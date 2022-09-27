ПСБ проведет хакатон по созданию банковских сервисов

8-9 октября 2022 года в Севастополе состоится PSB TECH HACK. Участников ждут треки по созданию банковских сервисов. Лучшие из них получат возможность стать частью ИТ-команды ПСБ, а также разделят призовой фонд в размере 1 млн рублей.

Принять участие в PSB TECH HACK могут frontend- и backend-разработчики, бизнес-аналитики, дизайнеры и продакт-менеджеры разного уровня подготовки, в том числе студенты.

Всего будет два трека. В первом участникам предлагается разработать интеллектуальный сервис переводов по номеру телефона в мобильном интернет-банк. Во втором нужно создать цифрового финансового помощника по кредитным продуктам банка ПСБ.

Участников ждет:

40 часов live coding;

возможность побороться за призовой фонд в 1 млн рублей и присоединиться к команде профессионалов банка ПСБ;

нетворкинг с участниками и экспертами;

лимитированный мерч.

Участие бесплатное. Регистрация открыта на сайте до 6 октября.

Фото на обложке: Ales Nesetril / Unsplash