В рамках чемпионата по ИИ и машинному обучению в Удмуртии решат задачу для космической корпорации

C 22 июня по 21 июля 2022 года в России пройдет третий региональный чемпионат по ИИ и машинному обучению в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Участникам в Удмуртии досталась задача из космической сферы: им предстоит проанализировать космические снимки территории и разработать модель, способную определить незаконные постройки и указать их количество на снимке.

«Каждый региональный чемпионат конкурса “Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект” ставит перед участниками сложные, уникальные и актуальные задачи, и чемпионат в Республике Удмуртия — тому подтверждение. На протяжении месяца участники будут заниматься созданием модели машинного обучения для российской космической компании <...>.

Уникальный объем данных из космической отрасли для решения задачи позволит участникам создать неординарные рабочие решения, лучшие из которых смогут быть внедрены», — сказала Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

Решения участников по созданию обученных сверхточных нейросетей позволят повысить качество и скорость обработки космических данных. Реализация задачи от космического стартапа Success Rockets поможет в работе с космическими данными, увеличит качество аналитики и сократит время работы специалистов.

Участвуя в ИТ-чемпионатах, разработчики могут прокачать свои навыки, решая сложные и нетривиальные задачи, и стать частью активного сообщества «Цифрового прорыва». Задачи на чемпионате будут интересны специалистам разного профиля: frontend- и backend-разработчикам, датасаентистам, DevOps, архитекторам высоконагруженных сервисов, аналитикам и тестировщикам.

На решение задачи отводится месяц, в течение этого времени эксперты конкурса могут сформировать профессиональный портрет каждого участника и выявить самых талантливых программистов. Победители чемпионата выиграют главный приз — туристическую поездку по России в рамках программы «Больше, чем путешествие», которая реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей».

Регистрация на чемпионат открыта на официальном сайте проекта.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором — АНО «Россия — страна возможностей».

Фото на обложке: Dima Zel / Shutterstock