Nvidia: история бренда и его роль в развитии ИИ

В материале — об истории компании, ее инновациях и провалах.

Nvidia — один из крупнейших и самых известных разработчиков графических процессоров. На прошлой неделе из-за взрывного роста акций капитализация компании достигла почти $1 трлн. Акции Nvidia взлетели на 29% — это стало одним из крупнейших однодневных ростов в истории фондового рынка.

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История Nvidia

В 1993 году Дженсен Хуанг покинул должность директора LSI Logic CoreWare и вместе с инженером-электриком Sun Microsystems Крисом Малаховски и старшим инженером Sun Microsystems Кертисом Прэмом основал Nvidia. Название компании образовано от словосочетания new version (новая версия) и латинского слова invidia (зависть).

На тот момент у фаундеров было всего $40 тыс. Они занялись инновационными графическими вычислениями — эта небольшая, но мощная индустрия процветала в то время.

Хуанг, Малаховски и Прэм начали изучать возможности графических вычислений с точки зрения видеоигр. Несколько венчурных капиталистов, которые тоже увидели в этом потенциал, вложили в компанию $20 млн.

В 1998 году Nvidia выпустила RIVA TNT — процессор для 2D- и 3D-графики, который сразу сделал ее известной. Он конкурировал с ускорителем Voodoo2 от 3Dfx, которая прекратила свою деятельность в 2000 году.

Позже Nvidia представила процессор GeForce 256, который обеспечил поддержку аппаратного расчета трансформации и освещения (transformation and lighting, T&L) на потребительском 3D-оборудовании.

22 января 1999 года компания провела IPO на NASDAQ.

2000-е годы

RIVA TNT и GeForce 256 имели оглушительный успех. Благодаря этому Nvidia получила контракт на поставку графического оборудования для Xbox от Microsoft. Только в виде аванса она заработала $200 млн.

Спустя несколько лет и приобретений Nvidia заключила аналогичный контракт, но на этот раз с главным конкурентом Xbox — PlayStation 3 от Sony.

К 2008 году Nvidia начала получать более $200 млн квартальной выручки. Однако за этим последовали сообщения о неисправностях ее графических процессоров и чипов для мобильных телефонов. Это нанесло компании и ее акциям серьезный удар.

2010-е годы

В начале следующего десятилетия Nvidia решила проблему с неисправными продуктами и заключила многомиллиардную сделку с Intel. За этим последовали постоянные приобретения, инновации в производстве чипов и глобальное расширение — все это принесло компании большой успех.

В течение первых трех лет 2010-х годов Nvidia выпустила системы на кристалле Tegra 3 и Tegra 4, а также портативную игровую консоль Nvidia Shield.

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В 2014 году компания решила сосредоточиться на трех рынках: автомобильной электронике, мобильных устройствах и видеоиграх. В 2016 году она представила серию графических процессоров GeForce 10, которые обладали одними из самых впечатляющих характеристик среди ее продуктов.

В 2017 году подразделение по ИИ Nvidia заключило партнерство с автопроизводителем Toyota и поисковой системой Baidu. Вскоре компания начала работать с Google и Apple, а также продолжила сотрудничать с Intel.

К концу 2019 года акции Nvidia начали расти. Это продолжалось вплоть до 2020-х годов.

Главные изобретения Nvidia

Nvidia создала первый графический процессор. За последние десятилетия технология сыграла значительную роль: без нее не было бы машинного обучения, редактирования видео и современного игрового ПО.

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Кроме того, платформа Omniverse от Nvidia может стать одним из главных изобретений ближайших десятилетий. Она предназначена для совместной работы над 3D-проектами и может лечь в основу виртуального мира, который многие стремятся создать.

Приобретения компании

Nvidia прославилась не только своими технологиями, но и многочисленными поглощениями конкурентов. Вот некоторые из наиболее заметных:

2002: 3Dfx, Exluna;

2004: MediaQ, iReady;

2005: ULI Electronics;

2006: Hybrid Graphics;

2007: PortalPlayer;

2008: Ageia);

2011: Icera;

2013: PGI;

2019: Mellanox Technologies.

Провалы Nvidia

За годы своей деятельности Nvidia допускала несколько серьезных ошибок, которые в лучшем случае приводили к позору, а в худшем — к потере миллиардов долларов.

Коллективный иск из-за неисправности GPU

В 2008 году Nvidia столкнулась с коллективным иском, связанным с неисправными графическими процессорами, которые использовались в ноутбуках Apple, Dell и HP. До сих пор неизвестно, какие именно продукты это затронуло. Осенью 2010 года компания достигла соглашения, в рамках которого предложила владельцам ноутбуков денежную компенсацию или полную замену товара.

