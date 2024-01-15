«Золотая виза» в ОАЭ: что учитывать предпринимателю при подаче заявления

«Золотая виза» для предпринимательской деятельности в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — это программа, разработанная для привлечения в страну иностранных инвестиций. Виза выдается мигрантам на 10 лет и включает разрешение на работу в ОАЭ. Сооснователь и генеральный директор Migron Business services Игорь Данилов рассказал, что учитывать при подаче заявления на «золотую визу».

Что нужно знать для получения визы

Основная цель «золотой визы» — поощрение иностранных предпринимателей и инвестиций в ОАЭ. Это включает в себя создание рабочих мест, привлечение талантов и развитие инновационных идей и технологий. Кроме того, виза помогает ОАЭ сохранить свои позиции в качестве одного из мировых лидеров в области туризма, торговли и финансов.

Для получения «золотой визы» бизнесмен должен:

Доказать, что у него есть опыт в сфере предпринимательства. Подтвердить, что способен инвестировать значительные средства в экономику ОАЭ. Создать рабочие места и внести свой вклад в развитие страны. Заработать хорошую репутацию без криминального прошлого. Инвестировать в экономику страны: вложить средства в инвестиционные фонды или организовать новую компанию на сумму от 2 млн дирхамов ($545 тыс.). Владеть компанией с доходом от 1 млн дирхамов или компанией с продажной ценой от 7 млн дирхамов. Это будет весомым плюсом при подаче заявления. Основать стартап в бизнес-инкубаторе. Это не обязательное условие, но владельцы могут претендовать на «золотую визу».

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Преимущества, которые дает «золотая виза» в ОАЭ

В дополнение к долгосрочному пребыванию и разрешению на работу виза ОАЭ дает ряд преимуществ:

Льготное налогообложение. Если доход компании меньше $375 тыс. долларов в год, то ставка для нее будет 0%. НДС на товары кроме импортных — 5%, налог на прибыль крупных компаний — всего 9%.

Возможность ведения бизнеса в самой безопасной стране и комфортных условиях. Уровень преступности здесь низкий, нет бюрократической волокиты, зато есть богатая инфраструктура.

Возможность спонсирования и оформления визы для членов семьи.

Доступ к качественной медицине и образованию.

Возможность покупки или открытия собственного бизнеса.

Право на приобретение недвижимости в ОАЭ.

Открытие банковского счета и оформление ипотеки.

Экономия на средствах связи. У резидентов и туристов разные тарифы на интернет и сотовую связь.

Долгосрочная аренда жилья, на год и больше.

Процедура получения золотой визы

Чтобы подать заявление на получение «золотой визы» в ОАЭ, необходимо выполнить следующие шаги:

Выбрать подходящий вид бизнеса или инвестиции в ОАЭ. Собрать документы, подтверждающие наличие средств для инвестирования: финансовые отчеты, бизнес-план, выписки из банковских счетов и т.д. В зависимости от специфики деятельности и бизнес-плана выбрать между Freezone и Mainland. Инвестировать в бизнес или активы не менее 10 млн дирхамов.

Процесс получения золотой визы обычно занимает от двух до трех месяцев. Это время требуется для проверки всех документов и одобрения заявки со стороны Министерства экономики и планирования. В некоторых случаях процесс может затянуться. Особенно если у заявителя есть проблемы с документами или визовыми требованиями. Заявка на получение «золотой визы» в ОАЭ рассматривается от 3 до 20 дней.

На оформление страховки, прохождение медицинского обследовании и сдачи биометрии уйдет около 20 дней. Emirates ID оформляется от трех до пяти дней.

Если планируете покупку недвижимости, то после оформления сделки застройщик оформляет и передает документы в период от 30 до 45 дней.

Процесс получения золотой визы и регистрации бизнеса нельзя назвать простым. Если допустить ошибку на каком-то этапе оформления визы, уплаченные пошлины не подлежат возврату.

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