Подготовка к собеседованию: как IT-специалисту перейти на работу в иностранную компанию

О том, как сейчас проходит наем программистов из России в западные IT-компании, из каких этапов состоит отбор и как подготовиться к интервью, рассказывает Екатерина Селезнева, лидер направления найма в IT&Product в Benchmark Executive.

Весной 2022 года треть российских разработчиков отметили, что ищут работу в зарубежных компаниях. Причин этому несколько: ухудшающаяся экономическая ситуация, санкции, страх не иметь возможности выехать за границу в будущем и работать на международном рынке.

Содержание:

Нанимают ли сейчас зарубежные компании российских программистов?

С началом пандемии многие компании пересмотрели свое отношение к удаленке, и российские специалисты начали активнее откликаться на вакансии в других странах для работы дистанционно или с релокацией.

Самыми популярными направлениями, по нашим наблюдениям, стали США, Канада, Германия, Великобритания и Испания.

Несмотря на текущую политическую ситуацию, представители зарубежных компаний без негатива относятся к откликам россиян на вакансии — рынок найма постепенно стабилизируется, и все уже пережили стадию потрясения.

Проблема найма квалифицированных разработчиков все еще остро стоит не только в России, но и в США, Великобритании, Германии и других странах. Поэтому в битве за лучших специалистов такие характеристики, как пол, возраст, национальность, обычно мало волнуют IT-работодателей.

Сейчас многое зависит от внутренней политики компании. Например, среди наших клиентов есть европейские фирмы, готовые рассматривать соискателей из России и стран СНГ.

И наоборот, есть американский финтех, который ищет на свои международные проекты всех, кроме программистов из Беларуси и России. Не могу сказать, что это общая тенденция, но частные случаи бывают.

В целом, зарубежным компаниям выгодно нанимать российских и белорусских программистов, поскольку они стоят дешевле аналогичных специалистов из Европы и США. Кроме того, наших разработчиков отличает сильная математическая школа и готовность развиваться.

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Работодатели порой проводят параллель с IT-специалистами из Индии, стоимость услуг которых тоже ниже привычной для мирового рынка. Но наши специалисты выигрывают за счет качества работы.

Удаленка или релокация: что более реально?

Объем помощи компании при релокации зависит от внутренней политики организации. Обычно в пакет входят финансовая компенсация затрат на транспорт, содействие в оформлении рабочей визы, поиске жилья, трудоустройстве супругов и оформлении детей в школы или сады.

Сейчас все чаще компании предлагают сначала поработать год на удаленке, а после принимают решение о необходимости релокации.

По большей части это связано с повышенными требованиями к найму иностранцев: необходим бюджет на помощь в релокации, налоговые обязательства в разы выше, а также организация должна доказать, почему иностранец лучше специалистов, являющихся гражданами страны.

Однако сейчас, если разработчики готовы самостоятельно заняться организационными и финансовыми вопросами переезда, компании все чаще идут навстречу и сразу оформляют их в свой зарубежный офис.

Какое нужно образование и уровень английского?

Для разработчика наличие местного диплома об образовании не обязательно, но важно, чтобы было профильное высшее образование в своей стране. Если такого нет, могут потребовать рекомендательные письма от бывших и текущих работодателей.

Обычно компаниям не принципиально, есть ли у кандидата сертификат о знании английского языка: IELTS, TOEFL, CAE и др. Поскольку основная работа программиста — это написание кода, а не решение бизнес-задач или переговоры.

Считается, что ему не нужно подтверждать сертификатами знание специализированной лексики в отличие от продакт-менеджеров, HR или маркетологов.

Сама специальность разработчика предполагает владение хотя бы уровнем Intermediate, ведь технический язык в основном написан на английском.

Однако развивать свой словарный запас все равно придется по причине того, что программистам нередко нужно консультировать коллег других специальностей по вопросам работы фич и технических возможностей продукта, общаться с тимлидом о своем профессиональном развитии.

Основные этапы интервью

В среднем кандидат проходит от трех до пяти интервью, а весь процесс найма занимает около трех месяцев.

Конечно, бывают случаи, когда человека принимают в команду всего за несколько дней, сразу после прохождения технического интервью. Но такой исход скорее редкость. Если говорить о крупных компаниях, в них кандидат проходит от шести до десяти интервью.

В среднем каждое собеседование длится не больше часа, а на первую встречу с HR отводят от 15 до 30 минут. Весь процесс выглядит обычно так: HR-скрининг, техническое интервью, встреча с руководителем, встреча с командой. Могут также предложить сделать тестовое задание.

Техническое интервью мало отличается от тех, что проводят в России — это либо онлайн-кодинг, когда кандидат делится своим экраном и решает задачи, либо формат «вопрос-ответ», когда спрашивают, чем одна технология отличается от другой, где и какой подход можно применить.

Основная задача этого этапа — оценить уровень знаний и навыков кандидата, а также ход его мыслей.

Интервью с командой проводится для того, чтобы понять, насколько вам будет комфортно работать вместе. По моему опыту, на такое собеседование обычно приходит не более шести человек — это те люди, с которыми непосредственно предстоит работать в будущем.

К счастью, сейчас зарубежные компании постепенно отказываются от странных вопросов (например: «Каким предметом мебели вы себя ощущаете?») и стресс-интервью — все поняли, что они мало говорят о собеседнике.

Если все этапы пройдены, оффер выставлен и речь идет о релокации, то нужно заложить еще несколько недель на оформление документов и сборы. Так, один из моих клиентов ждал две недели, пока компания согласует ему документы на визу для переезда в Амстердам.

