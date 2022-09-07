Идет прием заявок от AgroTech-стартапов на питч-сессию в рамках выставки «Агросалон 2022»

Платформа AgTechInventum объявляет прием заявок от агротехнологических стартапов на питч-сессию, которая состоится в рамках международной выставки «Агросалон 2022». Лучшие проекты получат возможность представить свою идею ведущим профессионалам отрасли, клиентам и инвесторам.

Международная выставка «Агросалон 2022» пройдет в Москве с 4 по 7 октября 2022 года. В рамках нее 6 октября состоится питч-сессия AgroTech-стартапов, предварительно отобранных экспертным советом платформы AgTechInventum.

Участие в проекте AgTechInventum — уникальная возможность для AgroTech-стартапов представить свою идею ведущим профессионалам отрасли, клиентам и инвесторам, среди которых — крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства, производители и дилеры сельхозтехники, финансовые и лизинговые институты, венчурные фонды и бизнес-ангелы.

Победители питч-сессии получат экспертную поддержку и возможность продвижения, тестирования гипотез и продуктов, а также запуска пилотов в ведущих компаниях и передовых хозяйствах.

Подать заявку можно до 19 сентября 2022 года на сайте.

Мероприятие проходит при поддержке АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» (НТИ), Рабочей группы рынка НТИ Foodnet 2.0.

AgTechinventum — международная некоммерческая платформа, созданная профессионалами аграрного бизнеса, для поиска, оценки и внедрения прорывных технологических решений в области сельского хозяйства и производства продуктов питания. Организатор платформы — Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД».

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