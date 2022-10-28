3 системы для измерения соответствия продукта рынку

Соответствие продукта рынку (product-market fit, PMF) — одна из важнейших целей каждого стартапа. Продолжаем рассказывать о подходах к оценке этой метрики. В материале — о системах, которые используются в Y Combinator, Snapchat и Superhuman.

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4 метрики для оценки соответствия продукта рынку

1. Триада

Брайан Бальфур, основатель и CEO Reforge и венчурный партнер в Long Journey Ventures, предлагает использовать так называемую систему триады.

По его мнению, этот подход позволит практически со 100%-ной вероятностью утверждать, что стартап достиг PMF. Система состоит из следующих трех показателей:

необычный рост,

высокая степень удержания пользователей,

осмысленное использование.

Эти три элемента можно измерить по-разному, в зависимости от того, какой тип продукта предлагает стартап.

В качестве примера Бальфур называет Snapchat. Команда поняла, что достигла PMF, когда у них было более 200 тыс. загрузок (нетривиальный рост), 50% скачавших приложение ежедневно его открывали (высокий уровень удержания пользователей), и пользователи отправляли в среднем 10 снимков в день (значимое использование).

Только одного из этих факторов недостаточно. Однако все вместе они убедительно доказывают, что продукт соответствует рынку.

2. Опрос PMF

Рахул Вохра, основатель почтового сервиса Superhuman, создал систему для измерения соответствия продукта компании рынку с помощью опросника и даже улучшил показатель PMF, сегментировав пользователей на его основе.

В то время у Superhuman было всего 100-200 пользователей, которые использовали базовую версию продукта, еще не была выпущенную для широкой публики. Вохра хотел опросить эту небольшую базу пользователей, чтобы определить, достиг ли его сервис PMF, прежде чем официально запускать Superhuman.

Как мы упоминали ранее, для достижения PMF по крайней мере 40% пользователей должны сказать, что они были бы «очень разочарованы», если бы больше не могли использовать продукт.

После рассылки первого опроса выяснилось, что такой ответ дали лишь 22% пользователей Superhuman.

Тогда в опросник включили несколько дополнительных пунктов, которые позволили бы начать оптимизацию продукта для достижения PMF. Среди них были следующие вопросы.

Как вы думаете, какой тип людей получит больше всего преимуществ от Superhuman?

Какова главная выгода, которую вы получаете от Superhuman?

Как мы можем улучшить Superhuman для вас?

Чтобы оптимизировать сервис, команда использовала ответы от тех, кто сказал, что очень расстроился бы, лишившись доступа к Superhuman. По сути, они сузили свой целевой рынок, чтобы сделать свой продукт еще лучше для тех, кто представлял определенный тип пользователей.

Сделав это и включив обратную связь в дальнейшую разработку, Superhuman смог превратить тех, кто сомневался в продукте, в преданных сторонников.

Затем они продолжили опрос и сегментацию целевого рынка, а также повторяли итерации, пока доля пользователей, давших нужный ответ, не достигла 58%. Это означало, что они достигли PMF в соответствии с эталоном Эллиса.

3. Система Y Combinator

В Y Combinator оценивают соответствие продукта рынку по нескольким показателям вовлеченности.

Партнер YC и эксперт по росту Густаф Альстремер утверждает, что первый шаг к измерению PMF — определить показатель, который наилучшим образом отражает ценность продукта для пользователей.

Второй шаг — измерить повторное использование этой метрики в течение определенного периода времени.

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Например, такая компания, как Airbnb, будет использовать количество бронирований/проживания в качестве показателя, который наилучшим образом отражает ценность, предоставляемую пользователям. Затем они измерят, сколько из них приходится на одного пользователя в год, поскольку большинство людей не путешествуют постоянно.

В этом примере Airbnb отобразит данные на линейном графике с количеством бронирований/проживания на вертикальной оси и периодом времени в годах на горизонтальной оси.

Если линия прямая в течение нескольких лет, это означает, что Airbnb имеет хороший показатель удержания пользователей, и, следовательно, у компании, вероятно, есть PMF. Если линия снижается год за годом, это означает, что пользователи не остаются с сервисом, и PMF нет.

Эта структура может применяться к различным типам компаний, если определить подходящую метрику ценности и период времени для ее измерения.

Вот несколько примеров метрик ценности и идеальных периодов для их измерения:

Компания Количественная метрика Идеальная частота Airbnb Бронирования/проживание Ежегодно Instagram* Активные пользователи Ежедневно Gusto Платежные ведомости Еженедельно/ежемесячно Lyft Пассажиры Еженедельно/ежемесячно

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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