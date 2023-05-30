Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Открыт прием заявок во второй сезон акселерационной программы MGIMO Ventures

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

MGIMO Ventures — акселератор для студентов и выпускников МГИМО и других университетов. В рамках программы участникам будут доступны образовательные вебинары, лекции, воркшопы и персональное трекерское сопровождение. Также у команд будет возможность запустить пилотные проекты с партнерами программы и привлечь инвестиции. Участие бесплатное. 

Открыт прием заявок во второй сезон акселерационной программы MGIMO Ventures

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Принять участие в программе могут стартапы на стадии MVP и первых продаж в направлениях, близко соответствующих технологической составляющей магистерских программ МГИМО: 

  • FinTech;
  • LegalTech;
  • GovTech;
  • TravelTech;
  • MedTech;
  • AgroTeсh;
  • FoodTech;
  • EdTech и других. 

Пройти в акселератор смогут 20 стартапов. Они получат экспертную поддержку в формате как индивидуальных, так и групповых встреч с состоявшимися предпринимателями и профильными экспертами, доступ к образовательным вебинарам, лекциям и воркшопам. 

В течение акселерационной программы также состоятся встречи с успешными выпускниками МГИМО, большой бизнес-завтрак, который пройдет при поддержке компании Startech.vc, и нетворкинг-мероприятия с участниками MGIMO Ventures.

Завершит программу демо-день с участием приглашенных экспертов, партнеров программы из венчурных фондов и профильных компаний. У команд будет возможность запустить пилотные проекты и привлечь инвестиции в рамках специально организованных встреч с известными инвесторами и фондами. Выпускники также смогут принять участие в отборе в новый международный акселератор в Ташкенте, проведение которого запланировано на осень 2023 года.

Подать заявку можно на сайте до 7 июня 2023 года. Акселератор реализуется в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc и эндаументом МГИМО в рамках программы «Приоритет 2030».

Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В МГИМО пройдет форум управления современным образованием
  2. 2 Идет прием заявок в преакселератор MGIMO Ventures
  3. 3 Завершается прием заявок в акселератор MGIMO Ventures
  4. 4 Краудфандинг – в науку: как собрать деньги на солнечные батареи и космические спутники
  5. 5 Найти клиентов и выйти на международный рынок: идет прием заявок в программу GoGlobal
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

30 мая 2023

Инвестиции от ФРИИ

30 мая 2023

OPPO Inspiration Challenge 2023

31 мая 2023

Субсидии для экспортеров

Все ВОЗМОЖНОСТИ