В 2022 году пройдет самый масштабный международный эксперимент по 4-дневной рабочей неделе

1 февраля в США стартуют испытания четырехдневной рабочей недели, в которых примут участие 30 компаний из сфер промышленности, гостиничного бизнеса, здравоохранения, рекрутинга и новых технологий.

Как разработать наиболее успешную гибридную систему работы — вот, что занимает ум большинства руководителей в 2022 году. Но пока работодатели бьются над созданием системы, которая подходит и им, и сотрудникам, лучшее решение, возможно, кроется в переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Шестимесячные испытания будут проходить под контролем некоммерческой организации 4 Day Week Global — сообщества, созданного для поддержки работодателей, которые хотят перейти на сокращенную рабочую неделю и сохранить высокую производительность труда.

4 Day Week Global уже запустила свою программу в Великобритании, чтобы побудить столько же организаций принять участие в полугодовых испытаниях с июня. Подразделение медицинских исследований производителя фотоаппаратов Canon уже согласилось в ней поучаствовать.

По словам Джо Коннора, менеджера глобальной пилотной программы, для подготовки к испытаниям в США эксперты 4 Day Week Global провели несколько месяцев с каждой из компаний, чтобы убедиться в их готовности.

Для этого проводились семинары и тренинги с участием международных бизнес-лидеров и консультантов, которые уже успешно внедрили четырехдневную неделю в своих организациях.

«Кроме того, мы оказываем поддержку в виде наставничества, подбирая для компаний людей, имеющих опыт работы в их отрасли, а также предоставляем им доступ к сети других участников, чтобы они могли обмениваться мыслями и идеями», — добавил Коннор.

Подготовка к программе и проведение эксперимента имеют решающее значение для будущего успеха модели сокращенной рабочей недели.

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По словам Коннора, часто руководители попадают в ловушку, диктуя план сокращения рабочего времени еще до того, как привлекут и мотивируют своих сотрудников, чтобы выяснить, как это может сработать. «По сути, они пытаются решить все проблемы до начала испытаний и не понимают, что лучшие решения можно найти в ходе испытаний, а не на совещании» — отметил он.

Например, компаниям необходимо установить свои правила по части отпусков и государственных праздников до перехода на новую систему. Многие забывают сделать это заранее. Также необходимо, чтобы идею поддержали все работники компании.

«Чтобы полноценно перейти на четырехдневку, нужно расширять права и возможности, и этот процесс должен идти снизу вверх, чтобы руководители отделов и сотрудники могли эффективно разработать план. Ведь никто не знает свой рабочий день лучше, чем сами работники», — объясняет Коннор.

Продуктивность и благополучие

На семинарах по подготовке к эксперименту работодателям рекомендуется преподносить модель четырехдневной недели не как решение проблемы баланса между работой и личной жизнью, а как политику продуктивности, с учетом преимуществ для благополучия и удовлетворенности работников.

«Конечно, сотрудники будут чувствовать себя более энергичными и мотивированными, если будут работать на один день меньше. Но для успешного результата лидеру следует рассматривать этот переход как возможность взглянуть на миссию и приоритеты компании и на то, как обеспечить наибольшую производительность в то время, когда люди работают», — объяснил Коннор.

Он выступал за сокращение рабочего времени в течение многих лет, задолго до того, как кризис, вызванный пандемией, ускорил развитие тенденций на рынке труда.

В 2019 году он возглавил коалицию «Четырехдневная неделя в Ирландии» у себя на родине.

«Тогда эта концепция казалась довольно радикальной, — сказал он. — Одной из проблем, которые устранила пандемия, была идея перехода от модели вознаграждения за работу по времени к модели, ориентированной на результат».

Совместные международные испытания

В Северной Америке из большого числа компаний были отобраны 30, заявивших о своей заинтересованности в испытании четырехдневной недели.

Счастливчикам провели различные подготовительные измерения — производительности компании, благополучия сотрудников, выбросов углекислого газа и многого другого. После завершения программы эти показатели будут измерены еще раз.

Кроме того, испытания будут проводиться и на международном уровне. Одновременно с американскими испытаниями 1 февраля 16 компаний начнут испытания в Ирландии, а в июне испытания пройдут в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Коннор и его коллеги с нетерпением ждут результатов.

«Это сильнейшая мотивация, — сказал он. — До сих пор многие исследования в этой области проводились на уровне отдельных компаний. Это первый раз, когда скоординированное испытание четырехдневной недели проводится так широко, с участием сотрудников и компаний из целого ряда разных стран и отраслей».

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«Результаты этой программы должны внести значительный вклад в дискуссию о четырехдневной неделе, которая, как мы считаем, имеет центральное значение для будущего работы. Мы надеемся, что преимущества перехода определят успех в этой области, и что те, кто опробует четырехдневную неделю, сделают ее постоянной и вдохновят других», — добавил Коннор.

Концепция реальна для любой отрасли

Американская некоммерческая страховая компания Healthwise входит в число организаций, участвующих в экспериментальном проекте в США. Ее CEO Адам Хасни рад этой возможности.

«Наши отделы очень старательно обсуждали советы, современный опыт и подходы к чередованию графиков, которые позволили бы всем получить преимущества четырехдневной недели и при этом выполнить обязательства перед клиентами. В ходе эксперимента мы опросили наших сотрудников, и почти 95% из них считают, что четырехдневка положительно повлияла на баланс между работой и личной жизнью и на ощущение выгорания», — сказал он.

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Другая компания, принимающая участие в эксперименте, — M'tucci's. Она владеет тремя итальянскими ресторанами в Альбукерке и Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико. Ее президент Джон Хаас сказал, что если испытания пройдут гладко, то с апреля компания перейдет на трехдневную неделю.

«Американская рабочая сила хорошо известна тем, что постоянно расширяет границы производительности и стресса, а ресторанная индустрия особенно требовательна», — сказал он. — Четырехдневная неделя дает возможность перенять европейскую, более богатую культуру. Мы искренне верим, что мировые пилотные испытания и инициатива перехода — это будущее занятости, независимо от отрасли».

С этим согласен и Джо Коннор. «Четырехдневная неделя может быть реализована практически в любых условиях, — сказал он. — Интерес к переходу растет в геометрической прогрессии, крупные корпорации почти каждый день объявляют о переходе, а также возрастает количество инициатив со стороны властей».

«В конечном итоге, 2022 год должен стать интересным — и переломным — в плане будущего перехода на четырехдневную неделю», — добавил он.

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