Четыре проблемы, с которыми можно столкнуться при работе с зарубежными инфлюенсерами

О том, какие проблемы могут возникнуть при работе с лидерами мнений и как их эффективнее всего решить, рассказывает Виталий Лагутик, Marketing Communications Specialist в агентстве BDCenter Digital .

У инфлюенс-маркетинга огромный потенциал для продвижения проектов — но только в умелых руках.

Рекомендации, приведенные в этой статье, основаны на моей работе с более чем 80 блокчейн-блогерами из США и Западной Европы, но они легко применимы и к финтех-проектам в целом.

Сфера блокчейна достаточно специфическая, и мы, наверное, наткнулись на все подводные камни. Делюсь с вами, как этого можно избежать.

Блогер не отвечает на письма

Итак, подготовительная работа сделана: вы изучили рынок, составили список инфлюенсеров и отправили им предложения о сотрудничестве. Рассчитываете получить десятки ответов уже через пару дней, но... откликов оказывается гораздо меньше, чем вы надеялись.

Фото: Unsplash

Блогер может не отвечать на письма по разным причинам:

слишком много заказов;

не проверяет почту;

в отъезде/личные обстоятельства;

не заинтересовало предложение.

Если инфлюенсеру не напоминать о себе, то он может не выходить на связь и месяц — причем не только после первого письма, но и последующих.

Конечно, вы можете просто вычеркнуть его кандидатуру из списка и работать с теми, кто откликнется первым. Но что делать, если именно этот лидер мнений у вас в приоритете?

Рекомендации

Напишите еще раз.

Возможно, ваше письмо просто затерялось среди множества подобных. Некоторые лидеры мнений вообще отвечают только с пятого раза. Важно: будьте настойчивы, но не надоедливы.

Напишите через другие каналы: Twitter, Telegram, LinkedIn.

Видеоблогеру можно написать и в комментариях на YouTube — что-то вроде «хотим предложить сотрудничество, писали вам на почту, но не получили ответа». Это эффективный способ, потому что блогеры, как правило, просматривают свои комментарии.

Поищите общих знакомых.

Возможно, у вас есть знакомые, которые живут в том же регионе или работают в той же сфере, что и интересующий вас блогер. Попробуйте связаться через них. Иногда это работает.

Познакомьтесь с блогером на мероприятии.

Лидеры мнений часто рекламируют в своих каналах конференции и форумы, которые планируют посетить (и даже дают к ним промокоды). Если вы уверены, что инфлюенсер будет на конкретном мероприятии, постарайтесь поймать его там.

Услуга оплачена, а инфлюенсер пропал

К счастью, такое бывает нечасто, но все же бывает: инфлюенсер быстро откликается, отвечает на все ваши сообщения и обещает прекрасный материал — но на условиях предоплаты. Вы перечисляете деньги, а дальше... ничего не происходит. «Лидер мнений» перестает отвечать вообще, а видео так и не появляется на канале.

Рекомендации

Если вам попался недобросовестный блогер, то вернуть уже переведенные ему деньги можно с помощью услуги «Протекция сделки», которую в разном виде предоставляют сервисы PayPal, WebMoney и «Яндекс.Деньги».

В частности, на PayPal сделать это можно в течение 180 дней с даты перевода средств, открыв спор на сайте. PayPal заблокирует деньги по операции до тех пор, пока ситуация не разрешится.

Если за 20 дней вы с исполнителем так и не сможете прийти к соглашению, спор можно перевести в категорию претензий. Тогда уже за дело возьмется сам PayPal и на основании предоставленных ему данных примет решение.

Фото: Unsplash

Несмотря на возможность вернуть деньги, мы рекомендуем подстраховаться еще в самом начале, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Для этого есть несколько способов.

Оплачивайте частями.

Идеальный вариант — оплата 100% по факту. Если на такие условия договориться не получается, можно сойтись на оплате 50% сразу и 50% по факту выполнения работы.

Используйте гаранты.

Платформы по работе с инфлюенсерами — например, Epicstars и Getblogger — работают только с проверенными блогерами и выступают в качестве гарантов сделки. Другое дело, что там вы будете ограничены в выборе, так как оптимальных лидеров мнений может не найтись.

В таком случае можно договориться с подходящим блогером на оплату через эскроу-сайты вроде Escrow.com и Garant.pro.

Ваш платеж будет переведен на защищенный счет и отправлен исполнителю только тогда, когда все договоренности будут соблюдены. Блогеры, которые работают по такой схеме, как правило, более ответственно подходят к работе и соблюдают все требования.

Что касается сферы блокчейн, то в ней есть конкретные люди, которые выступают в роли эскроу-агентов и надежных партнеров. Их можно найти на форумах, например, bitcointalk.org.

Пример таблицы гарантов с Bitcointalk

Однако учтите, что далеко не все блогеры согласятся работать через эскроу. Если у инфлюенсера уже был отрицательный опыт работы с клиентами, которые не заплатили за обзор, то и к эскроу он может отнестись с подозрением.

