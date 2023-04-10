21-22 апреля в Москве пройдет конференция GoGlobal Forum. На ней обсудят, как российским IT-компаниям выйти на зарубежный рынок; предприниматели поделятся опытом и расскажут, как масштабировать бизнес в разных странах мира — от Малайзии до Бразилии. Присоединиться к мероприятию можно будет и онлайн.

На GoGlobal Forum расскажут, как построить глобальный IT-бизнес в 2023 году‌