На GoGlobal Forum расскажут, как построить глобальный IT-бизнес в 2023 году‌

21-22 апреля в Москве пройдет конференция GoGlobal Forum. На ней обсудят, как российским IT-компаниям выйти на зарубежный рынок; предприниматели поделятся опытом и расскажут, как масштабировать бизнес в разных странах мира — от Малайзии до Бразилии. Присоединиться к мероприятию можно будет и онлайн.
Участников ждут:
- кейсы IT-предпринимателей по выходу на зарубежный рынок;
- выступление спикеров, успешно работающих по всему миру — MENA, LATAM, Юго-Восточной Азии, Индии и СНГ;
- спецформаты: Mentor Hours — для разбора бизнес-кейса с экспертом, VC Corner — для общения с инвесторами, конкурс питчей, чтобы заявить о себе;
- онлайн-нетворкинг.
Спикеры:
- Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs;
- Андрей Макеев, основатель Flowwow;
- Алексей Красносельский, руководитель международного направления GetCourse;
- Денис Балюра, основатель Tomoru — сервиса с оценкой в 1 млрд рублей;
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секретные спикеры, основатели EdTech-компании в ЮВА с выручкой $7 млн за первый год и другие.
Для участия нужна регистрация. Организатор — «Акселератор ФРИИ».
Фото на обложке: Triff /
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