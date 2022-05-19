НикогдаНеРано — первый подкаст RB.RU о том, как разные поколения делают бизнес в России.

В каждом выпуске два гостя: начинающий и состоявшийся предприниматель из одной сферы. Они делятся своими инсайтами и видением рынка, а также рассказывают, как им помог или помешал их возраст и опыт.

В первом сезоне — 10 выпусков и 20 героев с очень разным бизнесом: киберспорт, фитнес, кофе, онлайн-образование и многое другое.

Все выпуски подкаста «НикогдаНеРано»