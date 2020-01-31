Четыре проблемы, с которыми можно столкнуться при работе с зарубежными инфлюенсерами
У инфлюенс-маркетинга огромный потенциал для продвижения проектов — но только в умелых руках.
О том, какие проблемы могут возникнуть при работе с лидерами мнений и как их эффективнее всего решить, рассказывает Виталий Лагутик, Marketing Communications Specialist в агентстве BDCenter Digital.
Рекомендации, приведенные в этой статье, основаны на моей работе с более чем 80 блокчейн-блогерами из США и Западной Европы, но они легко применимы и к финтех-проектам в целом.
Сфера блокчейна достаточно специфическая, и мы, наверное, наткнулись на все подводные камни. Делюсь с вами, как этого можно избежать.
Блогер не отвечает на письма
Итак, подготовительная работа сделана: вы изучили рынок, составили список инфлюенсеров и отправили им предложения о сотрудничестве. Рассчитываете получить десятки ответов уже через пару дней, но... откликов оказывается гораздо меньше, чем вы надеялись.
Блогер может не отвечать на письма по разным причинам:
- слишком много заказов;
- не проверяет почту;
- в отъезде/личные обстоятельства;
- не заинтересовало предложение.
Если инфлюенсеру не напоминать о себе, то он может не выходить на связь и месяц — причем не только после первого письма, но и последующих.
Конечно, вы можете просто вычеркнуть его кандидатуру из списка и работать с теми, кто откликнется первым. Но что делать, если именно этот лидер мнений у вас в приоритете?
Рекомендации
- Напишите еще раз.
Возможно, ваше письмо просто затерялось среди множества подобных. Некоторые лидеры мнений вообще отвечают только с пятого раза. Важно: будьте настойчивы, но не надоедливы.
- Напишите через другие каналы: Twitter, Telegram, LinkedIn.
Видеоблогеру можно написать и в комментариях на YouTube — что-то вроде «хотим предложить сотрудничество, писали вам на почту, но не получили ответа». Это эффективный способ, потому что блогеры, как правило, просматривают свои комментарии.
- Поищите общих знакомых.
Возможно, у вас есть знакомые, которые живут в том же регионе или работают в той же сфере, что и интересующий вас блогер. Попробуйте связаться через них. Иногда это работает.
- Познакомьтесь с блогером на мероприятии.
Лидеры мнений часто рекламируют в своих каналах конференции и форумы, которые планируют посетить (и даже дают к ним промокоды). Если вы уверены, что инфлюенсер будет на конкретном мероприятии, постарайтесь поймать его там.
Услуга оплачена, а инфлюенсер пропал
К счастью, такое бывает нечасто, но все же бывает: инфлюенсер быстро откликается, отвечает на все ваши сообщения и обещает прекрасный материал — но на условиях предоплаты. Вы перечисляете деньги, а дальше... ничего не происходит. «Лидер мнений» перестает отвечать вообще, а видео так и не появляется на канале.
Рекомендации
Если вам попался недобросовестный блогер, то вернуть уже переведенные ему деньги можно с помощью услуги «Протекция сделки», которую в разном виде предоставляют сервисы PayPal, WebMoney и «Яндекс.Деньги».
В частности, на PayPal сделать это можно в течение 180 дней с даты перевода средств, открыв спор на сайте. PayPal заблокирует деньги по операции до тех пор, пока ситуация не разрешится.
Если за 20 дней вы с исполнителем так и не сможете прийти к соглашению, спор можно перевести в категорию претензий. Тогда уже за дело возьмется сам PayPal и на основании предоставленных ему данных примет решение.
Несмотря на возможность вернуть деньги, мы рекомендуем подстраховаться еще в самом начале, чтобы предотвратить подобные ситуации.
Для этого есть несколько способов.
- Оплачивайте частями.
Идеальный вариант — оплата 100% по факту. Если на такие условия договориться не получается, можно сойтись на оплате 50% сразу и 50% по факту выполнения работы.
- Используйте гаранты.
Платформы по работе с инфлюенсерами — например, Epicstars и Getblogger — работают только с проверенными блогерами и выступают в качестве гарантов сделки. Другое дело, что там вы будете ограничены в выборе, так как оптимальных лидеров мнений может не найтись.
В таком случае можно договориться с подходящим блогером на оплату через эскроу-сайты вроде Escrow.com и Garant.pro.
Ваш платеж будет переведен на защищенный счет и отправлен исполнителю только тогда, когда все договоренности будут соблюдены. Блогеры, которые работают по такой схеме, как правило, более ответственно подходят к работе и соблюдают все требования.
Что касается сферы блокчейн, то в ней есть конкретные люди, которые выступают в роли эскроу-агентов и надежных партнеров. Их можно найти на форумах, например, bitcointalk.org.
Однако учтите, что далеко не все блогеры согласятся работать через эскроу. Если у инфлюенсера уже был отрицательный опыт работы с клиентами, которые не заплатили за обзор, то и к эскроу он может отнестись с подозрением.
