«Вам нужно докричаться до потребителя и сделать так, чтобы он вам поверил». 4 причины завести собственную редакцию
Конкуренция стимулирует бизнес не только предлагать качественный товар, но и общаться с клиентами. Так, потребитель выберет именно ту компанию, которая будет говорить с ним на одном языке.
Екатерина Будашкина, главный редактор ИТ-компании «Эвотор», рассказывает, как редакция помогает бизнесу выработать свой голос, регулярно производить контент, завоевать доверие клиентов и даже изменить мир.
Раньше тексты в компаниях создавали все подряд: менеджер по продажам выкладывал на сайт описание продукта, которое написал между двумя холодными звонками; владелец бизнеса делился своими инсайтами в корпоративном блоге; фрилансер с биржи писал все остальное как придется — лишь бы добрать нужное количество знаков. Нанимать специального человека, который контролировал бы все тексты в компании, было не принято.
В последнее время в ИТ и финтех-компаниях отношение к тексту изменилось. Из-за высокой конкуренции потребитель стал привередлив: недостаточно, чтобы товар был качественным, а система лояльности — гибкой. Теперь он ищет компанию-единомышленника, которая говорит с ним так, как ему хочется: по-свойски дружелюбно, дерзко или с почтительной дистанцией. Предприниматели осознали: текст влияет на отношения клиента и компании.
Редакция — это продвинутый громкоговоритель
Редакция — это рупор с продвинутыми настройками. С ее помощью бизнес может звучать так, как хочет, везде и всегда.
Идеальная работа рупора выглядит так: к нему подходит сотрудник — CEO, бренд-менеджер или продакт — и рассказывает миру, что придумал. Сотрудник говорит как хочет, а из рупора доносится отредактированное: вместо хаотичной речи со словами-паразитами — структурированный и выверенный посыл, построенный по строгим правилам. Так редакция помогает сотрудникам компании донести свою мысль до клиента как можно точнее.
Правила фиксируются в редполитике — документе о принципах создания текста в компании. Например, SMM-менеджер хочет грубо ответить назойливому клиенту в Facebook. Прежде чем сделать это, он заглянет в редполитику.
- Если компания дерзкая, редполитика разрешит менеджеру делать все что угодно, лишь бы дерзко.
- Если компания дружелюбная — предложит вежливо разобраться с проблемой клиента.
Редполитика отвечает на вопросы: зачем, как и какими буквами компания общается с миром.
В «нашей компании редакция существует три года — с основания компании. Все начиналось с одного редактора. Сейчас в редакции 14 сотрудников: шесть человек в штате, остальные — фрилансеры.
Мы отвечаем почти за все тексты в компании: помогаем сформулировать бренд-концепцию и придумать рекламные слоганы, пишем и отправляем письма клиентам, партнерам и разработчикам, пишем тексты для лендингов, брошюр, буклетов и инструкций.
А еще создаем медиапроекты: журнал о малом бизнесе «Жиза», подкасты «Заварили бизнес» и «Бизнес, роботы, мечты» и лайф-канал в Telegram о предпринимательнице, которая открывает кофейню в Москве.
Четыре причины завести свою редакцию
Говорить везде своим голосом
Чтобы клиент узнавал компанию, она должна разговаривать с ним одним голосом — всегда. Если молодежный бренд может построить успешную стратегию продвижения на провокации, то в случае солидного банка, например, даже ирония над клиентами может вызвать негодование аудитории.
Как пэтэушник из города Нижнее Дно не станет с вежливым поклоном говорить: «Не соизволите ли вы вы, мадемуазель, пройти в автокар мистера Джонкинса?» — так и компания, решившая быть на почтительной дистанции с клиентом, не станет в рекламной коммуникации срываться в: «Эй, бро! Не проходи мимо легких денег!»
Как именно должна звучать компания, обычно решают бренд-менеджеры. Редакция фиксирует эти правила в редполитике и следит, чтобы они не нарушались.
Наладить конвейер по производству контента
Чтобы написать текст, агентству или фрилансеру может понадобиться неделя: погрузиться в контекст, узнать, есть ли в компании редполитика, подстроиться. Если компании нужно много контента, подрядчик, скорее всего, не выдержит сроки или просядет по качеству.
Свой редактор всегда в контексте: он штормит новые идеи с командой, встречается с продактами, общается с клиентами, знает редполитику наизусть. Там, где фрилансер набирает экспертизу с нуля, редактор поднимает свои наработки и пишет текст за несколько часов.
Редакторы — это аккумуляторы знаний. Чтобы делать классный контент, они много учатся: узнают, как работает продукт, как им пользуются клиенты, чем они живут, о чем мечтают.
Наши редакторы каждую неделю выезжают на интервью с клиентами. А еще — запустили собственный маленький бизнес, чтобы испытать предпринимательство на себе. Мы знаем бытовые подробности, детали, лайфхаки, истории малого бизнеса и делимся этими знаниями с коллегами.
Завоевать доверие
Раньше компании конкурировали в цене, качестве продукта, скорости доставки и условиях бонусной программы. Клиент сравнивал условия и выбирал лучшие. Сейчас многие научились продавать как надо: куда бы клиент ни пришел, дружелюбный продавец предложит на выбор 50 моделей и скидку 10% в день рождения. Это стало нормой.
