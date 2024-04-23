Виды виз в Индонезию

Если вы хотите приехать в Индонезию, но не знаете, с чего начать и какую визу оформить, прочитайте эту статью. В ней Егор Стынко, основатель Swoi Development Group, учредитель завода металлоконструкций и алюминиевых окон в Индонезии, рассказал о процедуре получения и сроках действия различных типов виз.

Правительство Индонезии вводит новые виды виз и правила по их получению. Например, с начала 2024 года для продления туристической визы по прибытию и получения визы инвестора больше не нужно приезжать в иммиграционную службу и стоять в очередях на сдачу отпечатков пальцев.

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Бесплатный штамп по прибытию на 30 дней

Если вы планируете однократно въехать в Индонезию как турист на срок, не превышающий 30 дней, в этом случае виза не требуется. В загранпаспорт вам бесплатно поставят штамп, разрешающий находиться в стране в течение указанного срока и без права его продления и подачи на другую визу.

Безвизовый въезд в Индонезию возможен для граждан России, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Украины, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.

Для получения штампа по прибытию нужно подготовить документы:

загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее шести месяцев на момент въезда в страну;

заполненная таможенная декларация (выдают в самолётах или в зале прилёта);

обратные билеты либо билеты в третью страну;

подтверждение брони отеля;

доказательство достаточного количества денежных средств для пребывания в стране.

Виза по прибытию (VOA)

VOA — самая популярная и доступная виза для иностранных туристов въезжающих на срок до 30 календарных дней.

Чтобы по прилёту не стоять в очереди, на официальном сайте иммиграционной службы Индонезии можно оформить и оплатить её электронную версию (eVOA). Стоимость визы — $35, что в рублях чуть больше 3 тысяч.

Визу по прибытию можно самостоятельно продлить ещё на 30 дней. Расскажем, как это сделать:

Переоформить онлайн в личном кабинете на том же сайте иммиграционной службы. Прийти лично и продлить на паспортном контроле, в агентстве или иммиграционной службе.

Важный момент: с начала 2024 года для продления туристической визы не нужно приезжать на сдачу отпечатков пальцев. Власти Индонезии отменили это правило.

Важно! При оформлении визы нужно учитывать: если раньше, находясь в стране по краткосрочной визе, можно было изменить её на долгосрочную, то сейчас, находясь на территории Индонезии по любой из краткосрочных виз, невозможно без выезда из страны оформить любую другую визу.

Туристическая виза

Туристическая виза В211 с начала 2024 года сменила название на С6. Она выдаётся на 60 дней с правом двукратного продления ещё на 60 дней. Максимальный срок нахождения в стране по туристической визе — 180 дней (примерно полгода), после чего из страны необходимо выехать.

После получения у обладателя визы есть 90 дней для того, чтобы влететь в Индонезию. Виза туриста — однократная. То есть влететь по ней можно всего один раз.

Подавать на продление нужно через агентство за 1–2 недели до срока окончания действия визы. Ещё раз напомним: с этого года на продление туристической визы сдача биометрических данных не нужна и нет необходимости ехать в иммиграцию.

Однократная бизнес-виза

Если вы планируете заниматься бизнесом в Индонезии как инвестор и открывать здесь свою компанию, но при этом на 100% не уверены в своих планах, то стоит рассмотреть однократную бизнес-визу.

Условия получения однократной бизнес-визы те же, что и для туристической. Разница одна: вторую можно перевести в рабочую или инвесторскую визу, не покидая страны.

Виза выдается на 60 дней с возможностью дважды продлить срок (также на 60 дней). То есть максимальный срок пребывания в стране по данному типу визы составляет 180 дней, что равно шести месяцам.

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Рабочая виза

Если вы планируете работать и получать доход в Индонезии, вам потребуется рабочая виза, или по-другому, китас. Рабочий китас даёт возможность иностранцам легально трудиться в стране. При этом вы должны заключить трудовой договор с местной компанией.

Рабочая виза предоставляется для конкретной должности в конкретной компании. Например, шеф-повар или менеджер контроля качества. Поэтому получить её до того, как вы найдёте работу, невозможно.

Нюанс: вам будет запрещено работать в нескольких компаниях или занимать разные должности одновременно. Более того, многие должности недоступны для иностранцев.

