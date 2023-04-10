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На GoGlobal Forum расскажут, как построить глобальный IT-бизнес в 2023 году‌

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

21-22 апреля в Москве пройдет конференция GoGlobal Forum. На ней обсудят, как российским IT-компаниям выйти на зарубежный рынок; предприниматели поделятся опытом и расскажут, как масштабировать бизнес в разных странах мира — от Малайзии до Бразилии. Присоединиться к мероприятию можно будет и онлайн. 

На GoGlobal Forum расскажут, как построить глобальный IT-бизнес в 2023 году‌
DeepFoodTech Conference: международная конференция о современной пищевой промышленности и глобальных вызовах, стоящих перед мировой индустрией питания. Участвуй бесплатно!

Участников ждут:

  • кейсы IT-предпринимателей по выходу на зарубежный рынок;
  • выступление спикеров, успешно работающих по всему миру — MENA, LATAM, Юго-Восточной Азии, Индии и СНГ;
  • спецформаты: Mentor Hours — для разбора бизнес-кейса с экспертом, VC Corner — для общения с инвесторами, конкурс питчей, чтобы заявить о себе;
  • онлайн-нетворкинг.

‌Спикеры:

  • Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs;
  • Андрей Макеев, основатель Flowwow;
  • Алексей Красносельский, руководитель международного направления GetCourse;
  • Денис Балюра, основатель Tomoru — сервиса с оценкой в 1 млрд рублей;
  • секретные спикеры, основатели EdTech-компании в ЮВА с выручкой $7 млн за первый год и другие.

Для участия нужна регистрация. Организатор — «Акселератор ФРИИ».

Фото на обложке: Triff / Shutterstock

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