Люди больше не выбирают товар и цену получше — везде все одинаково хорошо, — а находят бренд, с которым они по какой-то причине хотят иметь дело.
Компании ищут способ привязать клиента к себе. Один из них — это контент-маркетинг: дать людям полезные материалы, развлекательные видосы, мемы, фотки, шутки, чтобы они почувствовали: «Да, эти ребята свои!»
Редакторы умеют быть в мире клиента, разбираться в его потребностях и накапливать экспертизу. Часто создавать полезный контент поручают им — они знают, как это делать. Редакторы рассказывают истории и кейсы предпринимателей, расшифровывают законы и пишут полезные инструкции.
Изменить мир
Бывает, компания выводит на рынок новый продукт, о котором люди ничего не знают или относятся к нему недоверчиво. Спроса нет, и у компании возникает задача — доказать миру свою пользу. Эта задача требует пропаганды.
Вам нужно докричаться до потребителя, заставить выслушать себя и сделать так, чтобы он вам поверил: «Точно! Эта штука поможет решить мою проблему».
У нас появилась такая задача, когда мы начали продавать сервисы для малого бизнеса: товароучетные системы, бонусные программы, бухгалтерские услуги, контроль персонала — все, что упрощает ежедневную рутину и помогает сделать бизнес-процессы эффективнее. Когда мы только создали магазин приложений, тяги с рынка не было: предприниматели вели товарный учет в тетрадке и не понимали, зачем тратить тысячу рублей в месяц на специальную программу.
Редакция стала рассказывать предпринимателям, как сервисы могут помочь решить их проблемы. Начали с простого — тематических подборок: например, «Пять приложений, которые увеличат средний чек»; «Заткнуть за пояс супермаркеты: десять приложений для магазина у дома».
В подборках мы рассказывали о пользе приложений глазами клиента. Например, об удобном справочнике товара мы писали так: «Представьте, что вам привезли 200 новых товаров. Вводить название и характеристики для каждого — это долго. Приложение помогает сэкономить время: вы сканируете штрих-код, а приложение берет название и характеристики товара из базы». Это сработало: 30–40% читателей переходили из подборки в магазин приложений.
Сколько стоит редакция
Мы тратим на редакцию более миллиона рублей в месяц. 800 тысяч — гонорары шести постоянных редакторов, еще 500 тысяч — производство контента для онлайн-журнала «Жиза»: статьи, иллюстрации и подкасты.
Необязательно начинать сразу с шести сотрудников, своего медиа и миллионных трат. Если хотите порядка в текстах, достаточно нанять одного думающего редактора — с ним вы, скорее всего, не потратите миллион.
Если у вас нет загрузки на целый день, найдите редактора на фрилансе с почасовой или проектной оплатой. На рынке стоимость редакторского часа варьируется от 500 до 2000 рублей. Ищите хорошего и вдумчивого — мы находим таких на Бирже Главреда.
Кому не нужна редакция
Все решает конкуренция. Пока вы продаете нужный людям продукт, который есть только у вас, нет смысла тратить деньги на редакцию. Ваш товар купят, как бы плохо вы о нем ни рассказали. Но обычно компании конкурируют с десятком других на равных условиях. У всех одинаковая цена, быстрая доставка и конфетка-бонус за покупку.
Чтобы отличаться или не отставать от продвинутых конкурентов, предприниматели начинают рассказывать о своем продукте по-особенному.
Представьте двух бизнесменов. Оба продают капсульные кофемашины в одном городе. Первый сделал простой сайт: несколько фотографий на телефон, технические характеристики, цена. Второй постарался: позвал фотографа — тот отснял кофемашину так, будто она преображает простецкую кухню в сплошной уют; пообщался с обладателями кофемашин и рассказал их истории: «Я перестала опаздывать на работу!»; «Больше не спорим, кто должен варить кофе по утрам»; «Реальная экономия — я перестал заходить в кофейню по пути на работу».
При прочих равных — цена, скорость доставки, модель — клиент закажет кофемашину у второго. Первый предприниматель продает только изделие, второй — изделие и эмоцию: «Что-то хорошее случится в моей жизни, когда у меня появится эта штука!». Клиент выберет того, кто дает ему больше.
Если у вас уникальный продукт, нужный миру — вы справитесь без редакции. Если же текст влияет на решение клиента, купить у вас или в интернет-магазине по-соседству, — скорее всего, вам в помощь нужен редактор.
Как получить максимум
- Напишите редполитику, которая отражает ваши ценности. Это поможет разным сотрудникам донести свою мысль до клиента как можно точнее.
- Постройте конвейер по производству контента. Накапливайте экспертизу внутри компании или работайте с постоянными авторами, которые глубоко погружены в ваш бизнес.
- Научитесь думать, как ваши клиенты. Это поможет завоевать доверие, «привязать» клиента и общаться с ним регулярно.
- Решайте коммерческие задачи. Правильный контент не только помогает клиенту решать его задачи, но и приближает к покупке вашего продукта.
Фото на обложке: Unsplash
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