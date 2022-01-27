Как стартапу запустить успешный пилот с международной металлургической компанией

О том, как стартапу стать частью корпоративного мира и успешно протестировать свои решения в партнерстве с крупным бизнесом, рассказывает Михаил Евдокимовский, руководитель лаборатории инноваций Группы НЛМК . Михаил является экспертом в области инноваций, в компании он отвечает за организацию взаимодействия с внешней экосистемой инноваций, развитие новых инструментов поиска, отбора и запуска инновационных проектов.

Продвинутые металлургические компании постоянно тестируют инновационные решения в разных областях. Чтобы сохранять лидерские позиции на очень конкурентном рынке, им нужно снижать себестоимость производства, создавать премиальную продукцию, оптимизировать цепочки поставок, снижать влияние на экологию, то есть параллельно решать множество задач в разных областях, и эти решения в том числе могут приходить от стартапов.

Что такое пилотирование

Пилотирование — это проведение испытаний, в которых технология или решение может доказать свою эффективность в условиях предприятия. Пилот проводится в небольшом масштабе — это может быть один производственный участок, небольшая выборка деталей или ограниченный массив данных для цифровых решений.

По сути, для компании — это проба пера, чтобы минимизировать возможные риски. Плюсы для стартапов:

отличный способ проверить, как работает решение в условиях реального производства;

возможность понять, что еще стоит доработать;

получить инвестиции на запуск, если продукт подходит компании.

Сегодня подразделения, которые занимаются пилотированием, есть в большинстве крупных промышленных компаний, например, в «Сибуре», ОМК, «Газпромнефти».

Что можно пилотировать (спойлер: практически все)

Самые разные технологии. Металлурги ищут инновационные решения не только в металлургии. Наша флагманская площадка в Липецке — это целый город с населением 27 тыс. человек. Город со своими социальными учреждениями, энергетикой, логистикой и прочей инфраструктурой.

Например, протяженность ж/д путей на предприятии больше, чем в московском метро, а мощности собственных электростанций НЛМК хватило бы для электроснабжения четырех таких городов, как Липецк. Поэтому, конечно, нам нужны инновационные решения не только для основной технологии, но и для логистики, экологии, энергетики, ремонтов, управления персоналом, поиска новых решений для клиентов и в других областях.

В Группе НЛМК тоже есть своя лаборатория инноваций. Она работает как с каждым подразделением внутри компании, так и со всей инновационной и стартап-экосистемой в мире: один и тот же проектный менеджер нашей небольшой команды может вести проект в области безопасности труда, например, тестировать кардиофутболки, курировать эксперименты с теплоизолирующими матами для снижения темпа охлаждения стальных заготовок или внедрять передовые решения в области компьютерного зрения или роботизации.

Цель такой команды в крупной компании — обеспечить работоспособный инструмент работы с инновациями, помочь бизнесу в поиске нестандартных решений, часто — на ранней стадии развития, голосовать рублем и долларом за успех, создавать и развивать панель партнеров.

Так что, если захотите поработать с металлургами, помните, что им можно предлагать не только решения для доменных печей.

Какие этапы включает пилотирование проектов

Сегодня многие металлургические компании используют подход open innovation: любой стартап может оставить заявку на сотрудничество. Дальше, как правило, есть три этапа:

Рассмотрение заявки. Компания проверяет актуальность предлагаемого решения запросам бизнеса и дает обратную связь о применимости технологии/продукта на своих площадках. Проработка концепции. На этом этапе предстоит оценить потенциал предлагаемого решения. Компания и потенциальный партнер продумывают дизайн эксперимента. Запуск пилотного проекта. После проработки концепции формируется проектная команда и запускается пилот. Если по итогам пилота проект показывает свою эффективность, у партнера появляется возможность его масштабирования.

Подача заявки: убедитесь, что ваше решение применимо в отрасли

Важно понимать, что любая уважающая себя промышленная компания тестирует применяемое, в том числе инновационное, решение на экономическую эффективность. Мы тоже не играем с технологиями, следуя моде или хайпу, — нам необходимы бизнес-результаты. В противном случае энтузиазм наших коллег-производственников и терпение акционеров в отношении улучшений быстро иссякнет.

