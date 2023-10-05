Не опоздать успеть. Стоит ли бизнесу вставать в очередь за ИИ

Искусственный интеллект — самая обсуждаемая тема в IT. Он завладел умами как обывателей, так и представителей бизнеса: ИИ-технологии ускоряют процессы, снимают рутину с сотрудников и позволяют экономить. Руководитель управления разработки в «Контуре» Алексей Кирпичников в свой колонке рассказывает, можно ли опоздать с внедрением ИИ и в каком случае стоит встраивать машинное обучение в свои продукты.

«За чем стоим?»

В последнее время поднялось много шума вокруг искусственного интеллекта. Все уже слышали о том, что нейросети научились создавать изображения, а ChatGPT сдал экзамены на адвокатскую практику в США. Волну ажиотажа разгоняют СМИ, пестря заголовками: «Искусственный интеллект скоро заменит человека».

Ситуация напоминает мне сцену из советского фильма с гигантской очередью. «За чем стоим?» — «Да вот, в универмаге югославские сапоги (зачеркнуть) ИИ-технологии выбросили». Поддавшись всеобщему волнению, вы тоже наверняка захотите занять очередь за искусственным интеллектом. Но он точно необходим вашему бизнесу?

Как же это понять? Для начала нужно определиться, можете ли вы сами изобретать новые технологии наряду с Microsoft или Google. На деле вопрос звучит несколько иначе: «Есть ли у вас на это деньги?» Разработчик для генерации изображений Stability AI в октябре 2022 года привлек инвестиций на 100 млн долларов. А Microsoft заявила о планах инвестировать в компанию OpenAI, создавшую ChatGPT, 10 млрд долларов. Это порядка триллиона рублей. У вас есть свободный триллион рублей?

Если нет, то я бы предложил отказаться от собственных разработок на переднем крае ИИ-технологий. И вместо этого ответить на другой вопрос: «Сможете ли вы адаптировать существующие технологии под нужды своего бизнеса?» Это стоит на порядок дешевле. Крепкая команда инженеров-разработчиков, которые разбираются в искусственном интеллекте, обойдется вам в несколько десятков миллионов рублей в год, максимум — в 100. Если вложения такого порядка для вас оправданы, есть два пути.

Два пути использования существующих ИИ-технологий

Первый путь — оптимизация массовых сценариев, которые можно ускорить и удешевить с помощью ИИ. Таким сценарием может быть техподдержка в чате. Здесь всплывают три фактора, которые стоит рассмотреть.

В первую очередь поймите, является ли этот сценарий достаточно массовым. К примеру, если вы тратите на свою техподдержку 500 млн рублей в год и рассчитываете оптимизировать ее на 20-30%, скорее всего, затея с ИИ окупится. Если же вы тратите 100 тысяч рублей в год, не стоит даже начинать.

Второй фактор — способность обеспечить достаточное качество, чтобы не вызвать раздражение клиента от его общения с роботом.

И третий — объективная необходимость применения ИИ в этом сценарии. К примеру, вывести из меню ресторана блюда, получающие наихудшие оценки клиентов, можно и с помощью таблицы Excel. Но если вам необходимо решить более творческую задачу, к примеру, распознать текст — здесь искусственный интеллект будет и вправду полезен.

Второй путь применения ИИ — добавление уникальной фичи в свой продукт. Например, недавно компания Nvidia с помощью нейросети сделала более живыми неигровых персонажей компьютерных игр (NPC). Эта фича усиливает ощущение реальности и является значимым преимуществом для компании. Оно позволит Nvidia, которая уже является лидером рынка, убежать еще дальше от своих конкурентов.

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Что если вам не подходит ни тот, ни другой путь? Есть запасной вариант. Нужно понять, сможете ли вы применять в своем бизнесе уже существующие сервисы на основе ИИ. То есть не держать в штате команду специалистов по машинному обучению, а взять готовый облачный сервис и встроить его в свой продукт или же заказать такое решение подрядчику.

Например, технологии распознавания речи позволяют перевести записи телефонных разговоров в текст. Так ваши супервизоры могут отслеживать качество работы продавцов с клиентами. Или возьмем голосовых роботов. Они будут обзванивать клиентов вашей стоматологии и подтверждать запись на прием. Или еще один реальный пример: компания, которая производит и продает очки онлайн, встроила в свое приложение функцию виртуальной примерки.

На рынке нет подходящих решений?

Роль искусственного интеллекта в последнее время выросла, и не без оснований. Бизнес обязательно должен смотреть по сторонам и искать новые возможности для развития, автоматизации и отстройки от конкурентов, в том числе с помощью ИИ. Но все же главное — критично оценивать все риски и собственную экономику. Может быть, если на рынке нет дешевого предложения под ваши нужды, а у вас нет денег на дорогое, не стоит вставать в очередь за ИИ? Возможно, сейчас тот момент, когда вам нет резона бежать за остальными?

Фото: Unsplash.