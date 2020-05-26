О чем молчат стартап-студии и сколько стоит создать один работающий стартап

Сооснователь фонда Admitad Invest и руководитель стартап-студии Admitad Projects Максим Волохов рассказывает, как за год можно проверить 150 бизнес-гипотез, сделать девять проектов и заработать на них $1,5 млн.

То, что Admitad Projects — именно стартап-студия, мы узнали ближе к концу 2019 года, а до этого пребывали в полной уверенности, что изобрели новое бизнес-направление. При том что первопроходцы этой отрасли и родоначальники самой модели venture building — IdeaLabs — стартовали еще в 1996 году, инициировав бум «фабрик стартапов» в США.

Венчурное строительство — модель бизнеса, владельцы которого зарабатывают на создании стартапов/проектов.

Суть в том, что все идеи предстоит разработать с нуля, найти средства для запуска, а после успешного выхода на рынок ― продать упакованный бизнес или получать прибыль от его деятельности.

В тот момент, когда нам уже было известно, что мы не первые в этой нише, в сети обнаружился интересный парадокс: вроде бы информации море, но конкретики и методологии очень мало, а реальных цифр почти нет.

По запросу вы найдете в поисковике сотни «фабрик стартапов» (например, можно посмотреть здесь), узнаете, сколько денег «подняли» компании, выясните, как они поддерживают экологию и морских котиков, и… все.

Ни слова о проблемах внутри системы, в лучшем случае ― «вода».





О чем умалчивают стартап-студии?

Никто не говорит о неудачах, рабочем процессе и, главное, ― о цифрах в воронках, изменяющихся по мере роста стартапов внутри студий. Мало данных о финансовой стороне и окупаемости: о рынке США кое-что известно, но вот по Восточной Европе — тишина, хотя здесь около десятка подобных компаний.

В результате основатели стартап-студий и потенциальные инвесторы не могут понять перспективы до начала проекта, увидеть финансовую модель и оценить окупаемость расходов. Да и просто сравнить себя с кем-то на рынке.

Потому мы решили внести свой вклад и совершить так называемый payback to community (вернуть «сыновний долг» цифровому сообществу, которое нас же и воспитало), а также рассказать про кухню стартап-студии в СНГ подробнее.

Распишем, что у нас получилось за год работы в количественных и качественных показателях, и оценим, во что это в итоге обошлось всем участникам.





Внутренняя кухня «фабрики стартапов»

Для нас стартап-студия или venture (company) builder — это системное производство интернет-бизнесов, при котором на старте работы над проектом вы еще не знаете, на каком именно бизнесе будете зарабатывать. 80% работы заключается в том, чтобы найти и проверить идею, а потом построить на ее базе цифровой проект. В перспективе ― масштабировать дело и получить прибыль либо от результатов деятельности, либо от продажи стартапа.

Мы ― сооснователи проектов, но, в отличие от классических стартапов, запускаемых парой-тройкой человек, стартап-студия — полноценная компания со множеством задач и функций: от HR-вопросов, бухгалтерии и юристов до разработки и маркетинга.

По сути, фаундер, исполняющий роль продакт-менеджера (руководителя проекта), может заниматься только самой бизнес-моделью и развитием стартапа.





Цифры, цифры и еще раз цифры

Костяк команды для основательного запуска стартап-студии составляет 5–6 человек, поскольку формат предполагает исключительно командную работу. Назовем этот базовый состав топ-менеджерами.

Рассмотрим цифры. За год с лишним студия выросла до 200 человек. Вместе мы проверили более 150 лучших бизнес-идей из общего бэклога в 500 отрейтингованных и релевантных бизнесов. Мы ввели собственную систему отбора и обучения: выяснилось, что «общерыночные» продакт-менеджеры и некоторые другие специалисты просто не подходят для нашей сферы.

Отбор был довольно жестким: из 60 человек до испытательного срока добрались лишь 20. И именно эти люди позже отсеивали неперспективные проекты: из 150 замыслов до этапа pre-seed дошло около 30%.