Выпуск GTX 480

Видеокарта GTX 480 на базе архитектуры Fermi, вероятно, стала самым неудачным продуктом Nvidia. Она потребляла слишком много энергии — как некоторые двухкарточные системы от AMD. Это, в свою очередь, приводило к сильному нагреванию устройств.

Ложная реклама

Осенью 2014 года компания представила видеокарту GeForce GTX 970. Вокруг релиза разгорелся скандал: в рекламе Nvidia заявляла, что карты оснащены 4 ГБ памяти, тогда как на деле она не превышала 3,5 ГБ. В ходе дальнейшего тестирования выяснилось, что производительность карты сильно снижалась, если использовалось более 3,5 ГБ.

Судебное разбирательство продлилось несколько лет, и в конце концов Nvidia предложила компенсацию в размере $30 всем, кто приобрел GTX 970.

Зависимость от криптомайнинга

За последние годы дефицит видеокарт возникал в основном из-за майнинга криптовалют. В один из таких кризисов в 2017-2019 годах Nvidia пыталась скрыть проблему, заявляя, что на майнинг приходится лишь небольшая часть продаж. Однако на деле компания учитывала часть видеокарт как приобретенные для игр независимо от того, для каких целей они в итоге использовались.

В начале 2018 года цены на криптовалюты рухнули, а за ними — и продажи графических процессоров. Всего за несколько месяцев стоимость акций Nvidia упала на 50%. В 2022 году за предоставление ложных данных о доле продаж для криптомайнинга Nvidia выплатила компенсацию в размере $5,5 млн.

Попытка купить ARM

В 2020 году Nvidia объявила о том, что собирается приобрести британского производителя чипов ARM за $40 млрд. Однако Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority) выступило против сделки, заявив, что Nvidia ограничит своим конкурентам доступ к чипам ARM.

Спустя полтора года Nvidia все же отказалась от сделки, которая на тот момент из-за изменений стоимости акций оценивалась примерно в $66 млрд.

Роль Nvidia в развитии ИИ

25 мая акции Nvidia взлетели на 29% — это стало одним из крупнейших однодневных ростов в истории фондового рынка. В результате оценка компании приблизилась к $1 трлн. Резкий рост произошел после того, как она опубликовала квартальный отчет и сообщила, что увеличивает производство чипов, чтобы удовлетворить растущий спрос.

С начала 2023 года акции Nvidia выросли на 167%, и некоторые аналитики считают, что тенденция продолжится.

Согласно недавнему отчету CB Insights, компания охватывает 95% рынка чипов для систем ИИ. Например, один из самых известных ботов ChatGPT обучен с помощью 10 тыс. графических процессоров Nvidia, которыми оснащен суперкомпьютер, принадлежащий Microsoft.

Чипы для ИИ от Nvidia, которые также продаются в системах для дата-центров, стоят примерно по $10 тыс. каждый, а последняя и самая мощная версия — еще дороже.

Как Nvidia стала центральным игроком в революции ИИ? Если вкратце, то помогли ставка на собственную технологию и удачное время.

В 1999 году компания разработала графический процессор, чтобы улучшить изображения на компьютерах. В 2006 году ученые Стэнфордского университета обнаружили, что технология способна ускорить математические операции.

В тот момент Хуанг занялся созданием инструмента, который делает процессоры программируемыми, позволяя задействовать их возможности не только для графики.

Инструмент дополнил компьютерные чипы Nvidia. Это позволило исследователям выполнять высокопроизводительные вычисления на потребительском оборудовании и способствовало первым прорывам в современном ИИ.

В 2012 году появилась нейросеть для классификации изображений Alexnet. Ее обучили с использованием всего двух программируемых графических процессоров Nvidia. Это заняло несколько дней, а не месяцы, как потребовалось бы с гораздо большим количеством обычных чипов.

Открытие распространилось среди компьютерных ученых, и они начали покупать графические процессоры для таких задач. Nvidia воспользовалась своим преимуществом и инвестировала в разработку новых аппаратных и программных технологии для ИИ.

В понедельник, 29 мая, на форуме Computex в Тайване Хуанг представил новый суперкомпьютер DGX GH200, предназначенный для создания моделей генеративного ИИ. CEO Nvidia также заявил, что мир вступает в новую компьютерную эру, в котором благодаря генеративному ИИ программистом может стать каждый, просто разговаривая с компьютером.

В статье использовались материалы следующих источников:

History-computer.com, Bbc.com, Digitaltrends.com, Techtarget.com, Cnbc.com

Фото на обложке: michelmond / Shutterstock