Блогер сделал не то, что вы хотели

Не пытайтесь диктовать блогеру, что писать: он хорошо знает свою аудиторию и понимает, как лучше преподносить ей материал. Однако бывает так, что блогер отправляется в «свободный полет», игнорируя все, о чем вы его просили.

Результат — долгие и мучительные правки, которые могут затянуться на месяц.

Рекомендации

Напишите подробное и внятное ТЗ.

Проблемы с качеством и содержанием контента легче предотвратить, чем исправить. Сформулируйте структуру и один четкий CTA (призыв к действию). Укажите основные преимущества проекта, добавьте факты и цифры.

Даже если блогер очень профессиональный, он не знаком с вашим стартапом и вряд ли захочет тратить долгие часы на изучение продукта и чтение гайдлайнов.

Не указывайте, а рекомендуйте.

Покажите инфлюенсеру, что вы уважаете его профессионализм и доверяете его опыту. Это будет способствовать более доверительным отношениям.

Если блогер недостаточно свободно владеет английским, старайтесь вести переписку на его родном языке.

Если нет возможности работать с переводчиком, можно использовать даже Google Translate. По нашему опыту, этот метод особенно эффективен при работе с инфлюенсерами из Азии.

Узнайте, как будет проходить процесс правок.

Например, некоторые блогеры предпочитают вносить изменения в видео не более одного раза. Знать и учитывать все особенности сотрудничества нужно еще на старте работы.

Договоритесь об оплате частями.

Так у блогера будет мотивация внести правки и довести дело до вашего финального одобрения.

Блогер не делится статистикой

Помимо качества контента блогера, важно знать и его статистику: показатели просмотров, аудиторию и так далее. И вот здесь-то и возникают проблемы: многие блогеры не желают разглашать эти данные. Более того, некоторые накручивают себе подписчиков.

Рекомендации

Изучите статистику площадки самостоятельно.

Посчитайте среднее количество просмотров и обратите внимание на реакцию зрителей. Сколько лайков получают ролики или посты? Насколько осмыслены комментарии?

Яркий пример — YouTube-инфлюенсер под ником Crypto Professor с 50 тысячами подписчиками, публикующий множество однотипных обзоров новых проектов. Все видео сопровождаются абсолютно одинаковыми описаниями и набирают достаточно много просмотров (до 20 тысяч), а также схожее число комментариев: от 300 до 400.

Любопытно, что текст комментариев повторяется от одного видео к другому, хотя их публикуют пользователи с разными никами:

Вряд ли можно рассчитывать на реальный эффект от работы с «инфлюенсером», у которого вовлеченность аудитории создана искусственно.

Пользуйтесь специальными сервисами.

Статистику таких площадок, как YouTube и Twitter, можно посмотреть на сайтах Nox Influencer и Social Blade.

Например, на скриншоте выше показаны социально-демографические характеристики аудитории блогера. Видно, что 93% зрителей канала живут в Таиланде.

Также на платформе Nox Influencer можно посмотреть прогнозы по просмотрам, примерный ежемесячный заработок блогера, сравнение ежедневных подписок и так далее. Сервис предупреждает, что в измерениях могут быть погрешности.

Изучите статистику кликов через bitly.com.

Выбирая блогера, посмотрите, насколько активно аудитория кликала по рекламным ссылкам на его предыдущих видео. На скриншоте показано, как это можно сделать.

Сначала выберите ролик / пост, который хотите проанализировать. Он должен содержать сокращенную ссылку в формате https://bit.ly… Затем скопируйте ее и вставьте в новую строку поиска, добавив к ссылке знак «+» и изучите статистику по кликам.

Это поможет вам сформировать ожидания от работы с блогером и рассчитать затраты на привлечение новых пользователей.

Однако здесь нужно понимать, что вы не знаете цель этой рекламной интеграции. Возможно, перед блогером стояла задача не по количеству переходов на сайт, а просто на охват — для знакомства с брендом. Тогда этот параметр не будет показателем.

Обсудите с блогером размещение UTM-меток.

Некоторые блогеры отказываются от использования сокращенных ссылок в виде https://bitly... , так как они явно обозначают материал как рекламный. Если ваша цель — нативная публикация, UTM-метки вам действительно ни к чему. Но во всех остальных случаях настоятельно рекомендуется их использовать.

Заключение

Все проблемы в работе с блогерами разрешимы — просто нужно заранее знать, с чем, возможно, придется столкнуться.

Да, инфлюенсеры порой забывают отвечать на сообщения, пропускают дедлайны и стремятся заработать деньги с минимальными усилиями. Однако это ни в коем случае не значит, что от инфлюенс-маркетинга нужно отказываться. Наоборот, качественный пост или видео может стать залогом успеха вашей кампании.

Тщательно подготовьтесь, сформулируйте ваши ожидания, будьте готовы конструктивно решать возникающие вопросы — и тогда результат не заставит себя ждать.

Медиаматериалы в тексте предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash