Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Идет прием заявок от AgroTech-стартапов на питч-сессию в рамках выставки «Агросалон 2022»

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Платформа AgTechInventum объявляет прием заявок от агротехнологических стартапов на питч-сессию, которая состоится в рамках международной выставки «Агросалон 2022». Лучшие проекты получат возможность представить свою идею ведущим профессионалам отрасли, клиентам и инвесторам. 

Идет прием заявок от AgroTech-стартапов на питч-сессию в рамках выставки «Агросалон 2022»

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Международная выставка «Агросалон 2022» пройдет в Москве с 4 по 7 октября 2022 года. В рамках нее 6 октября состоится питч-сессия AgroTech-стартапов, предварительно отобранных экспертным советом платформы AgTechInventum.

Участие в проекте AgTechInventum — уникальная возможность для AgroTech-стартапов представить свою идею ведущим профессионалам отрасли, клиентам и инвесторам, среди которых — крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства, производители и дилеры сельхозтехники, финансовые и лизинговые институты, венчурные фонды и бизнес-ангелы. 

Победители питч-сессии получат экспертную поддержку и возможность продвижения, тестирования гипотез и продуктов, а также запуска пилотов в ведущих компаниях и передовых хозяйствах.

Подать заявку можно до 19 сентября 2022 года на сайте

Мероприятие проходит при поддержке АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» (НТИ), Рабочей группы рынка НТИ Foodnet 2.0.

AgTechinventum — международная некоммерческая платформа, созданная профессионалами аграрного бизнеса, для поиска, оценки и внедрения прорывных технологических решений в области сельского хозяйства и производства продуктов питания. Организатор платформы — Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД».

Фото на обложке: maxbelchenko / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 AgroTech сегодня: новые вызовы и перспективные направления для развития
  2. 2 Четыре проблемы, которые сейчас стоят перед рынком AgroTech
  3. 3 «ИнноГеоТех» актуализирует данных о сельскохозяйственных землях Татарстана и Удмуртии
  4. 4 AgTechInventum проведет питч-сессию агрофудтех-стартапов
  5. 5 Импортозамещение в машиностроении: какие сегменты будут лидировать
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

10 сентября 2022

Open Брикс

10 сентября 2022

«Носороги НТИ»

11 сентября 2022

Steel Start 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