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Эффективность механизма проверки и отсеивания «мертвых» тем

О сути самого процесса можно прочитать в этом материале, а здесь обсудим статистику за год работы.

Студия симулирует обычный венчурный рынок с аналогичными этапами: идея, MVP, pre-seed, seed, round A. После стадии MVP проект попадает на стол к инвест-комитету, который решает, выделять ли инвестиции для этапа pre-seed.

Из 150 наших тем до комитета дошли 45. Дальше отсеялись еще 80% — и до стадии seed и выделения сотен тысяч долларов добрались девять стартапов.



Show me your money! Что по деньгам?

А это самое интересное — то, о чем говорить не принято: сколько стоит весь этот праздник. Зарплатные ведомости показывать не комильфо, но вы увидите суммы, потраченные клиентом (в нашем случае это корпорация). Когда мы подсчитали все расходы, ФОТ, затраты на маркетинг, контрагентов, офисы и даже печеньки, то сами удивились.

Возьмем классическую схему покупки проекта на этапе seed-раунда. Средняя стоимость такого стартапа — $1,5 млн за 100%. За $300–400 тысяч независимый венчурный инвестор может купить около 20% бизнеса. «Прицепом» идут затраты на формирование пайплайна (проект еще надо найти и оформить) и риски, связанные с бэкграундом проекта (глубокие проверки на ранних этапах ― большая редкость).

Для сравнения: клиент стартап-студии получил в девяти проектах уровня seed по 80% долевого участия за $1 млн каждый. Если определить стоимость 1% владения в обоих случаях (рыночный проект или студийный стартап), цифры будут соразмерными.

Какие преимущества предлагает стартап-студия (по сравнению с работой инвестиционного фонда):

проекты без проблем с «прошлым» в целевой нише;

больше контроля, чем в стандартном венчуре: инвестор избавлен от сюрпризов наподобие «фаундер задауншифтился на Бали»;

возможность консолидировать выручку проекта и добавить к капитализации основного бизнеса (для всех долей свыше 50% владения).



Не проблема сделать бизнес, проблема ― продать «товар»

Но создать многообещающий проект — полдела, надо еще довести его до уровня прибыльности. Этим в нашей студии занимается отдельная управляющая компания.

Силами управленцев созданные за год с нуля проекты заработали самостоятельно более $1,5 млн без привлечения внешних мощностей. До конца года мы планируем увеличить эту цифру в три раза.

И да, здесь мы говорим о прямой эффективности проектов ― без «хитростей», когда продукт создается внутри компании, и затем его запускают на давным-давно выстроенной сети дистрибьюции основного бизнеса. А в результате заявляют: «Наш новый продукт заработал Х».

Учитывая текущие показатели, а также планы на рост и развитие вкупе с актуальными «перспективами» рынка на фоне экономического кризиса, студия рассчитывает выйти на безубыточность в течение 1,5–2 лет, а на полную окупаемость — за три года. При этом «смертность» проектов уже после прохождения seed-раунда не превышает 10% (проекты с «детскими болезнями» отсеиваются еще в инкубаторе).

Нельзя сказать, хорошие это цифры или плохие — слишком мало открытых данных по «внутрянке» стартап-студий.

Да, стартап-студия все еще находится в высокорисковом секторе венчурного рынка, где проект может мощно выстрелить или провалиться. Но в целом риски у портфеля из стартап-студии на 10–15% ниже, чем у классического венчурного подхода.



Как получить максимум, или что мы хотели бы знать до запуска стартап-студии

Работу с привлечением внешних проектов на стадии MVP и инкубатором нужно комбинировать: в нашем портфеле три идеи из девяти были реализованы через M&A (слияние и поглощение).

По нашим данным, конверсия в MVP составляет 30%, на стадии pre-seed ― 9%, а на уровне seed ― 1,8% (начиная с этапа отобранных идей).

Срок окупаемости стартап-студии ― 4–5 лет.

Производство одного стартапа — точнее, онлайн-бизнеса, прошедшего точку безубыточности — обходится в $1 млн (с учетом бэк-офиса).

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