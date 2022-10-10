Школьники могут пройти бесплатное обучение языкам программирования от МФТИ

Московский физико-технический институт (МФТИ) запустил бесплатные образовательные программы по обучению современным языкам программирования для российских школьников 8-10 классов. Пройти обучение можно с октября 2022 по ноябрь 2023 года.
Программа «Код будущего» даст возможность всем старшеклассникам России получить фундаментальные знания в области программирования и информационных технологий.
«Школьников ждет входное тестирование, но не стоит его опасаться: в первую очередь оно важно для подтверждения внутренней мотивации дойти до конца программы. Занятия начинаются почти с азов. Мы со своей стороны будем контролировать качество на протяжении всего времени обучения. Будем рады после этого пригласить к нам на первый курс лучших учеников», — сказал директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.
Участников программы ждет полтора года обучения (144 академических часа занятий), изучение C++ или Python. Школьник может выбрать один язык по-своему желанию, также есть два формата обучения на выбор: онлайн и офлайн в одной из точек.
В программу обучения языку C++ входят:
- введение в C++;
- STL и объектно-ориентированное программирование;
- проектирование приложений;
- оконные и специализированные приложения.
Записаться на онлайн-программу «Программирование на C++» можно на сайте.
При выборе языка Python участники:
- узнают базовые конструкции в Python;
- познакомятся с коллекциями;
- займутся решением прикладных задач;
- разработают графический интерфейс.
Записаться на онлайн-программу «Программирование на Python» можно на сайте.
Инструкцию по регистрации в программах можно найти тут. Все участники, прошедшие обучение, получат сертификат МФТИ.
Фото на обложке: Monkey Business Images /
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