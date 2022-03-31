VK или Telegram: куда уйти бизнесу?

Николай Жарый, фаундер инструмента для реагирования в соцсетях и мессенджерах Angry.Space , рассказывает, в каких ситуациях бизнесу больше подойдёт VK, а в каких — Telegram.

Instagram признан экстремистской организацией в РФ, аудитория площадки уже снизилась на 16%. Тенденция будет усиливаться, поэтому российскому бизнесу нужно искать новые каналы для продаж и общения с аудиторией.

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Есть два очевидных варианта, куда может податься бизнес: VK и Telegram. Даже госорганам рекомендуют переходить именно в эти два канала. Активно развивать оба канала можно, но дорого, сложно, а иногда бесполезно — не каждому бизнесу подходят обе площадки.

Поговорим о том, когда предпринимателю стоит сделать выбор в пользу VK, а когда — в пользу Telegram.

Когда подходит VK

Бизнес нуждается в таргетированной рекламе и быстром притоке новой аудитории

В VK, в отличие от Telegram, есть таргетированная реклама. Таргет помогает компании наращивать аудиторию по возрасту, геолокации, интересам и запросам. Особенно это помогает при старте бизнеса, когда компания ещё малоизвестна. Если вашему бизнесу необходима таргетированная реклама — выбирайте VK.

Кроме того, таргет очень полезен, когда специфика бизнеса не предполагает быстрой повторной покупки продукта одним и тем же клиентом. В таком случае предприниматель нуждается в быстром притоке новой аудитории, а значит, VK подходит больше, чем Telegram.

Локальный бизнес

Как мы уже говорили, VK дает возможность настроить рекламу по местоположению пользователя. Если бизнес работает в одном конкретном городе и не доставляет продукцию по всей России, ему необходима реклама, таргетированная только на жителей города.

Кроме того, «ВКонтакте» очень популярны городские группы, где тоже можно продвигать свой бизнес. Если вы владеете, например, локальной кофейней — выбирайте VK.

Взрослая аудитория

Молодая аудитория скептически относится к VK, среди молодых пользователей площадка имеет имидж устаревшей. Людям более старшего возраста, напротив, ближе привычные форматы VK.

Кроме того, старшее поколение менее подковано технически, у них возникают сложности с VPN и они уходят из заблокированных социальных сетей в первую очередь.

Эта аудитория скорее вернется к старым платформам, чем будет учиться пользоваться новыми, поэтому если ваша ЦА — люди от 35 лет, остановитесь на «ВКонтакте».

Контент в основном визуальный

Если вы любите показывать свой продукт и контент компании в основном визуальный, для вас VK — приоритетный выбор. «ВКонтакте» хорошо приспособлен для карточек, картинок и даже коротких роликов. В целом аудитория VK теплее воспринимает визуал, в то время как пользователи Telegram предпочитают текст.

Малый бизнес

VK отлично подходит для малого бизнеса, у которого нет ресурсов на построение digital-каналов продаж. Платформа позволяет создать каталог товаров, настроить приём оплаты, автоматизировать обработку заказов и даже создать свой сайт.

Когда подходит Telegram

Большая аудитория

Аудитория в Telegram более активна, чем в VK, но её сложнее и дороже набирать. Поэтому если у вас уже есть широкая аудитория, которая будет готова перейти за вашим брендом в Telegram, — вам хорошо подойдёт именно мессенджер.

Широкая ЦА и большой бюджет

Как мы уже говорили, в Telegram нет таргетированной рекламы. Будет сложно привлечь людей из строго определенной географической точки, или по другим базовым потребительским характеристикам.

Но если, например, продукт можно купить с доставкой по России, и при этом у предпринимателя большой рекламный бюджет — стоит выбрать Telegram. Вовлеченность аудитории Telegram выше, чем в VK, потому что контент не попадается пользователю в ленте, а приходит push-уведомлением прямо в мессенджер.

При правильном ведении Telegram-канала вовлеченность пользователей конвертируется в лояльность и продажи.

Хорошо налажен коммьюнити-менеджмент

Если вы любите общаться со своей аудиторией и привыкли к потоку комментариев в социальных сетях, Telegram — ваш выбор. В этом мессенджере пользователи очень активно комментируют публикации, общаются между собой в группах и чатах, а бренд курирует это общение, включается в него, и повышает таким образом лояльность аудитории.

Так в Telegram может сформироваться активное коммьюнити, которое излучает лояльность к компании и продукту.

Но чтобы обрабатывать большое количество сообщений, компании требуется налаженный коммьюнити-менеджмент и достаточное количество операторов. В случае, если текущих ресурсов компании не хватит, можно оптимизировать процессы работы с Telegram. Например, внедрить в работу Telegram-ботов, или начать использовать сервисы для реагирования в соцсетях, которые помогут разгрузить коммьюнити-менеджеров.

Молодая аудитория

Молодёжь больше доверяет Telegram, чем VK. Это связано с более либеральной политикой мессенджера по отношению к спорному контенту.

К тому же, молодые люди, которые использовали Instagram, готовы быстро и активно приспособиться к новой площадке, в отличие от консервативных старших поколений. Поэтому если у вас молодая аудитория — развивайте Telegram.

Контент в основном текстовый

В Telegram больше читают, чем смотрят. Если вы много пишете о своей компании и продуктах, а визуального контента используете меньше, Telegram — отличный выбор.

Для комбинированного контента мессенджер тоже подойдёт, но чтобы сопровождать длинные тексты в Telegram визуалом, придётся использовать специального бота.

Резюме

Если у вашей компании много человеческих, временных и денежных ресурсов — можно попробовать развить и VK, и Telegram.

Но если ресурсы ограничены, лучше сделать упор на один канал в соответствии со спецификой вашего бизнеса, и работать над продвижением этого канала. Имеет смысл публиковать контент в нескольких каналах сразу, но активно привлекать трафик только в один. Часть аудитории перетечёт из ключевого канала в дополнительные.

Фото на обложке: Shutterstock / AdriaVidal, Ralf Liebhold