Как продвигать продукт без трат на маркетинг: 12 уроков от Tesla

Ежегодно автопроизводители Volkswagen, Ford, General Motors, Toyota и BMW тратят в общей сумме свыше $30 млрд на рекламу. В то же время рекламные расходы Tesla составляют $0, но ее автомобили все равно пользуются популярностью. В чем же причина? Рассмотрим 12 уроков, которые можно извлечь из стратегии Tesla.

Обозначьте цель компании

Культовые бренды окружают преданные поклонники, которые поддерживают их видение, разделяют их цели и верят в их стратегию. Вот к чему стремится Tesla Илона Маска.

Видение: создать лучшую автомобильную компанию 21-го века и возглавить мировой переход на электромобили.

создать лучшую автомобильную компанию 21-го века и возглавить мировой переход на электромобили. Цель: ускорить появление экологичного транспорта, как можно скорее выведя на рынок электромобили.

ускорить появление экологичного транспорта, как можно скорее выведя на рынок электромобили. Стратегия: создать спортивный автомобиль, заработанные средства потратить на разработку дешевого автомобиля, а на эти средства создать еще более бюджетный вариант.

Заручитесь общественной поддержкой

Привлекайте внимание к своему продукту и формируйте доверие среди потребителей. По мере развития компании люди, которые присоединились к вам в самом начале, станут еще более преданными поклонниками.

Расскажите, в чем ваш продукт превосходит конкурентов

Люди хотят продукт, который будет лучшим из лучших. Чтобы пробудить в них эту инстинктивную потребность, Tesla описывает свои продукты следующим образом.

«Самый быстрый автомобиль серийного производства в мире».

«Самый безопасный транспорт всех времен».

«Электромобиль с самым большим запасом хода».

«Самый быстрый кроссовер в мире».

Используйте социальные сети

С помощью Twitter Илон Маск не только делится мемами и разжигает споры, но и продвигает собственные компании. У Илона 51,8 млн подписчиков в Twitter, и нажав всего лишь одну кнопку, он может обратиться ко всем поклонникам Tesla.

Запустите email-рассылку

Новостная рассылка — прямой канал связи с целевой аудиторией. В отличие от социальных сетей, где зрителей выбирает алгоритм, email-рассылка позволяет охватить абсолютно каждого подписчика.

Предлагайте клиентам уникальные впечатления

Лидогенерация — это маркетинговая тактика, направленная на поиск и привлечение новых потенциальных клиентов. Часто она включает в себя электронные книги, email-рассылки и бесплатные пробные периоды.

Однако роль основного «магнита» для клиентов может сыграть и уникальный жизненный опыт. Tesla использует рассылку, чтобы привлечь интерес к электрогрузовику Tesla Semi. Но это еще не все: подписчики рассылки получают шанс выиграть поездку на Tesla Semi.

Создавайте ажиотаж

Илон Маск часто выкладывает тизеры, которые привлекают много внимания. Тысячи его подписчиков быстро распространяют информацию по социальным сетям, и вскоре Tesla попадает в тренды Twitter, а каждое издание стремится опубликовать об этом статью.

К примеру, в 2018 году Маск отправил автомобиль Tesla Roadster в космос вместе с ракетой SpaceX, таким образом продвигая одну из своих компаний с помощью другой.

Устраивайте мероприятия

Презентации Tesla, как и Apple, имеют важное значение. Способность Маска создавать яркие шоу всегда производит фурор. К примеру, в прошлом году на мероприятии Tesla AI Day Маск объявил о том, что компания будет создавать роботов-гуманоидов Tesla Bot. Объявление сопровождалось танцем человека в костюме робота.

Запускайте бесплатную рекламу

Не обязательно выделять большой бюджет на маркетинговые ролики — набрать много просмотров можно даже бесплатно. Так и произошло с проектом Tesla под названием Project Loveday.

Все началось с того, что десятилетняя Бриа Лавдей предложила Маску провести конкурс среди любительских рекламных роликов, которые продемонстрируют уникальные преимущества Tesla и других электрокаров. Заявку подали сотни человек, ролики которых в результате собрали миллион просмотров.

Продумывайте реферальные вознаграждения

Как утверждает Маск: «Один клиент должен привести еще трех». Сарафанное радио — один из лучших способов распространения информации. Именно поэтому Tesla делает упор на свою реферальную программу, стараясь предложить вознаграждение или опыт, которые стоят того, чтобы поделиться с другими.

Добавьте обслуживание клиентов в маркетинговую стратегию

Люди любят хвастаться тем, как хорошо их обслужили в той или иной компании. Одно позитивное взаимодействие может сформировать ожидания от компании, а благодаря социальным сетям об этом узнают миллионы людей.

Устраняйте препятствия на пути к покупке

Как обычно приобретают автомобиль? Нужно отправиться в дилерский центр, потратить несколько часов на заполнение документов и только после этого получить автомобиль. В случае Tesla, достаточно просто зайти на сайт, выбрать характеристики, апгрейды и график платежей, а затем просто дождаться, когда привезут заказ.

Источник.

Фото на обложке: Gennadiy Naumov / Shutterstock