Обычно разрешение на работу даётся на 6 или 12 месяцев, которое при этом можно продлять. Визовый сбор при продлении составляет $1200 в год (примерно 112 тыс. рублей).

Зато у вас будет право покидать страну и возвращаться столько раз, сколько потребуется, но только пока действует рабочий китас.

Виза на инвестиции

Предпринимателям и инвесторам, которые планируют инвестировать в экономику Индонезии, больше всего подходит инвесторский китас. Виза инвестора оформляется при открытии собственной компании, в которой вы будете учредителем.

Инвестиционный китас даёт преимущества, среди которых: нахождение в стране до двух лет, возможность многократного въезда, удобство подачи заявления и отсутствие необходимости платить государственную пошлину за получение разрешения на работу. Срок оформления — 1-2 месяца.

При подаче на инвесторский китас заявителю необходимо иметь:

минимум $620 000 оплаченного капитала компании;

декларацию минимального инвестиционного плана в размере $620 000;

выписку с личного счета и со счета компании с остатком не менее $2 000 и движением средств за последние 3 месяца. Выписка должна быть на английском языке, но в любой валюте и из любого банка. Это будет подтверждением реального намерения инвестирования.

Власти Индонезии сейчас делают все возможное для комфорта инвесторов и предпринимателей. С целью сократить очереди как в иммиграционной службе, так и на паспортном контроле с этого года китас оформляется и продлевается удалённо.

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Семейная виза

Семейный китас бывает двух видов:

китас, где в качестве спонсора выступает супруг либо родитель гражданин Индонезии;

китас, где спонсором является супруг либо родитель-держатель китаса (китас может быть рабочий, инвесторский либо пенсионный).

При получении семейной визы супруг/супруга/ребёнок присоединяются к китасу на срок 1 год. Это касается и рабочего, и инвестиционного китаса.

Получить семейный китас можно как за пределами Индонезии, так и находясь в стране. Срок оформления составит 1-2 месяца. Нужно будет предоставить официальные документы:

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении (если китас нужден детям) на английском языке;

выписку с личного счёта и со счёта компании с остатком не менее $2 000 и движением средств за последние 3 месяца (любой банк, любая валюта в эквиваленте, выписка на английском языке, для детей — выписка родителя-спонсора).

Пенсионная виза

Лица, которым исполнилось 60 лет, могут получить китас для пенсионеров в Индонезии. Эта виза, по сути, является временным разрешением на проживание в стране. Пенсионная виза выдается на срок от 1 года с возможностью ежегодного продления до пяти лет.

По истечении пяти лет можно подать заявление на получение постоянного вида на жительство (ВНЖ). При наличии официального свидетельства о браке вы можете стать спонсором для оформления других видов зависимого китаса для супруги или супруга, а также ребёнка, не достигшего 18 лет.

Оформление пенсионной визы займет около месяца. От вас потребуется выписка из личного счета в банке за последние 3 месяца с минимальной суммой $2 000 с указанием имени владельца.

Золотая виза

Золотая виза выдается как инвесторам, так и высококвалифицированным специалистам в области IT и здравоохранения. Получить инвестиционный ВНЖ могут те, кто выполнит условия:

Откроют компанию и инвестирует от $2,5 млн в страну для получения золотой визы на 5 лет. Для визы на 10 лет сумма удвоится до $5 млн. Купят государственные акции или облигации публичных компаний на сумму от $350 000 для визы на 5 лет и на сумму от $700 000 на 10 лет. Проинвестирует в экономику Индонезии путём открытия банковского депозита или вклада на сумму $350 000 или $700 000, что позволит получить золотую визу на 5 лет или 10 лет соответственно. Это можно сделать и без открытия бизнеса. Корпоративные инвесторы, которые учреждают компанию в Индонезии, должны внести инвестиции в размере от $25 млн для получения золотой визы сроком на 5 лет. При удвоении инвестиционной суммы срок составит 10 лет.

Важно обратить внимание на то, что золотая виза не даёт права на работу в Индонезии. Но это отличная возможность для тех, кто планирует остаться в стране на длительный срок.

Все суммы и условия могут изменяться, поэтому всегда стоит проверять информацию на актуальность перед принятием решения.

Как видите, есть много вариантов приехать и остаться жить в Индонезии. Осталось только разобраться, какой из этих вариантов подойдёт конкретно вам.

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