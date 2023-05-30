Открыт прием заявок во второй сезон акселерационной программы MGIMO Ventures

MGIMO Ventures — акселератор для студентов и выпускников МГИМО и других университетов. В рамках программы участникам будут доступны образовательные вебинары, лекции, воркшопы и персональное трекерское сопровождение. Также у команд будет возможность запустить пилотные проекты с партнерами программы и привлечь инвестиции. Участие бесплатное.

Принять участие в программе могут стартапы на стадии MVP и первых продаж в направлениях, близко соответствующих технологической составляющей магистерских программ МГИМО:

FinTech;

LegalTech;

GovTech;

TravelTech;

MedTech;

AgroTeсh;

FoodTech;

EdTech и других.

Пройти в акселератор смогут 20 стартапов. Они получат экспертную поддержку в формате как индивидуальных, так и групповых встреч с состоявшимися предпринимателями и профильными экспертами, доступ к образовательным вебинарам, лекциям и воркшопам.

В течение акселерационной программы также состоятся встречи с успешными выпускниками МГИМО, большой бизнес-завтрак, который пройдет при поддержке компании Startech.vc, и нетворкинг-мероприятия с участниками MGIMO Ventures.

Завершит программу демо-день с участием приглашенных экспертов, партнеров программы из венчурных фондов и профильных компаний. У команд будет возможность запустить пилотные проекты и привлечь инвестиции в рамках специально организованных встреч с известными инвесторами и фондами. Выпускники также смогут принять участие в отборе в новый международный акселератор в Ташкенте, проведение которого запланировано на осень 2023 года.

Подать заявку можно на сайте до 7 июня 2023 года. Акселератор реализуется в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc и эндаументом МГИМО в рамках программы «Приоритет 2030».

Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock