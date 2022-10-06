Может ли компания запретить персоналу работать с конкурентами?

Законно ли такое требование и можно ли включать его в трудовой договор? Андрей Голощапов, генеральный директор «Европейской Юридической Службы», рассказал об альтернативных способах обезопасить бизнес.

Любой бизнес хочет защитить свои наработки, технологии и данные. Боясь, что сотрудники выдадут секреты и поделятся успешными решениями, некоторые компании запрещают персоналу работать у конкурентов даже после завершения трудовых отношений.

Свобода труда

Желание бизнеса обезопасить себя — вполне естественно и понятно. Но защитные меры не должны переходить границы свобод людей. Так, Конституция РФ гарантирует свободу труда, и никакие условия трудового договора не могут противоречить законодательству.

Выбор места работы — это и есть часть свободы человека. А значит, компания может сколько угодно запрещать сотруднику работать у конкурентов (и после увольнения, и по совместительству с основной работой, и в форме подработки по договору ГПХ), но такой запрет не имеет юридической силы.

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Помимо того, что сотрудник без проблем может уйти в другую компанию, он в силах доставить работодателю большие неприятности, если обратится в трудовую инспекцию.

Так, работник может показать инспекции трудовой договор с запретом сотрудничать с конкурентами, и орган проведет проверку.

Если в оформлении договора найдут нарушения (а с подобным запретом их найдут), работодателя привлекут к административной ответственности. Юрлицо заплатит штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей, а должностное лицо — 10-20 тыс. При повторном привлечении размеры штрафов увеличатся.

Наказание за ограничения

Работодатель должен учитывать, что к административной ответственности его могут привлечь и за другие «странные» пункты в трудовом договоре. Пытаясь оградить себя от неприятностей, иногда бизнесмены включают в документ ультиматумы, которые никак не сочетаются с законом и границами разумного.

Например, нельзя требовать от сотрудников:

не вступать в брак;

не рожать детей;

не брать больничные, в том числе по уходу за ребенком;

не работать по совместительству или по договору ГПХ;

не разглашать размер своей зарплаты.

Эти и подобные требования не имеют юридической силы: никто не может запретить сотруднице забеременеть и уйти в декрет, а сотруднику — взять больничный лист и полежать дома с температурой.

Но больше всего бизнесмены боятся не декретов, а утечки данных, поэтому пытаются запретить сотрудничество с другими игроками рынка.

Однако сегодня есть более правильные и легальные методы обезопасить свое дело.

Защитный механизм

Коммерческая тайна

Пункт о действующем режиме коммерческой тайны можно включить в трудовой договор. Если сотрудник поделится охраняемой информацией с конкурентами, его можно уволить ст. 81 ТК РФ и потребовать возместить убытки ст. 11 № 98-ФЗ.

Однако для этого необходимо правильное оформление такого режима:

Организовать защиту важных данных: поставить пароли, использовать вход по пропускам, хранить документы и печати в сейфе. Определить круг сотрудников, которые будут иметь доступ к информации. Взять с них письменное обязательство о неразглашении. Пометить носители с информацией грифом «Коммерческая тайна».

Патент

Получение патента подойдет бизнесу, который разрабатывает уникальные оборудование, технику, дизайн продукта. Украсть такие данные и передать их конкурентам или открыть подобное дело уже не выйдет — патент охраняется законом.

Регистрацией занимается Федеральный институт промышленной собственности при Роспатенте (ФИПС).

Благоприятная среда

Если вы не изобрели что-то уникальное, шанс утечки информации есть всегда.

Помимо мероприятий для сохранения данных (пароли, грифы) стоит внимательно относиться и к атмосфере в компании. Если сотрудники комфортно себя чувствуют в рабочем процессе и коллективе, они с меньшей вероятностью захотят сбежать, прихватив с собой важную информацию.

И для этого можно:

Дать возможность выбирать гибкий график работы. Ведь главное — результат, а не время, проведенное в офисе. Предоставлять возможность обучаться и повышать свой уровень знаний и навыков. А после обучения давать сотрудникам шанс проявить себя и получить повышение. Не контролировать каждую мелочь: что делал сотрудник пять минут назад, сколько времени он провел на обеде, почему не сразу ответил на сообщение. Никто не захочет чувствовать себя рабом.

Таким образом, получение патента, установление режима коммерческой тайны и создание благоприятной среды поможет бизнесу минимизировать риски утечки данных к конкурентам.

Но нельзя переходить рамки закона и включать в трудовой договор странные запреты. Иначе компанию ждут неприятности, но уже другого характера — в виде административной ответственности.

Выводы

Конституция РФ гарантирует свободу труда. Условия трудового договора не могут запрещать сотруднику работать у конкурентов (после увольнения, по совместительству с основной работой или в форме подработки по договору ГПХ).

Нельзя требовать от сотрудников:

не вступать в брак; не рожать детей; не брать больничные; не работать по совместительству или по договору ГПХ; не разглашать размер своей зарплаты.

Если трудовая инспекция найдет в оформлении трудового договора нарушения, работодателя привлекут к административной ответственности. Юрлицо заплатит штраф 50-100 тыс. рублей, должностное лицо — 10-20 тыс.

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Способы защиты:

ввести режим коммерческой тайны;

Такой пункт можно включить в трудовой договор. Если сотрудник его нарушит, работника можно уволить и потребовать возместить убытки. Но для этого необходимо организовать защиту важных данных, взять с сотрудников письменное обязательство о неразглашении и пометить носители грифом «Коммерческая тайна».

получить патент в Федеральном институте промышленной собственности при Роспатенте (ФИПС);

Вариант подойдет бизнесу, который разрабатывает уникальные оборудование, технику, дизайн.

создать благоприятную среду для сотрудников, чтобы у них не было желания менять место работы, прихватив важные данные.

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