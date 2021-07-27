Как понять, что пришло время трансформировать компанию

Как ее избежать и понять, что пришло время для перемен, рассказывает генеральный директор финтех-компании RBK.money и фаундер IT-компании Osnova Денис Бурлаков.

Многим кажется, что достаточно «поставить проект на рельсы», и он покатится сам по себе. Это не так: паровоз в эпоху сверхзвуковых полетов — не самое конкурентное решение, а успешный бизнес можно сравнить с джетом, важное преимущество которого — скорость. Чуть падают обороты — начинаются вибрация и неуверенность, а это сигнал, что пора запускать трансформацию. При этом легко впасть в соблазн просто сменить перегоревшую команду. Однако это самая распространенная трансформационная ловушка.

Как понять, что пора трансформироваться

Компании избегают публично рассказывать о трансформационном опыте: слишком уж болезненная и неоднозначная тема, которая сопряжена с ошибками менеджмента или основателей. Как правило, масштабные перемены начинают тогда, когда время уже упущено: компания теряет позиции на рынке, из нее уходят специалисты — и перезагрузка превращается из органичной в вынужденную.

Впрочем, звоночки о том, что пора меняться, поступают намного раньше.

Главным индикатором того, что компании нужны перемены, выступает снижение активности руководителя. Совсем недавно предприниматель с удовольствием приходил на работу к 8 утра, встречался с коллегами, партнерами, клиентами, его вдохновляли проекты и команда.

Однако драйв постепенно уходит, теряется скорость принятия решений и сфокусированность, увеличивается количество ошибок. У управляющей команды также начинается период выгорания. Без изменений бизнес начинает деградировать и в итоге останавливается.

Что необходимо изменить

Редко исправить ситуацию можно заменой нескольких людей в коллективе. Все успешные трансформации начинались со смены бизнес-миссии и работы с продуктом.

Объектом всех изменений выступает продукт, поэтому периодически на него надо смотреть по-новому: меняет ли он жизнь к лучшему, избавляет ли потребителей от болей, приносит ли прибыль акционерам. В идеале проводить такое бизнес-ревью нужно регулярно, раз в квартал или в месяц, в зависимости от динамики развития рынка и бизнеса компании.

В результате в компаниях появляются новые проекты за пределами их основного продуктового ядра, одновременно адаптируется к новым реалиям традиционный портфель. Команда вдохновляется новой бизнес-миссией, и финансовые показатели вновь идут вверх.

Вспомните ли вы, что голландский концерн Philips, производящий сейчас сложную медтехнику, изначально специализировался исключительно на световых технологиях? Смена формата привела его в число лидеров рейтинга S&P.

Китайский холдинг Tencent начинался в 1998 году как компания по разработке компьютерных игр и интернет-форумов. Почти через десять лет ее бизнес-целью стало «улучшение качества жизни людей с помощью цифровых инноваций».

С 2011 года компания развивала множество направлений одновременно, в том числе дистанционное образование и беспилотники, финансовые сервисы и каршеринг. Смена фокуса привела к тому, что Tencent первой из азиатских компаний достигла капитализации в $500 млрд.

В 2012 году датская энергетическая компания Danish Oil and Natural Gas погрузилась в финансовый кризис из-за падения цен на природный газ на 90%. Аналитики снизили кредитный рейтинг рыночного столпа до отрицательного.

Для спасения бизнеса был нанят бывший глава концерна LEGO Хенрик Поулсен. Он не стал оптимизировать численность сотрудников в ожидании более благоприятной рыночной конъюнктуры, а изменил название компании на Ørsted в честь легендарного датского ученого Ганса Христиана Эрстеда, открывшего принципы электромагнетизма.

Это означало смену продукта. Компания стала одной из первых, кто перешел от углеводородной энергетики к зеленой, и в итоге смогла не только сохранить свое место на рынке, но и превратиться в экологического трендсеттера.

RBK.money в ходе бизнес-трансформации, начатой в 2020 году, осталась на рынке платежей, но при этом ушла от позиционирования компании как платежного сервиса и сфокусировалась на разработке цифровых решений для бизнеса, в том числе процессингового софта на базе открытого кода. Сегодня этот продукт сегментирован и вокруг него выстраивается новая бизнес-система под брендом Osnova.

Миссия для команды

Успех новой бизнес-миссии во многом зависит от того, как идею воспримет коллектив, и насколько готова внутренняя оргструктура к новшествам.

В 2013 году глава компании Netflix Рид Гастингс написал сотрудникам и инвесторам письмо с изложением идеи перейти от простого распространения контента к его производству с целью выиграть «Эмми» и «Оскар».

Мы не можем и не должны конкурировать по количеству аудитории с Comcast, Sky, Amazon, Apple, Microsoft, Sony или Google. Чтобы добиться успеха, мы должны быть брендом, наполненным страстью. Starbucks, а не 7-Eleven. Southwest, а не United. HBO, а не Dish — сказал он членам своей команды.

С тех пор вдохновленные сотрудники смогли увеличить выручку более чем втрое, а прибыль — в 32 раза. В 2021 году в копилку Netflix попали сразу семь статуэток «Оскара», а всего у компании уже 15 высших кинонаград.

Siemens смог расширить портфель продуктов за счет включения в него разработок на основе технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Это стало возможным после переноса центра принятия решений непосредственно в каждое бизнес-подразделение, чтобы менеджеры и рядовые сотрудники чувствовали, что непосредственно участвуют в трансформации.

Этот сдвиг привел к выделению основного нефтегазового направления и перераспределению инвестиций в инновационные индустрии. Теперь Siemens, производящая технику для традиционного ТЭК, выступает синонимом решений в области энергоэффективности, возобновляемой энергии и электротранспорта.

Примеров трансформации есть немало, но правдивый рассказ об ошибках и слабостях вы услышите реже, чем красивую PR-историю, хотя искренность вызывает уважение. Во-первых, потому что предприниматель нашел в себе силы поделиться собственными слабостями. Во-вторых, потому что старается этим принести пользу всему рынку.

Как совершить трансформацию

Шаг первый — оценить продукт и бизнес-миссию;

Шаг второй — создать команду единомышленников, которые, загоревшись бизнес-идеей, смогут развивать продукт;

Шаг третий — проанализировать, какие ошибки были сделаны раньше, в частности, пересмотреть бизнес-процессы, укрепить взаимодействие между командами, оптимизировать структуру управления.

Три «не» для успешной трансформации бизнеса:

Не пропустить подходящее время. На это укажут снижение мотивации самого фаундера и членов команды, а также падение бизнес-показателей;

Не забывать, что в центре любого изменения — продукт. Будет востребованный продукт — будут мотивированный коллектив, инвесторы и клиенты;

Не скрывать историю трансформации. Искренний рассказ о промахах повышает лояльность к бренду.

Фото на обложке: unsplash.com