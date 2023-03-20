История BlackBerry: как лидер рынка проиграл iPhone и Android

Однако сегодня BlackBerry уже не производит телефоны и сосредоточилась на продуктах для кибербезопасности и IoT. В материале — об эволюции культового бренда.

BlackBerry выпускала первую в мире линейку премиумных смартфонов, которая получила широкое распространение, и первой представила такие функции, как push-уведомления и обмен мгновенными сообщениями. Доля BlackBerry на международном рынке достигала 20%, а в год продавалось более 50 млн устройств.

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История BlackBerry

1984-1999 — Первые годы

В 1984 году друзья детства Майк Лазаридис и Дуглас Фрегин соосновали Research In Motion — RIM. Тогда Лазаридис изучал электротехнику в Канадском университете Ватерлоо, и они могли арендовать лишь небольшой офис над булочной.

Идея была в том, чтобы создать компанию, консультирующую бизнес в вопросах программного обеспечения. В 1988 году они начали разрабатывать первую систему в Северной Америке, которая позволила бы операторам беспроводных платежей и пейджеров бесшовно переводить данные. Итог их работы стал тем самым космическим бульоном, в котором и зародился бренд BlackBerry.

Вскоре беспроводная система RIM привлекла внимание выпускника Гарварда по имени Джим Балсилли. Он был настолько впечатлен, что перезаложил свой дом и инвестировал $125 тысяч в компанию. Его пригласили в команду, и он стал co-CEO.

В 1996 году RIM представила предшественника BlackBerry — RIM [email protected] Pager 900. Это был один из первых двусторонних пейджеров в мире, с клавиатурой QWERTY, поддержкой email и факсов.

Фото в тексте: York University Computer Museum

Отдел брендинга RIM решил, что клавиатура напоминает клубничные семечки, поэтому они прикидывать названия различных фруктов и овощей, чтобы посмотреть, какое из них прилипнет. Корпус устройства был черным, и в итоге команда остановилась на варианте BlackBerry.

В 1997 году RIM вышла на фондовую биржу Торонто. IPO принесло ей свыше $115 млн.

1999-2011 — Период расцвета BlackBerry

В 1999 году RIM анонсировала новый беспроводной сервис в Северной Америке, который мог синхронизировать учетные записи электронной почты на устройствах BlackBerry в режиме реального времени. Продажи за тот год выросли на 80% до $85 млн.

Позже в том же году был представлен пейджер BlackBerry 850. Устройство использовало новый сервис, чтобы автоматически получать электронную почту. У серии 850 была полноценная клавиатура QWERTY и шкала для бесшовного скроллинга.

Фото в тексте: Crackberry.com

Вскоре компания выпустила свой первый смартфон. Балсилли путешествовал по Северной Америке, бесплатно раздавая новинку на конференциях и расхваливая его перед инвесторами с Уолл-стрит. В 2000 году выручка RIM достигла $221 млн.

В 2002 году представлен смартфон BlackBerry 5810 с доступом к 2G, беспроводной синхронизацией email и возможностью совершать звонки через гарнитуру.

Фото в тексте: Computer History Museum

В том году число подписчиков RIM превысило 1 млн. К 2007 году их было уже 9 млн.

За следующие несколько лет RIM продолжил наращивать долю на рынке, запуская новые продукты с расширенными возможностями, такие как BlackBerry Pearl, Curve и Bold.

Модель Pearl фактически переизобрела навигацию по устройству. Она была оснащена аналогом сенсорного экрана и крошечным трекболом, устройством, которое напоминало шар и позволяло управлять курсором, вращая трекбол.

Фото в тексте: Amazon

Curve на порядок повысила разрешение камеры и дисплея, а также получила более широкую клавиатуру, которой было проще пользоваться. Bold стала люксовой серией, которая получила Bluetooth, слот для microSD и виниловый корпус.

Популярность компании была столь высока, что словом 2006 года по версии словаря Уэбстера стало crackberry. Так называли смартфоны BlackBerry, иронично указывая на «зависимость» пользователей, постоянно проверяющих почту и сообщения.

К 2008 году доля RIM на рынке смартфонов США превысила 30%. На международном уровне производитель занимал второе место, уступая лишь Nokia. Тогда цена акций BlackBerry достигла исторического максимума — $146 за акцию.

В том же году Apple Inc. объявила о выпуске нового мобильного устройства под названием iPhone с сенсорным экраном и платформой, через которую сторонние разработчики могли продавать свои приложения.

