Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Школьники могут пройти бесплатное обучение языкам программирования от МФТИ

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Московский физико-технический институт (МФТИ) запустил бесплатные образовательные программы по обучению современным языкам программирования для российских школьников 8-10 классов. Пройти обучение можно с октября 2022 по ноябрь 2023 года. 

Школьники могут пройти бесплатное обучение языкам программирования от МФТИ

Программа «Код будущего» даст возможность всем старшеклассникам России получить фундаментальные знания в области программирования и информационных технологий. 

«Школьников ждет входное тестирование, но не стоит его опасаться: в первую очередь оно важно для подтверждения внутренней мотивации дойти до конца программы. Занятия начинаются почти с азов. Мы со своей стороны будем контролировать качество на протяжении всего времени обучения. Будем рады после этого пригласить к нам на первый курс лучших учеников», — сказал директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.

Участников программы ждет полтора года обучения (144 академических часа занятий), изучение C++ или Python. Школьник может выбрать один язык по-своему желанию, также есть два формата обучения на выбор: онлайн и офлайн в одной из точек.

В программу обучения языку C++ входят: 

  • введение в C++; 
  • STL и объектно-ориентированное программирование; 
  • проектирование приложений; 
  • оконные и специализированные приложения.

Записаться на онлайн-программу «Программирование на C++» можно на сайте.

При выборе языка Python участники:

  • узнают базовые конструкции в Python; 
  • познакомятся с коллекциями; 
  • займутся решением прикладных задач; 
  • разработают графический интерфейс.

Записаться на онлайн-программу «Программирование на Python» можно на сайте.

Инструкцию по регистрации в программах можно найти тут. Все участники, прошедшие обучение, получат сертификат МФТИ.

Фото на обложке: Monkey Business Images / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 МФТИ и «Яндекс» откроют в вузе факультет программной инженерии
  2. 2 Школа управления «Сколково» и МФТИ запустят совместный бакалавриат
  3. 3 «Яндекс», «Сириус» и университеты откроют образовательную программу по искусственному интеллекту
  4. 4 Mail.ru Group, Физтех и Бауманка проведут олимпиаду по программированию для школьников «Технокубок»
  5. 5 Napoleon IT и SAP запустили научно-исследовательский проект для студентов на базе МФТИ, Мюнстера и Стэнфорда

ВОЗМОЖНОСТИ

10 октября 2022

Всероссийский конкурс «Твоё дело. Молодой предприниматель России»

10 октября 2022

«Полюс хакатон»

12 октября 2022

Питч-сессия в рамках IT-форума Linq

Все ВОЗМОЖНОСТИ