Блогер сделал не то, что вы хотели
Не пытайтесь диктовать блогеру, что писать: он хорошо знает свою аудиторию и понимает, как лучше преподносить ей материал. Однако бывает так, что блогер отправляется в «свободный полет», игнорируя все, о чем вы его просили.
Результат — долгие и мучительные правки, которые могут затянуться на месяц.
Рекомендации
- Напишите подробное и внятное ТЗ.
Проблемы с качеством и содержанием контента легче предотвратить, чем исправить. Сформулируйте структуру и один четкий CTA (призыв к действию). Укажите основные преимущества проекта, добавьте факты и цифры.
Даже если блогер очень профессиональный, он не знаком с вашим стартапом и вряд ли захочет тратить долгие часы на изучение продукта и чтение гайдлайнов.
- Не указывайте, а рекомендуйте.
Покажите инфлюенсеру, что вы уважаете его профессионализм и доверяете его опыту. Это будет способствовать более доверительным отношениям.
- Если блогер недостаточно свободно владеет английским, старайтесь вести переписку на его родном языке.
Если нет возможности работать с переводчиком, можно использовать даже Google Translate. По нашему опыту, этот метод особенно эффективен при работе с инфлюенсерами из Азии.
- Узнайте, как будет проходить процесс правок.
Например, некоторые блогеры предпочитают вносить изменения в видео не более одного раза. Знать и учитывать все особенности сотрудничества нужно еще на старте работы.
- Договоритесь об оплате частями.
Так у блогера будет мотивация внести правки и довести дело до вашего финального одобрения.
Блогер не делится статистикой
Помимо качества контента блогера, важно знать и его статистику: показатели просмотров, аудиторию и так далее. И вот здесь-то и возникают проблемы: многие блогеры не желают разглашать эти данные. Более того, некоторые накручивают себе подписчиков.
Рекомендации
- Изучите статистику площадки самостоятельно.
Посчитайте среднее количество просмотров и обратите внимание на реакцию зрителей. Сколько лайков получают ролики или посты? Насколько осмыслены комментарии?
Яркий пример — YouTube-инфлюенсер под ником Crypto Professor с 50 тысячами подписчиками, публикующий множество однотипных обзоров новых проектов. Все видео сопровождаются абсолютно одинаковыми описаниями и набирают достаточно много просмотров (до 20 тысяч), а также схожее число комментариев: от 300 до 400.
Любопытно, что текст комментариев повторяется от одного видео к другому, хотя их публикуют пользователи с разными никами:
Вряд ли можно рассчитывать на реальный эффект от работы с «инфлюенсером», у которого вовлеченность аудитории создана искусственно.
- Пользуйтесь специальными сервисами.
Статистику таких площадок, как YouTube и Twitter, можно посмотреть на сайтах Nox Influencer и Social Blade.
Например, на скриншоте выше показаны социально-демографические характеристики аудитории блогера. Видно, что 93% зрителей канала живут в Таиланде.
Также на платформе Nox Influencer можно посмотреть прогнозы по просмотрам, примерный ежемесячный заработок блогера, сравнение ежедневных подписок и так далее. Сервис предупреждает, что в измерениях могут быть погрешности.
- Изучите статистику кликов через bitly.com.
Выбирая блогера, посмотрите, насколько активно аудитория кликала по рекламным ссылкам на его предыдущих видео. На скриншоте показано, как это можно сделать.
Сначала выберите ролик / пост, который хотите проанализировать. Он должен содержать сокращенную ссылку в формате https://bit.ly… Затем скопируйте ее и вставьте в новую строку поиска, добавив к ссылке знак «+» и изучите статистику по кликам.
Это поможет вам сформировать ожидания от работы с блогером и рассчитать затраты на привлечение новых пользователей.
Однако здесь нужно понимать, что вы не знаете цель этой рекламной интеграции. Возможно, перед блогером стояла задача не по количеству переходов на сайт, а просто на охват — для знакомства с брендом. Тогда этот параметр не будет показателем.
- Обсудите с блогером размещение UTM-меток.
Некоторые блогеры отказываются от использования сокращенных ссылок в виде https://bitly... , так как они явно обозначают материал как рекламный. Если ваша цель — нативная публикация, UTM-метки вам действительно ни к чему. Но во всех остальных случаях настоятельно рекомендуется их использовать.
Заключение
Все проблемы в работе с блогерами разрешимы — просто нужно заранее знать, с чем, возможно, придется столкнуться.
Да, инфлюенсеры порой забывают отвечать на сообщения, пропускают дедлайны и стремятся заработать деньги с минимальными усилиями. Однако это ни в коем случае не значит, что от инфлюенс-маркетинга нужно отказываться. Наоборот, качественный пост или видео может стать залогом успеха вашей кампании.
Тщательно подготовьтесь, сформулируйте ваши ожидания, будьте готовы конструктивно решать возникающие вопросы — и тогда результат не заставит себя ждать.
Медиаматериалы в тексте предоставлены автором
Фото на обложке: Unsplash
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