Советы для подготовки к интервью

К любому собеседованию нужно готовиться, и неважно, вы идете в стартап или крупную компанию. Интервью — это стресс, и подготовка поможет вам чувствовать себя увереннее и спокойнее. Вот несколько основных советов:

Составьте список своих компетенций и кейсов

Выпишите, что вы умеете, какими языками владеете, какие подходы используете. Вспомните свои личные и рабочие проекты, как они помогли раскрыться вашим качествам и навыкам, с какими сложностями вы сталкивались и как их преодолевали.

Западные компании любят проводить поведенческие интервью, чтобы понять, как вы действовали в той или иной ситуации, проверить вашу способность к командной работе и быстрой адаптации к меняющимся условиям.

В рамках такого собеседования вам могут задать следующие вопросы:

Были ли случаи на работе, когда вас просили сделать то, чего вы никогда не делали раньше: как вы это восприняли, что сделали?

Что для вас наиболее важно в работе? Назовите три главных аспекта.

Почему вы хотите работать именно в нашей компании, а не у конкурентов?

Опишите коллегу, с которым вам было максимально комфортно работать.

Вспомните, когда в последний раз что-то пошло не по плану. Как вы вышли из ситуации?

Расскажите о самом сложном решении, которое вам приходилось принимать за последние полгода.

Вспомните, когда в последний раз вы делали одновременно несколько проектов. Как вы распределяли время и почему сделали такой выбор?

Если вы претендуете на позицию лида, вспомните случаи, когда вы сделали жизнь команды или компании проще, улучшили процессы, а также зафиксируйте достижения в цифрах, если это возможно.

В подготовке можно воспользоваться методиками PARADE или STAR — они похожи между собой и помогают составить наиболее полную картину при описании кейсов.

PARADE STAR Problem (проблема) — в чем заключалась проблема, которую вам нужно было решить? Situation (ситуация) — с какой проблемной ситуацией вы столкнулись? Anticipated consequences (предполагаемые последствия) — что могло произойти, если бы проблема не была решена? Target (цель) — какая перед вами стояла задача? Role (роль) — в чем заключалась ваша роль при решении проблемы? Action (действие) — как вы поступили и почему так, а не иначе? Action (действия) — какие именно действия вы предприняли? Result (результат) — удалось ли вам реализовать поставленную задачу? Decision-making rational (обоснование решений) — почему вы выбрали эти действия? End results (результат) — каким был результат, к которому вы пришли?

Потренируйтесь в самопрезентации

Культурная особенность российских соискателей заключается в том, что они не умеют презентовать свои кейсы, даже если они очень достойные. Нас с детства приучают «не выпендриваться».

У американцев другая проблема — разработчики хорошо умеют себя продавать, но не всегда могут ответить на конкретику.

Все понимают, что в большинстве своем программисты — интроверты. Несмотря на это, на любом собеседовании обязательно будут учитывать то, насколько человек грамотно и понятно излагает свои мысли.

Зарубежных коллег сильно подкупает, если кандидат улыбчивый, коммуникабельный и приятный в общении.

Например, у меня был клиент, который собеседовался в американскую компанию на должность тимлида тестирования.

По факту он не ответил полноценно ни на один вопрос технического интервью, но так хорошо описал свой опыт и презентовал сильные стороны, что его взяли в команду просто потому, что будущим коллегам понравилось с ним общаться.

Поищите информацию о корпоративной культуре компании

Зайдите на сайт и почитайте, чем занимается компания, каковы ее ценности и миссия.

В европейских и американских фирмах вас обязательно будут проверять на соответствие корпоративной культуре. Считается, что если человек вписывается в принципы компании, его лояльность будет выше, и он впоследствии сможет стать амбассадором организации.

Подумайте, как ваш опыт соотносится с каждой из ценностей компании, какие примеры из жизни и работы их отражают.

Почитайте зарубежные сайты, где другие кандидаты описывают свой опыт подготовки и прохождения собеседований. Например, много полезной информации можно почерпнуть на Glassdoor.com и Indeed.com.

Особенности западных компаний, которые могут вас удивить

Есть два ключевых момента, которые радикально отличают западный подход к найму в IT от российского:

Если в российской компании к разработчикам относятся с особым вниманием и трепетом, то за рубежом все сотрудники равны с точки зрения найма.

Никто не пытается быстрее прогнать разработчика по процессу в страхе, что за пару дней его может схантить другая компания.

Надо готовиться к тому, что помимо нескольких этапов интервью вам предложат сделать тестовое задание.

Многие российские программисты привыкли, что в наших компаниях проверка hard-навыков заканчивается на этапе технического интервью.

Поэтому они возмущаются, когда им предлагают выполнить тестовое задание. Шаблон в их голове ломается, и они предлагают рекрутеру вместо решения задания посмотреть профиль на GitHub. Далеко не все зарубежные компании готовы принять такой подход.

Резюмируем:

Западные компании не останавливают наем российских и белорусских разработчиков — навыки все еще остаются важнее политики. Поэтому не бойтесь откликаться на вакансии, если у вас есть желание работать в зарубежной компании. Будьте готовы к тому, что процесс найма длится дольше, чем в России — в среднем до трех месяцев. Помимо этого, заложите несколько недель на подготовку к релокации, если она требуется. Если у вас нет местного диплома или сертификата о знании английского языка, это не страшно. Для программиста эти документы не обязательны. Основательно подготовьтесь к интервью: выпишите ваши сильные стороны, опишите кейсы и сформируйте свой рассказ таким образом, чтобы он соответствовал корпоративным ценностям компании. Не ожидайте, что к вам будут относиться по-особенному из-за вашей профессии. В зарубежных фирмах стараются придерживаться равного отношения к сотрудникам вне зависимости от их специальности и должности.

Фото на обложке: Unsplash / Zan