сторон обязуется организовать доставку. А по факту была просто доставка, не включающая момент огранизации.
Когда по договору возник исковой спор, суд переквалифицировал договор, и срок исковой давности увеличился с одного до трех лет. Переквалификация привела к тому, что с ответчика взыскали значительную неустойку. Этого бы не произошло, если бы договор был составлен верно.
Как не попасть в ловушку
Существенные условия договора обязательно нужно проверять. Если вы сами составляете договоры, обязательно изучите требования к существенным условиям конкретного типа договора. Когда садитесь писать договор — смотрите, как надо, желательно — в проверенных источниках, нормативных актах. Иначе рискуете ошибиться в формулировках и пополнить судебную практику переквалификации. И так со всеми договорами.
Ловушка №3. Потеряете деньги из-за слепых зон в договоре
Если чего-то нет на бумаге, вы не сможете на это сослаться. Так, если в договоре вы не укажете права и обязанности сторон, порядок оплаты и другие существенные условия, и возникнет спорная ситуация по сделке, вы не сможете указать контрагенту на конкретный пункт в документе.
Чем грозит
Контрагент может воспользоваться такой недосказанностью и, например, задержать оплату или переложить на вас обязанности по доставке. Всё это приводит к издержкам: дебиторской задолженности, переплатам за доставку и т. д.
Случай из практики
В договоре поставки есть ряд очень подвижных разделов, в которых кроется опасность для сторон. Например, в части условий оплаты товара. Если не прописать подробно порядок оплаты, то заказчик может откладывать платеж, используя популярные отговорки: «Бухгалтер забыла оплатить счет», «Нам не пришли документы, без них мы не можем оплатить». В результате вы рискуете получить непогашенную дебиторскую задолженность.
Это только одна тонкость в договоре поставки. Есть еще условия доставки — кто берет на себя эту задачу, входит она в стоимость товара или нет. На каждом этапе может возникнуть спор, а за ним и потеря денег и времени.
Так, компании-поставщику пришлось взять на себя все расходы по доставке, потому что она не прописала в договоре условия поставки. Компания обратилась в суд с иском, пытаясь возместить убытки, но суд встал на сторону заказчика.
Как следует из материалов дела, в стоимость товара доставка включена не была. Из содержания договора не следует, что стороны установили обязанность заказчика по возмещению расходов по доставке товара. Цена невнимательного подхода к составлению договора — 9 085 893 рублей. Суд в иске отказал.
Как не попасть в ловушку
Если отношения с контрагентом предполагают особые условия, они все должны быть прописаны в договоре. Обязательно укажите в договоре конкретные механизмы взаимодействия с контрагентом, а также его ответственность в случае нарушений оговоренных условий.
Например, в договоре поставки вы можете прописать, что товар будет вывезен своими силами со склада поставщика, обмен документами будет происходить по электронной почте или через ЭДО, а момент оплаты наступает после подписания акта приемки товара.
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Ловушка №4. Заплатите НДС за контрагента из-за неуказанной судьбы налога
Грамотно прописанные в договоре условия, обязанности и права имеют большое значение в вопросе оплаты НДС. Если не указать отдельно ставку и сумму налога, НДС автоматически считается включенным в стоимость товаров или услуг.
Чем грозит
Убытками из-за уплаты НДС за контрагента.
Случай из практики
Торговый центр в Москве выступал арендодателем и заключил договор с арендатором. Каждый месяц торговый центр получал арендную плату, но в договоре не был обозначен момент оплаты НДС. Поэтому она считалась автоматически включенной в сумму.
Позже торговый центр оценил свои убытки и решил доначислить арендатору НДС за несколько месяцев. Спор был решен на этапе претензий, до суда дело не дошло, однако в проигрыше оказался ТЦ — он переплатил НДС на 10 млн рублей, и взыскать эту сумму с арендатора у него не получилось. Если бы судьба НДС была указана в договоре, такой ситуации бы не произошло.
Как не попасть в ловушку
В договоре из интернета права и обязанности могут быть распределены не так, как нужно вам. Такой договор может стать инструментов в руках контрагента, и он может использовать его в своих интересах — против вас.
Составляя договор, заранее обсудите с контрагентом все права и обязанности сторон и зафиксируйте договоренности на бумаге. Не забудьте и про цену, штрафы, неустойки, НДС и любые другие условия, которые посчитаете существенными.
Ловушка №5. Не сможете доказать правоту в суде без оговорок
Шаблонный договор предусмотрен на максимально широкое применение в типовых ситуациях и, как правило, не включает в себя специальных механизмов. А значит, он не защитит вас, если что-то пойдет не так, как вы планируете.
Чем грозит
Финансовыми рисками. Например, без оговорок в договоре с контрагентами компания рискует получить от ФНС претензии из-за работы с «технической» компанией и отказ в вычете НДС, при оплате в валюте без оговорки есть риск переплатить из-за колебания курсов и т. д.
Случай из практики
Начнем с маленькой, но очень важной оговорки — взаимодействие по электронной почте. Такая оговорка позволяет обмениваться сообщениями с контрагентом и при необходимости использовать скриншоты как доказательства в суде.
Пример удачного применения такой оговорки — дело, в котором ответчик ссылался на неполучение уведомления о недостатках товара, а истец утверждал, что отправил его по согласованным в договоре адресам электронной почты. Суд встал на сторону истца. Оговорка помогла истцу взыскать с ответчика 378 010 рублей убытков и 10 560 рублей судебных расходов по уплате госпошлины.
А вот если не указать в договоре email-адреса, сослаться на переписку будет сложнее. Из судебной практики: истец обратился в суд и хотел взыскать с ответчика 481 130 рублей за некачественное оказание услуг. Основанием было письмо с претензией, которое истец отправил по электронной почте на общий адрес контрагента.
Но в договоре этот адрес указан не был, и суд не счел такую отправку уведомлением о претензии к качеству оказанных услуг. Из-за отсутствия оговорки в договоре истец не смог защитить свои права.
Валютная оговорка — еще одно важное уточнение в договоре. Если в договоре не предусмотрена возможность изменения цены договора при резком скачке курса валют, то считается, что стороны действуют на свой предпринимательский риск и не вправе ссылаться на изменение курса как на существенное изменение обстоятельств.
Пример из судебной практики: истец ссылался на скачок курса валюты как существенное изменение обстоятельств, но суды не встали на его сторону. Из-за отсутствия валютной оговорки он был вынужден оплачивать поставленный товар по завышенной цене.
Как не попасть в ловушку
Чтобы защитить себя в непредвиденных обстоятельствах, заранее включите в текст договора некоторые оговорки. Есть несколько основных типов оговорок — налоговая, валютная, оговорка о добросовестности, оговорка об УСН, ретрооговорка, антикоррупционная оговорка, третейская арбитражная оговорка, оговорка о защите персональных данных, об обмене документами по электронной почте, о применении электронной подписи.
Чек-лист для проверки
- Убедитесь, что предмет договора определен верно.
- Проверьте существенные условия договора: они должны четко определять права и обязанности сторон.
- Особое внимание уделите формулировкам в договоре — здесь может скрываться ловушка переквалификации.
- Проверьте, чтобы в договоре не было перевеса в сторону интересов одной из сторон.
- Дополните договор частными условиями, которые важны для вас в конкретном случае.
- Обеспечьте себе дополнительную защиту, включив в текст оговорки.
- Не забывайте проверить договор на грамотность, в основном — юридическую. Шаблоны документов из интернета редко обновляются и могут содержать ссылки на устаревшие положения и термины.
Фото на обложке: Shutterstock / Bacho
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