Конечно, никто не попросит на старте подписаться под конкретными цифрами и KPI, но у стартапа должна быть хорошо проработанная гипотеза о том, какое решение и зачем он предлагает. Иными словами, в компании ожидают увидеть примерные ответы на вопросы:

что и как предполагается внедрять;

какую проблему это решит;

сколько времени это займет;

какой будет целевой результат.

Например, дальше рассмотрения заявки с предложением покрыть специальной краской дробилки на аглофабрике мы не пошли. Потому что дробилки, перемалывающие руду, — это не поршни двигателя автомобиля, с их перегрузками не справится никакая краска.

Похожую задачу мы решали с экскаваторами: упрочняли зубья ковшей. Партнеры пришли с гипотезой, основанной на опыте упрочнения зубьев дорожной техники. В рамках гипотезы они предложили использовать износостойкую проволоку для наплавки для карьерных экскаваторов на СГОК.

Мы дали им всю информацию о форме и составе стали зубьев, характере износа и параметрах ударно-абразивных нагрузок, и они подобрали подходящую наплавочную проволоку. Проект дошел до пилота.

К кому стартапу обращаться с заявкой

Крупные компании часто сотрудничают с разными акселераторами. Мы, например, партнеры ФРИИ, Московского акселератора и других. Это первый шаг — платформы акселераторов стартапов.

Рекомендуем также писать компаниям напрямую — у многих есть такие подразделения. Все нужные контакты, как правило, можной найти на официальном сайте. Например, у нас есть отдельный сайт и форма для заявки. Заявку обычно рассматривают в течение 14 дней.

Проработка концепции: продумайте эксперимент до последних мелочей

Если заявка проходит первичный фильтр, начинается самое важное — планирование эксперимента. Качественное планирование — это 50% успеха. Часто пилотный проект не взлетает, потому что на этом этапе стороны недостаточно кропотливо продумали все детали.

Пример: на рынке есть компания, которая успешно упрочняет электроды для электродуговых печей. Уже в процессе дизайна эксперимента мы выяснили, что наши электроды отличаются от аналогов на других предприятиях отрасли. Если бы на стадии обсуждения мы это упустили, то все участники потратили бы много ресурсов и сил на пилот без результата.

Еще пример: мы экспериментировали с использованием кардиофутболок на производстве — это одежда со встроенными электродами для отслеживания частоты сердечных сокращений. Она нужна для того, чтобы следить за состоянием здоровья работников в режиме реального времени.

Разработчик кардиофутболок сделал отличный датчик сердечного ритма, но не учел разницу в телосложении сотрудников и требование обязательно носить спецодежду на промышленной площадке. Эти, казалось бы, менее важные детали сильно повлияли на результаты пилота.

Что стоит сделать на этой стадии:

изучить площадку

Без посещения площадки, где будет проходить эксперимент, не обойтись. Во-первых, нужно иметь реальное представление об объекте: угольном складе, цехе горячего проката или станции экологического мониторинга.

Во-вторых, нужно познакомиться с командой, которая будет тестировать технологию. Именно люди на местах — в цехах предприятий — главные заказчики, проводники и участники инновационных проектов. Именно они будут пользоваться этими технологиями, поэтому важно наладить с ними контакт для продуктивной работы.

заранее оценить риски в области охраны труда и безопасности

Снижение рисков травматизма — задача №1 для ответственных промышленных компаний. Безопасность — ключевой приоритет, и, если проект будет создавать риски здоровью и безопасности сотрудников, его остановят или вовсе не дадут начать. Поэтому не думайте, что это формальность.

Подготовка к пилоту: сроки и деньги

За несколько лет через нас прошло 12 тыс. инновационных проектов, из них больше 500 получили глубокую экспертную проработку, более 50 были протестированы.

Инновации по определению имеют высокую степень риска и неопределенности результата. Мы стараемся пилотировать множество гипотез одновременно, чтобы повысить шансы на успех, поэтому для нас важна скорость, с которой мы работаем со стартапом.

В среднем период от знакомства до тестирования концепции занимает до двух недель, упаковка проекта и проведение эксперимента — максимум полгода. Как правило, от момента принятия решения о старте пилота до расчетов с партнером по его завершении, проходит не больше пяти недель.

Инновации для таких компаний как наша — это инструмент дальнейшего повышения эффективности бизнеса. Поэтому дерзайте и не бойтесь с нами работать. Металлурги могут быть требовательны на старте — придется немного «подучить матчасть», но мы умеем работать с нашими партнёрами в одной команде и вместе добиваться успеха.