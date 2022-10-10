Школьники могут пройти бесплатное обучение языкам программирования от МФТИ

Московский физико-технический институт (МФТИ) запустил бесплатные образовательные программы по обучению современным языкам программирования для российских школьников 8-10 классов. Пройти обучение можно с октября 2022 по ноябрь 2023 года.

Программа «Код будущего» даст возможность всем старшеклассникам России получить фундаментальные знания в области программирования и информационных технологий.

«Школьников ждет входное тестирование, но не стоит его опасаться: в первую очередь оно важно для подтверждения внутренней мотивации дойти до конца программы. Занятия начинаются почти с азов. Мы со своей стороны будем контролировать качество на протяжении всего времени обучения. Будем рады после этого пригласить к нам на первый курс лучших учеников», — сказал директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.

Участников программы ждет полтора года обучения (144 академических часа занятий), изучение C++ или Python. Школьник может выбрать один язык по-своему желанию, также есть два формата обучения на выбор: онлайн и офлайн в одной из точек.

В программу обучения языку C++ входят:

введение в C++;

STL и объектно-ориентированное программирование;

проектирование приложений;

оконные и специализированные приложения.

Записаться на онлайн-программу «Программирование на C++» можно на сайте.

При выборе языка Python участники:

узнают базовые конструкции в Python;

познакомятся с коллекциями;

займутся решением прикладных задач;

разработают графический интерфейс.

Записаться на онлайн-программу «Программирование на Python» можно на сайте.

Инструкцию по регистрации в программах можно найти тут. Все участники, прошедшие обучение, получат сертификат МФТИ.

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