Какой способ привлечения инвестиций выбрать стартапу?

Привлечение средств для бизнеса – одна из ключевых задач на протяжении всей жизни бизнеса. CEO StartTrack Антон Утехин ранее возглавлял сеть коворкингов names. Открыл пилотный проект сети, привлек 78 млн рублей инвестиций, вывел на операционную прибыль, подготовил модель к масштабированию. На основе своего опыта он рассказывает, где искать средства на разных этапах бизнеса.

Средства для старта

Для привлечения первых инвестиций есть классическое правило – 3F (family, friends, fool). То есть деньги на открытие могут дать друзья, семья и те, кто готов вложиться в проект на ранней стадии – бизнес-ангелы.

Получить от семьи и друзей средства не сложно, однако, речь в этом случае идет о небольших суммах в пределах 400-500 тыс. рублей. Эти средства привлекаются, чтобы протестировать спрос, вложить средства в маркетинг.

Основной плюс такого подхода – с ними проще договориться. Близкие люди не будут требовать быстрого возврата своих средств, но невыполнение этих договоренностей могут испортить отношения.

Под fool в этом правиле понимаются те самые бизнес-ангелы – инвесторы с высоким аппетитом к риску, но также ожидающие высокую степень доходности инвестиций. От них можно привлечь больше средств, чем от первых двух F(family и friends) через продажу доли в компании.

В первую очередь инвесторов интересует высокая доходность от 50% в год. Иначе для них теряется смысл вкладываться в этот проект. Презентуя им свой бизнес, стоит сделать на этом акцент.

В случае продажи доли такому инвестору стоит сразу определиться, с каким процентом компании вы готовы проститься на данном этапе. Нужно учитывать, что продавая большую долю на старте, вы не оставляете себе «места» для дальнейшего привлечения инвестиций, рискуя размыть свою управляющую долю.

Это частая ошибка молодых предпринимателей, которые готовы отдать большую долю, лишь бы привлечь средства прямо сейчас.

Второй ошибкой в продаже крупной доли в компании становится то, что предприниматели не учитывают, что капитализация бизнеса растет кратно. И не продав сейчас, например, 20% доли за 1 млн рублей, в дальнейшем можно будет привлечь в несколько раз больше. Поэтому эти инвестиции могут оказаться дороже, чем банковский заем.

Бизнес-ангелы инвестируют не только в проекты с идеальными документами, где четко виден рост. Объектом их инвестиций может стать и стартап, который «влюбит» его в идею. Отличительной чертой бизнес-ангелов является помощь развивающемуся проекту своими связями, возможностями.

Фонды ранней стадии

За более значительными средствами лучше идти к венчурным фондам, которые готовы вложиться на ранней стадии. Если сравнивать с бизнес-ангелами, то средний чек инвестиций у фонда в 5 раз выше. Но фонды, в отличие от частных инвесторов, делают упор в выборе проекта с понятной динамикой роста и наличии MVP(minimal viable product).

Для них предпочтительны компании, у которых есть планы к международной экспансии или готовность занять одну из лидирующих позиций на родном рынке.

При инвестировании фонды претендуют на крупную долю компании, в среднем она колеблется от 14 до 49%. На размер доли играет стадия развития, требуемая сумма инвестиций. На принятии решении об инвестировании в ту или иную компанию может потребоваться от 3 до 6 месяцев. За это время фонд проведет оценку компании, независимый финансовый и юридический аудит.

Банковский кредит

Вместо поиска средств у частных лиц можно воспользоваться банковским кредитом. Для этого должно быть четкое понимание того, на какие цели привлекается кредит, как его планируется погасить в дальнейшем.

Зачастую лучше будет взять кредит на первоначальный рост компании, чтобы сохранить долю, которую в дальнейшем можно продать дороже. Если у вас есть имущество, которое вы готовы использовать как залог, чтобы взять кредит, то получить его не составит труда.

Средства на развитие

После того, как компания проходит «долину смерти» и устойчиво генерирует прибыль или двигается по своему бизнес-плану, появляется необходимость в привлечении инвестиций для дальнейшего роста. О них стоит задуматься в том случае, когда бизнес-модель уже проверена, настроены маркетинговые инструменты и сходится unit-экономика по проекту.

