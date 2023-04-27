Компания получила запрос от правоохранительных органов о предоставлении информации. Нужно ли волноваться?

О том, обязательно ли бизнесу предоставлять эту информацию, рассказал Андрей Андреев, адвокат и председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры» и международного центра развития молодежных инициатив «Поколение Права».

Компания заинтересовала государственные структуры, а в почтовом ящике обнаружилась официального вида бумага с гербом — запрос о предоставлении информации. Его еще называют «запрос о предоставлении сведений» или «запрос об оказании содействия», но суть та же — получить документацию и сведения, которые в последующем послужат доказательством в рамках уголовного преследования.

Проверка правомерности запроса

Далеко не все предприниматели знают, что такой запрос может и не быть законным, и в таком случае за отказ в предоставлении информации не последует никакой ответственности.

Поэтому, получая письмо от правоохранительных органов, первым делом проверьте его на соответствие трем критериям.

Правомерность

При составлении запроса указываются номер и название нормы права, используемой для требования предоставить сведения о компании. Сотрудники МВД ссылаются на закон о полиции п. 4 ст. 13, следственный комитет — на закон о Следственном комитете п. 3 ст. 7, а прокуратура — на закон о прокуратуре п. 1 ст. 22 соответственно.

Иногда необходимость аргументируют законом об ОРД оперативно-розыскная деятельность, но это все равно не дает им полномочий запрашивать документацию у руководства.

Обоснованность

В законном документе будет написана не только норма права, на которую опирались сотрудники государственных структур, но и причина инициации процедуры.

Право запрашивать сведения предоставлено только сотрудникам правоохранительных органов, ведущим конкретные уголовные дела, для расследования которых понадобятся определенные данные. В качестве обоснования могут использовать номер дела или материала доследственной проверки, а если этой информации нет, то документ признается незаконным.

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Мотивированность

Впрочем, недостаточно просто сослаться на конкретное дело — необходимо еще и объяснить, как полученные сведения помогут расследованию.

Согласно ст. 13 Закона о полиции и ст. 7 УПК, в своем письме должностные лица должны обосновать, каким образом документация компании относится к предмету проверки или расследуемого уголовного дела.

При этом общие формулировки вроде «возможное нарушение действующего законодательства РФ» не работают.

Получается, что если запрос о предоставлении информации не отвечает всем этим критериям и признан незаконным, руководство компании может вздохнуть спокойно — они вправе не предоставлять истребуемую документацию и не понесут за это ответственности по ст.17.7 и ст. 19.7 КоАП.

Однако не стоит забывать, что получение подобного запроса — плохой знак, подтверждающий, что компанией заинтересовались правоохранительные органы, и одним письмом дело может не закончиться.

Уголовные и административные риски компании

Отправляя конфиденциальные сведения и документы государственным структурам, вы увеличиваете риск возбуждения уголовного дела и привлечения организации к ответственности.

Поэтому очень важным шагом является именно проверка правомерности запроса и анализ последствий предоставления указанной информации.

Если у руководства компании не получилось добиться признания незаконности требований правоохранителей, есть еще один вариант — отказаться, ссылаясь на режим коммерческой тайны, если таковой есть.

Внимательно изучите требования, указанные в письме, — если обозначены конкретные сделки и договоры вашей компании с контрагентами, то нужные им данные органы смогут получить и из сторонних источников:

изъять документы у ваших контрагентов, в ИФНС,

прийти к вам в офис с проверкой.

Обезопасьте себя и займитесь уголовно-правовым аудитом сделок с контрагентами на предмет наличия уголовных рисков.

Подобные меры профилактики позволят вам подготовиться к обыску, вопросам от правоохранителей и организовать собственную защиту.

При попытке проигнорировать полученный запрос вы столкнетесь с определенными последствиями.

Сроки исполнения требования указываются в самом документе, и не могут превышать одного месяца с момента его вручения Часть 4 ст.13 ФЗ «О полиции», поэтому если компания решит не предоставлять информацию без видимых на то причин (при условии правомерности запроса), последует административная ответственность в виде штрафа.

При запросах от полиции и других подразделений МВД:

от 100 до 300 рублей на граждан;

от 300 руб. до 500 руб. на должностных лиц;

от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. на юридических лиц.

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При запросах от следователя или дознавателя:

от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для физических лиц;

от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года для должностных лиц;

от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток для юридических лиц.

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Таким образом, подобный запрос может привести к самым разным последствиям, начиная с прекращения уголовного дела и заканчивая проведением обысков, вызовом сотрудников компании в качестве свидетелей или признания их фигурантами расследуемых преступлений. ​​​​​​

Выхода из ситуации два:

отказаться предоставлять сведения по уважительным причинам, выстраивать собственную линию защиты, которая убедит государственные структуры в том, что деятельность и репутация вашей компании кристально чисты и вам нечего скрывать.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney