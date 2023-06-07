Португалия начала тестировать 4-дневную рабочую неделю

В этот период сотрудники будут работать по модели «100:80:100»: получать полную оплату за 80% рабочего времени, при этом выполняя все свои задачи.

В следующие полгода 39 частных компаний Португалии будут использовать четырехдневный график. Эксперимент проводится в партнерстве с некоммерческой организацией 4 Day Week Global, а его участники получат помощь от государства.

Исследователи Лондонского и Редингского университетов, курирующие программу, выяснили: около 72% португальских сотрудников работают более 40 часов в неделю. Среди стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) Португалия занимает третье место по продолжительности средней рабочей недели, следуя за Великобританией.

В эксперименте участвуют компании в основном из профессиональной, научной и технической областей, а также детский сад, дом престарелых, банк стволовых клеток, центр НИОКР и предприятия из производственного, розничного и некоммерческого секторов.

Цель компаний — проверить, поможет ли сокращенная неделя уменьшить стресс и выгорание среди сотрудников и улучшить их удержание. Исследователи будут наблюдать за тем, как четырехдневный график повлияет на экономику, общество и экологию Португалии.

4 Day Week Global проводила несколько масштабных экспериментов по всему миру, особенно активно — во время пандемии, когда компании и сотрудники переосмысливали подход к работе.

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В прошлом году такой эксперимент прошел в США и оказался чрезвычайно популярным. По словам сотрудников, они стали эффективнее работать и меньше выгорать. Многие говорили, что никогда не вернутся к традиционному графику — по крайней мере, без серьезной прибавки к зарплате.

Выгоду получили и компании: их выручка выросла на 8% за время эксперимента и на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В прошлом году 4 Day Week Global провела в Великобритании крупнейший на данный момент эксперимент. В нем участвовали почти 3 тыс. работников, которые по итогам сообщили, что их здоровье, финансовое положение и отношения улучшились.

Четырехдневная рабочая неделя пока не внедрена полностью ни в одной стране, но тестировалась в Южной Африке, Бельгии, Исландии, Японии и других государствах.

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