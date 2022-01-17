Как пандемия повлияла на онлайн-фитнес и почему 2022 год может стать решающим для этой сферы

Например, компании Mirror пришлось сменить руководителя после того, как материнская компания Lululemon снизила прогноз годового дохода. А имидж производителя тренажеров Peloton висит на волоске после серии судебных исков конкурентов и PR-скандалов.

В 2021 году многие бренды онлайн-фитнеса столкнулись с проблемами, поскольку пытались одновременно поспеть за ростом 2020 года и были вынуждены справляться с дополнительными расходами в цепочках поставок. Похоже, трудности продолжатся и в этом году.

2021 год был неспокойным для стартапов домашнего фитнеса, и в 2022 им предстоит доказать свою жизнеспособность. В отличие от ранней стадии пандемии, в 2022 году удовлетворить покупательский спрос становится все сложнее — и многие из таких компаний сталкиваются с новыми препятствиями и кризисами.

Доходы компании Lululemon, обнародованные в декабре, говорят о проблемах, с которыми в настоящее время сталкиваются крупные игроки рынка онлайн-фитнеса. Ожидается, что в 2021 финансовом году продажи Mirror составят от $125 до $130 млн. Эта цифра примерно в два раза ниже предыдущих оценок Lululemon — от $250 до $275 млн.

На фоне ухудшения финансовых показателей материнская компания объявила, что пост нового CEO в Mirror займет Майкла Арагон, бывший главный контент-менеджер Twitch.

Между тем, их конкурент Peloton также сообщил о замедлении продаж. Согласно последним отчетам, опубликованным в ноябре прошлого года, компания не достигла целей по выручке и показала чистые убытки в размере $376 млн. В 2021 году Peloton потратила значительные средства на улучшение собственной цепочки поставок после многомесячных задержек.

Затем, в декабре, компания столкнулась с серией PR-кризисов, связанных с эпизодом перезапуска сериала «Секс в большом городе» на канале HBO Max.

На фоне всего этого между брендами произошел ряд юридических столкновений. Lululemon обратилась в суд, обвинив Peloton в копировании дизайна одежды. Nike, в свою очередь, подал иск против Lululemon из-за того, что Mirror, предположительно, нарушил патентные права американской компании.

Тем не менее, фитнес-стартапы не прекращают попыток отвоевать будущую долю рынка.

Компания Tonal, специализирующаяся на силовых тренировках, продолжает открывать шоурумы и сотрудничать с розничными продавцами для продвижения своей цифровой фитнес-системы.

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Bandier, Neighborhood Goods и Nordstrom — вот некоторые из ритейлеров, с которыми Tonal сотрудничает в формате поп-ап-магазинов. Tonal также продолжает привлекать венчурный капитал. В марте прошлого года компания привлекла $250 млн в рамках серии E, что помогло ей достичь оценки в $1,6 млрд.

Мэтт Мурут, старший аналитик компании Gartner, объяснил, что некоторые из этих стартапов добились успеха за счет ускорения продаж во время локдаунов. «Но цены, как правило, остаются высокими, а целевой рынок сокращается по мере того, как люди снова выходят из дома, чтобы заниматься спортом», — пояснил Мурут.

По его словам, падение рыночного спроса обычно ведет к росту затрат на приобретение основных средств. «Я ожидаю, что затраты на приобретение для нескольких цифровых фитнес-стартапов, скорее всего, вырастут», — добавил он.

Стагнация также пришлась на время, когда потребители устали от виртуального фитнеса: все больше людей стремятся вернуться к тренировкам в спортзале или групповым занятиям. По данным инвестбанка Jeffries, по состоянию на октябрь 2021 года посещаемость тренажерных залов в США быстро восстанавливалась и была всего на 8% ниже уровня 2019 года.

Ранее в этом месяце CEO Planet Fitness Крис Рондо сообщил CNBC, что число членов клуба и посещаемость клиентов по-прежнему высоки, несмотря на распространение варианта «омикрон».

Он отметил, что до распространения вакцины от COVID-19 в прошлом году посетителей было мало, но с тех пор этот показатель восстановился.

«Во время распространения вариантов “дельта” и “омикрон” мы не наблюдаем такого отката, — сказал Рондо. — Мы не видим, что посещаемость падает. Мы не видим, что динамика новых клиентов ухудшается. Мы не видим, что количество отказов растет».

На этой неделе компания Planet Fitness сообщила, что на конец 2021 года в ней насчитывалось 15,2 млн членов, что на 1,7 млн больше, чем в прошлом году. В течение 2021 года сеть также открыла 132 новых фитнес-центра.

Более того, существующие тренажерные залы и студии строят гибридную бизнес-модель фитнеса. Equinox+, виртуальная фитнес-платформа Equinox, в середине 2021 года достигла отметки в 2 млн платных подписчиков, что на 135% больше по сравнению с моментом ее запуска в 2020 году.

По мере возникновения новых проблем фитнес-бренды на базе различных девайсов, такие как Mirror и Peloton, продолжат борьбу за первые места среди потребителей. Однако Ник Риццо, директор по фитнес-исследованиям RunRepeat, заявил, что, несмотря на нестабильность, «онлайн- и цифровой фитнес в настоящее время является самым быстрорастущим сегментом фитнес-индустрии».

Другие аналитики согласились с этим мнением. «Я ожидаю, что большинство этих фитнес-компаний покажут хорошие результаты по сравнению с их допандемийными целевыми показателями роста на 2022 год, — сказал Мурут из Gartner. — Но вопрос в том, насколько амбициозными должны быть эти цели сейчас, учитывая, что мы, вероятно, приближаемся к точке насыщения рынка».

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