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Все выпуски подкаста «НикогдаНеРано»

Подкасты
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор RB.RU

Светлана Зыкова

НикогдаНеРано — первый подкаст RB.RU о том, как разные поколения делают бизнес в России.

В каждом выпуске два гостя: начинающий и состоявшийся предприниматель из одной сферы. Они делятся своими инсайтами и видением рынка, а также рассказывают, как им помог или помешал их возраст и опыт.

В первом сезоне — 10 выпусков и 20 героев с очень разным бизнесом: киберспорт, фитнес, кофе, онлайн-образование и многое другое.

Все выпуски подкаста «НикогдаНеРано»

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