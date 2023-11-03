«Три в ряд» и тетрис: как игры таких жанров вошли в топ самых популярных

О феномене этого жанра и сложности создания таких игр и их эволюции рассказал Евгений Миркин, редактор игрового направления в RuStore.

Согласно исследованию , более 35% от всей активности в мобильных играх в России приходится на жанр казуальных игр, куда входят «три в ряд».

При всём обилии сложных RPG и шутеров, длинных интересных квестов и реалистичных симуляторов игры жанра «три в ряд» всё ещё остаются очень популярными.

«Три в ряд» — что это за игры

Игры «три в ряд» — это разновидность казуальных головоломок. Основная задача состоит в формировании линий из трех и более одинаковых элементов.

Традиционно доска имеет прямоугольную форму и заполнена различными объектами, которые нужно перемещать, чтобы составить одинаковые по цвету или по фигуркам линии.

Когда линия собрана, она исчезает и на поле появляются новые предметы, которые опять необходимо передвинуть по такой же схеме.

Пример интерфейса игры «три в ряд». Скриншот из игры «Забытое Сокровище 2».

Несмотря на свою простоту, этот жанр остается одним из самых популярных среди мобильных приложений.

Прогнозируется, что в течение 2023–2028 среднегодовой темп роста рынка казуальных онлайн-игр, которые возглавляет «три в ряд», составит 24,6%.

В RuStore также проводили исследование, чтобы составить список самых популярных игр в России — жанр «три в ряд» оказался в топ-3 по скачиваниям.

Секрет популярности

«Три в ряд» можно считать одним из самых старых игровых жанров.

Ещё ваши родители в начале 90-х могли проводить кучу времени в «Шариках» — была такая игра для ПК, кстати, от российского разработчика. И на протяжении 30+ лет регулярно выходят новые вариации на тему.

Важнейший фактор, обеспечивающий популярность — простота геймплея.

От пользователя не требуется погружения в игровой мир, не надо запоминать сюжетные ветки или учиться какому-то сложному управлению.

Механика проста: есть набор цветных элементов, из которых нужно составлять комбинации. В целом это всё. Игра дарит мгновенные бонусы за каждый собранный цветной набор, мозг получает долгожданную дозу дофамина, человек доволен.

Зачастую фанатам «три в ряд» даже не нужны какие-то дополнительные развлекательные приложения на смартфоне: ведь если человек играет для перезагрузки и снятия стресса, например, во время рабочих перерывов, на эскалаторе или в поезде метро, то «три в ряд» оказываются как нельзя кстати.

Их просто скачать, в них просто погрузиться, любые пороги сложности тут минимальны.

Кроме этого, такие игры ежедневно стимулируют пользователя, подбрасывая ему новые внутриигровые события, уровни и возможности кастомизации.

Пример внутриигрового события «три в ряд». Скриншот из игры Magic Book.

Вообще, есть множество различных механик, которые «подсаживают» пользователя на такие игры. Например, в некоторых «три в ряд» ограничено число ходов или есть определенное время, за которое нужно закончить партию.

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Игровые механики и их развитие

Всё начиналось с классического «Собери три шарика одного цвета в ряд» и тетрисоподобных механик. Затем игры стали обрастать дополнительными возможностями.

Например, в 2003-м году студия PopCap Games явила миру Zuma, чьё название стало нарицательным для целого поджанра. Суть состояла в управлении большой лягушкой, которая сидела в центре поля, а вокруг неё по определенным маршрутам-лабиринтам единой цепочкой двигались шарики.

Задача была проста — выплюнуть шар нужного цвета и максимально удачно попасть им в поток, чтобы составить нужную комбинацию. Сначала надо было просто вышибать очки, затем — не дать цепочке шариков дойти до какого-то критического количества (или до ключевой точки маршрута).

Со временем начали появляться так называемые гибридные механики, когда вокруг классических «три в ряд» выстраивалась возможность дуэлей с противником. В таких случаях игрок, создавая определенную последовательность, мог выполнить конкретное действие.

Например, три красных шара наносят врагу урон файерболом, а три синих — выстраивают защиту, отражающую будущий удар. Подобных комбинаций, как и связанных с ними действий, может быть множество.

Примеры гибридных механик «три в ряд». Скриншоты из игр Heroes & Elements и «Пираты и Пазлы».

Также в игры начал добавляться сюжет, где пользователь должен пройти уровень по механике «три в ряд», чтобы открыть следующий квест или локацию. Gardenscapes — отличный пример.

Эти новые механики зачастую нацелены именно на молодую аудиторию, которой не так интересно играть в стандартные «три в ряд». Но при этом нельзя сказать, что классика вытесняется новшествами — скорее, они просто дополняют друг друга.

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Монетизация

В плане заработка жанр отличается от большинства других игр.

В симуляторах, RPG или шутерах сначала создаётся какой-то базис игры, а затем вокруг него выстраивается сбалансированная (если разработчик старается) система монетизации.

В «три в ряд» исходной точкой является именно заранее выстроенная система заработка, вокруг которой уже придумывают саму игру.

За деньги в таких играх можно получать дополнительные попытки, делать откат хода, если вдруг что-то пошло не так и правильная комбинация не получилась.

Или прописывать дополнительные возможности, например, временно делать объекты способными стирать не только горизонталь, но и вертикаль. А то и просто в режиме электрических молний стирать половину поля.

Не обходится и без визуальных улучшений — платного изменения цвета игрового поля или его узора, смены внешнего вида объектов и подобного.

Конечно же, отдельным пунктом в монетизации остаётся и реклама, когда игрок за просмотр 30-секундного ролика может получить какой-то полезный буст.

Еще один вариант для монетизации — показы рекламных баннеров внутри приложения. Обычно такие баннеры работают на классических таргетинговых механизмах, но иногда это могут быть специальные рекламные интеграции.

Некоторые разработчики дают возможность отключить баннеры за деньги.

За счёт сочетания азарта, желания продолжить игру и заранее продуманной системы монетизации популярные игры этого жанра хорошо зарабатывают.

Согласно данным, всего за год одна из самых скачиваемых «три в ряд» — Candy Crush Saga — принесла 845,5 миллиона долларов.

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Как часто такие игры выходят

Такие игры отличаются дорогой разработкой. В том числе и потому, что специалисты, способные создать адекватную систему монетизации и баланса, стоят внушительных денег.

Это особенность жанра — затраты на рекламную кампанию и монетизацию требуют настолько больших средств, что они зачастую превышают бюджет разработки. А без подобной системы пробиться к пользователям, не испортив впечатление от игры, довольно сложно.

Чаще всего создать долгоиграющую «три в ряд» может себе позволить студия с отличным запасом финансовой прочности.

Например, все ту же популярную игру Candy Crush Saga студия King выпустила в 2012 году. Конечно, инди-разработчик может сделать такую игру в одиночку, но конкуренцию «китам» она вряд ли составит.

В итоге получается, что игру или забрасывают на старте, или пытаются выжать из нее максимум в плане монетизации: перебарщивают с рекламой, повышают сложность слишком резко.

В общем, делают всё, чтобы пользователь понял — нужно или платить и продолжать получать удовольствие от приложения, или удалять его и искать аналог с менее агрессивной монетизацией.

Донатят же люди обычно потому, что игра им просто понравилась — например, они нашли в ней что-то такое, за что не жалко и заплатить, отключив рекламу.

Фото на обложке: /Shutterstock