Руководители RIM сочли, что iPhone выглядит как детская игрушка, а его функции ориентированы скорее на юных пользователей. Они проигнорировали новинку и приняли решение, которое казалось разумным с точки зрения бизнеса: продолжить создавать надежные, высокофункциональные продукты для корпоративных клиентов.

В конце 2008 года RIM капитулировала перед трендом на сенсорные экраны, и выпустила BlackBerry Storm, которым можно было управлять прикосновением, без физической клавиатуры. Пользователи новинку не оценили: им не нравились ни отсутствие клавиатуры, ни ограниченный набор приложений. Многие также чувствовали, что ОС BlackBerry уступала Apple.

Фото в тексте: Pocket-lint.com

В 2009 году RIM разработала собственную платформу для сторонних приложений, BlackBerry App World. Там было представлено несколько сотен приложений — довольно скромно по сравнению с Apple Store, который тогда существовал всего год, но уже предлагал каталог из почти 100 тысяч наименований.

В 2010 году RIM выпустила BlackBerry Torch, новый гибридный смартфон, оснащенный полноценной физической клавиатурой и сенсорным экраном. За первые дни было продано 150 тысяч единиц, но это было не сравнить с популярностью iPhone.

Впрочем, некоторое время компания еще продолжала расти. В 2011 году ее выручка достигла пика в $20 млрд и с тех пор только падала. Пользователи BlackBerry массово переходили на iPhone и телефоны с Android, и руководители RIM начали беспокоиться.

2011-2022 — Падение, ребрендинг и восстановление

К январю 2012 года рыночная стоимость RIM упала на 75%. Со-CEO Лазаридис и Балсилли ушли в отставку, и их место занял Торстен Хайнс, руководитель из RIM, который проработал бок о бок с ними семь лет.

В 2013 году под его надзором RIM пережила немало изменений, в том числе переименование в BlackBerry, надеясь представить покупателям объединенный и менее сложный бренд.

Одновременно вышли два новых смартфона, Z10 и Q10. Оба работали на совершенно новой ОС BlackBerry 10. У Z10 был сенсорный экран, но не было физической клавиатуры. У Q10 было и то, и другое. Критики восторженно отзывались об улучшениях, но это не смогло остановить отток пользователей.

В ноябре 2013 года Хайнс ушел с поста CEO и был заменен руководителем из Кремниевой долины по имени Джон Чен. Год завершился тем, что Android консолидировала более 50% мирового рынка смартфонов, а доля Apple выросла до 34%.

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В сентябре 2016 года, после выпуска еще нескольких новых смартфонов и планшетов, которые не смогли привлечь особого внимания пользователей, BlackBerry наконец сдалась. Компания объявила, что больше не будет разрабатывать новые гаджеты. Вместо этого сосредоточилась бы на ПО для кибербезопасности.

BlackBerry начала разработку коммерческого программного обеспечения для шифрования под названием SecuSUITE. В 2017 году компания снова привлекла внимание прессы, когда Агентство национальной безопасности США официально подтвердило качество шифрования сообщений и телефонных звонков от SecuSUITE. Таким образом, BlackBerry получила разрешение продавать свое ПО правительственным учреждениям и офисам.

В январе 2022 года BlackBerry объявила о выводе из эксплуатации операционных систем всех своих устаревших смартфонов и планшетов. Это означало, что устройства BlackBerry не смогут надежно подключаться к сетям передачи данных, совершать звонки или отправлять сообщения. Компания надеялась, что этот шаг освободит ее для того, чтобы направить больше энергии на свое новое направление — программы для безопасных коммуникаций.

Знаковые продукты BlackBerry

Некоторые из идей, разработанных компанией, переросли ее смартфоны и программное обеспечение, став базовыми функциями нашей цифровой жизни. Среди них:

функции «копировать» и «вставить» для мобильных устройств;

обмен мгновенными сообщениями;

push-уведомления для мобильных;

физический LED-индикатор уведомлений в смартфонах;

бесшовная прокрутка, которая эволюционировала от диска BlackBerry к полосе прокрутке на тачскрине.

Кроме этого, Blackberry создала несколько культовых гаджетов.

RIM 900. Это был первый коммерчески успешный двусторонний пейджер. Он удобно помещался в ладони, был оснащен чипом Intel 386, поддерживал электронную почту, а в качестве питания использовал AA-батарею, которой хватало на 3 недели.