В общем, в тот момент, когда машина уже едет, но чтобы ехать быстрее, нужно подлить бензина в бензобак. Именно таким «бензином» для бизнеса и становятся инвестиции, позволяя ему вырасти быстрее.

Зачастую предприниматели боятся привлекать средства, ведь в процессе появляется кто-то вне команды. Сюда же относится страх, что бизнес не подходит под инвестирование, ведь это не крутой стартап с прорывной технологией, а типичный бизнес в сфере услуг.

Для краткосрочных целей (выполнить обязательства по контракту, запустить новый продукт) может помочь банковский кредит. К этому моменту бизнес уже имеет стабильную финансовую отчетность, бизнес-план по развитию проекта, а также некоторое имущество, которое можно использовать для залога.

Предприниматель в таком случае может претендовать на программы льготного кредитования для МСБ со сниженной кредитной ставкой в 7%. Для подобного кредитования нужно собрать ряд документов – бизнес-план, налоговые декларации. При предоставлении всех требований рассмотрение заявки займет от 3 дней до 2 недель.

P2P-платформы

Если получить банковский кредит не получается, то можно обратиться к альтернативному источнику кредитования через платформы для привлечения займов в бизнес – краудлендинг. Это будет тоже займ, но предоставляют его физические лица, зарегистрированные на платформе.

Для этого компании необходимо зарегистрироваться на таком ресурсе, пройти проверку на риск-дефолтности, а после этого участники платформы могут вложить свои средства.

Недостатком становится кредитная ставка этого способа – в среднем она составляет 20-30%. Сам займ является краткосрочным (3-6 месяцев). За этот период необходимо вернуть и средства, которые привлекали, и выплатить средства физическим лицам, которые их предоставили.

Благодаря изменениям, внесенным в 2019-2020 годах в законы «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», появился дополнительный инструмент для привлечения средств в бизнес. Это выпуск и продажа акций компаний.

Такой способ является чем-то средним между продажей доли инвестору и привлечением средств через инвестиционной платформы. Для этого компания реорганизуется в акционерное общество, совершает эмиссию акций, которые может продать с помощью инвестиционной платформы.

Это позволяет привлекать средства у физических лиц со средним чеком от 50 тыс рублей. Акционерные общества не ограничены, как ООО, числом владельцев компании.

Такой способ привлечения инвестиций позволяет привлечь большое число частных инвесторов, готовых вложиться в компанию, став ее совладельцем.

Венчурные инвесторы и фонды поздней стадии

Еще одним инструментом для привлечения инвестиций является поиск стратегического или институционального инвестора. Это человек или несколько людей, которые обладают опытом в вашей сфере деятельности и готовы помочь не только финансами, но и связями, своими компетенциями.

Приход такого инвестора в проект чаще всего помогает доработать продукт, вывести его на новый уровень.

Взамен он чаще всего требует значительную долю в проекте. Его цель – рост бизнеса, чтобы получить кратно больше средств при его дальнейшей продаже. Для этого он будет направлять команду, ставить высокие требования к проекту.

В то же время тот факт, что стратегический инвестор оказывает значительное влияние на продукт может оказаться и минусом, если его мнение по поводу дальнейшего развития расходится с видением команды проекта. Это может привести к корпоративному конфликту.

На этой стадии развития бизнес имеет уже больше шансов получить средства от венчурного фонда. Здесь основными критериями станут планы компании, цели и ее устойчивая финансовая модель.

Жизнь после

После привлечения средств на развитие нового инструментария не добавляется. В дальнейшем инструменты просто комбинируются, исходя из целей и задач компании.

Нужны средства, чтобы выполнить обязательства по тендеру – банковский кредит. Запускается новый продукт – займ от инвестора или p2p-платформ. Компания открывает дочернее направление – инвестиции через продажу долей или акций компании. Продолжая действовать в таком ключе, компания вполне может дойти вплоть до IPO на зарубежных биржах, если это входит в ее планы.

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