Как сдавать отчетность в службу занятости в 2023 году?

Все компании и ИП, которые сотрудничают по трудовым договорам, должны сдавать отчетность в Центр занятости. В каких случаях и в какой форме это нужно делать в 2023 году? И как выстроить процессы, связанные с отчетностью, внутри бизнеса? Об этом рассказал генеральный директор «Европейской Юридической Службы» Андрей Голощапов.
Отчетные данные
Условия подачи отчетности в Центр занятости закреплены приказом Минтруда от 26.01.2022 № 24. Документ дополнен приложениями. Работодателю стоит ознакомиться с этим приказом, чтобы не допускать ошибки.
Так, с 1 января 2023 года начали действовать новые виды отчетности:
- Отчет об организации удаленной работы. Он необходим при исключительных обстоятельствах. Например, если произошла вспышка какого-нибудь заболевания.
- Отчет об отпусках без сохранения зарплаты.
- Отчет о введении режима простоя.
Кроме того, нужно продолжать сдавать другие основные виды данных. Можно выделить самые популярные: об открытых вакансиях; о ликвидации юрлица и сокращении штата; о банкротстве; уведомление об итогах собеседования соискателя от Центра занятости (трудоустройство или отказ).
Объем для работодателей немаленький. Плюс необходимо изучить полный список в приказе Минтруда, чтобы понять, какие ещё данные нужно предоставлять конкретно вашему бизнесу. Например, если в штате работают люди с инвалидностью, то потребуется дополнительная отчетность.
Приведу в качестве примера кейс, который проиллюстрирует, как лучше всего организовывать работу.
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Руководитель предприятия, которое производит деревянную мебель, увидел, что объемы отчетности стали расти. Во-первых, стало нужно сдавать новые данные. Во-вторых, Центр занятости стал в разы чаще направлять на предприятие соискателей, но они не всегда успешно проходили собеседования. А про отказы в трудоустройстве нужно было сообщать в формате уведомлений. Это тоже добавило работы.
При этом отдел бухгалтерии стал часто отправлять отчеты в самый последний момент. А также жаловаться на то, что объем работы вырос. Сотрудники часто перекладывали ответственность друг на друга. Все это мешало и продуктивности, и отношениям в коллективе.
Тогда руководитель предприятия назначил одного бухгалтера ответственным за отчетность в Центр занятости. Для этого он издал приказ, где в свободной форме закрепил имя сотрудника и его обязанности готовить, проверять и подавать данные в срок. Такой поворот отдел бухгалтерии и конкретный сотрудник приняли не с радостью, но выбора у них не было: правила есть правила.
Зато споры закончились, а указанный работник стал более ответственно относиться к своим обязанностям. Одно решение и один внутренний документ перестроили рабочий процесс.
Правила подачи
Правильно подготовить данные — это только первый шаг в работе с отчетами. Далее их нужно отправить. Куда же компании и ИП должны подавать подготовленные отчеты? Легче всего это делать на платформе «Работа России». Юрлица со штатом более 25 человек и организации с госучастием обязаны это делать онлайн. Выбора у них нет.
А вот остальные юрлица могут выбирать: отправлять данные онлайн или через «Почту России». Конечно, на платформе это делать удобнее и намного быстрее, но для этого необходимо заранее сделать электронную подпись.
При этом рано или поздно у компании или ИП может возникнуть такая ситуация: отчеты уже сдали, а данные в них внезапно поменялись. Выходит, были предоставлены недостоверные сведения. Как же действовать в таком случае?
Работодатель должен подать актуальную информацию в течение одного рабочего дня. Отсчет идет с даты подписания внутреннего документа — например, приказа или протокола.
Приведу пример. В логистическую компанию на собеседование пришел соискатель, направленный Центром занятости. На собеседовании HR-специалист решил, что человек обладает достаточными знаниями и навыками, но мужчина сказал, что согласен работать только при более удобном графике. Такую возможность компания предоставить не могла и в указанный срок отправила отказ в Центр занятости.
Однако через несколько дней мужчина вышел на связь и сообщил о готовности начать работать. Его взяли на должность, закрыли вакансию и в день подписания приказа подали актуальную информацию.
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Другой пример — ситуация с рестораном азиатской кухни. Владелец решил закрыть заведение из-за низкой рентабельности. Изначально предприниматель открыл ресторан в районе, где жители не могут позволить себе постоянно ходить в заведения со средним чеком 3-4 тысячи рублей.
Целевая аудитория и территориальная точка были не очень хорошо изучены. Эта ошибка на этапе планирования потянула другие проблемы, бизнес с ними так и не справился.
Владелец заблаговременно сообщил в Центр занятости о планируемой дате ликвидации. Но по ряду причин дата закрытия заведения была перенесена на месяц. Предприниматель издал приказ с новой датой и передал данные на следующий день.
Не стоит забывать и про ответственность за несвоевременное представление информации. Она может быть в формате предупреждения или штрафа: для компаний он составит от 1,5 до 5 тыс. рублей.
Проиллюстрирую. В одной компании, продававшей готовые обеды, начали увольнять сотрудников без предупреждения и времени на то, чтобы найти другое место работы. Уволенные сотрудники начали массово жаловаться в трудовую инспекцию. Помимо ряда очевидных нарушений, компанию оштрафовали и на 3 тыс. за несдачу отчетности по сокращению штата.
Главное
- Условия подачи отчётности закреплены приказом Минтруда от 26.01.2022 № 24.
- В 2023 году нужно сдавать новые отчеты об отпусках без оплаты, «удаленке» и введении простоя.
- Стоит назначить сотрудника из отдела бухгалтерии ответственным за отчётность в Центр занятости. Для этого нужно издать приказ, где в свободной форме закрепить имя сотрудника и его обязанности.
- Подавать отчетность можно на платформе «Работа России».
- Исправить ошибки в отправленных данных можно за один рабочий день.
- Ответственность за несвоевременное представление данных может быть в формате предупреждения или штрафа до 5 тыс. рублей.
Фото на обложке: Shutterstock / fizkes
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