BlackBerry 7000. Культовая серия вышла в 2004 году, и поклонники с гордостью носили ее в массивном чехле на поясе. Устройства были необычайно компактными, с крошечными закругленными клавишами и удобным диском для прокрутки большим пальцем в правом верхнем углу. Это была первая линейка BlackBerry с цветным дисплеем и одна из первых линеек смартфонов с Bluetooth.

BlackBerry Bold. Смартфон премиум-класса и одна из самых популярных линеек BlackBerry. Он был тоньше и шире обычных смартфонов, что упрощало набор текста. Он поступал с обязательной клавиатурой QWERTY, трекболом (в более поздних моделях заменен на более прочный оптический трекпад) и быстрым GPS-интерфейсом высокой точности. Более поздняя модель, BlackBerry Bold Touch, имела сенсорный экран.

В сентябре 2016 года BlackBerry Limited объявила, что больше не будет производить смартфоны из-за низких продаж по всему миру.

Приобретения BlackBerry

2010 — QNX Software Systems за $200 млн

В 2010 году, на пути к переходу от смартфонов к программному обеспечению безопасности, BlackBerry приобрела QNX Software Systems у Harman International, американской компании, занимающейся разработкой автомобильных технологий. Первоначальная идея состояла в том, чтобы объединить QNX с BlackBerry OS, чтобы сделать последнюю более безопасной.

BlackBerry впервые представила QNX в своей новой линейке планшетов BlackBerry PlayBook, которая так и не получила широкого распространения. Сегодня программное обеспечение QNX является основой пакета безопасности BlackBerry.

2015 — Good Technology за $425 млн

В 2015 году BlackBerry купила одного из ведущих конкурентов в области мобильного программного обеспечения Good Technology. Сделка помогла гарантировать, что разворот 2016 года был основан на прочной программной базе в нише, где было не так много конкурентов.

ПО Good Technology помогло новому пакету BlackBerry предоставить компаниям возможность защищать конфиденциальную информацию на телефонах сотрудников.

2018 — Cylance за $1,4 млрд

В 2018 году BlackBerry приобрела первопроходца в области кибербезопасности и искусственного интеллекта Cylance. Это было крупнейшее поглощение в истории BlackBerry, которое продемонстрировало, что компания всерьез взяла курса на программное обеспечение для безопасности.

Судебные разбирательства

В 2001 году NTP Inc. заявила, что RIM нарушила ее патенты, и подала на компанию в суд. NTP разработала основу системы непрерывной беспроводной электронной почты с push-увеломлениями для мобильных устройств и подала концептуальные патенты, надеясь создать систему позже.

Суд принял решение в пользу NTP и обязал RIM выплатить компенсацию в размере более $23 млн. RIM потратила три года на апелляции, прежде чем, наконец, согласилась выплатить компенсацию в размере $612 млн. Зато RIM смогла продолжить использование своей системы, а NTP лишалась права на будущие лицензионные платежи.

Чем занимается BlackBerry?

В первые годы компании, когда она еще называлась RIM, она экспериментировала с беспроводными системами передачи данных и таким оборудованием, как считыватели штрих-кодов. В 2000-х годах компания заработала миллионы на продаже смартфонов, ориентированных на бизнес-пользователей.

В 2016 году BlackBerry перешла от производства смартфонов к разработке и маркетингу защищенных коммуникационных платформ и другого программного обеспечения для кибербезопасности.

В 2022 году появились слухи, что BlackBerry запустит новый смартфон с 5G, физической QWERTY-клавиатурой и ОС Android совместно со стартапом цифровой безопасности OnwardMobility. Первоначально сообщалось, что новое устройство поступит в продажу в 2021 году, но процесс разработки затянулся. Дата выхода все еще неизвестна.

В 2022 году BlackBerry сообщила, что прекращает поддержку старых смартфонов.

Сегодня QNX от BlackBerry используется в операционных и информационно-развлекательных системах сотен миллионов автомобилей и еще большего числа устройств интернета вещей: стиральных машин, пылесосов и светофоров. Компания работает над сертификатом безопасности в системах передачи данных умных городов, блокчейн-проектом в области здравоохранения и устройством для отслеживания транспортных контейнеров.

Переход от провальных линеек смартфонов и планшетов к программному обеспечению для кибербезопасности IoT оказался успешным. В настоящее время компания совместно с Amazon работает над интеллектуальной платформой сбора данных об автомобилях IVY для улучшения анализа поведения водителя, планирования маршрута и отслеживания заряда аккумулятора электромобиля.

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