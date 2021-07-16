5 основных тенденций в области устойчивого развития

Generation Investment Management, инвестиционная компания, основанная бывшим вице-президентом США Элом Гором, выделила несколько основных тенденций в этой области.

Пандемия сильно повлияла не только на мировую экономику, но и на сектор устойчивого развития. В Европе возобновляемые источники энергии производят больше энергии, чем ископаемое топливо. Рост популярности электромобилей и цели по сокращению выбросов приближают нас к осознанному и ответственному потреблению природных ресурсов.

Цели по сокращению выбросов становятся нормой

В настоящее время более трех четвертей мировой экономики подпадают под действие национальных обязательств по достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Более 2 тысяч компаний взяли на себя обязательство сократить выбросы до нуля в рамках кампании Race to Zero.

Некоторые организации пошли еще дальше, например Microsoft, которая планирует компенсировать ущерб нанесенный окружающей среде за последние 45 лет. Однако в отчете сказано, что у многих компаний все еще нет надежных планов с целями на ближайшее будущее.

Инвестиции в устойчивое развитие растут

С 2015 года объем денежных средств, поступающих в ESG, вырос в десять раз, а количество венчурных и частных сделок, связанных с устойчивым развитием, увеличилось вдвое.

Также мы наблюдаем рост инвестиций в «природные решения», такие, как регенеративное сельское хозяйство и мясо на растительной основе. В этом году инвестиции в возобновляемые источники энергии могут превысить инвестиции в добычу нефти и газа, а доля рыночной капитализации, приходящаяся на «зеленую» экономику, уже утроилась.

Инициатива Net Zero Asset Managers, международной группы по управлению активами, теперь насчитывает 128 подписантов и $43 трлн управляемых активов, что соответствует цели достижения нулевых выбросов к 2050 году.

Природные решения получают большую поддержку

Миллион видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения. По оценкам Всемирного экономического форума, ущерб от безответственного отношения к природе может составить $44 трлн, то есть более половины мирового ВВП.

В то время как многие компании ставят перед собой климатические цели, совсем немногие задумываются о важности биоразнообразия. Производство растительного мяса позволит сократить огромные площади земель, используемых для сельского хозяйства. Именно говядина по-прежнему остается главной причиной исчезновения влажных тропических лесов.

Города меняются

После того, как мэр Парижа Энн Идальго поддержала модель «15-минутный город» — идею о том, что жители города должны иметь возможность совершать большинство повседневных поездок за 15 минут — политики в других городах также задумались о важности комфортной городской среды.

Компактное и продуманное расположения жилых районов позволит сократить выбросы от поездок на работу. В период пандемии многие города обзавелись новыми велосипедными дорожками или закрыли некоторые улицы для автомобильного движения.

Нужно ускориться

Мир не успевает выполнить цели Парижского соглашения по климату. Например, США обязались вдвое сократить выбросы к 2030 году. Для этого необходимо:

в 8 раз больше использовать ветровую и солнечную энергию,

в 10 раз увеличить продажи электромобилей

в 20 раз быстрее внедрять использование зеленого водорода в промышленности.

В целом, чтобы достичь намеченных целей, энергетический переход должен происходить в пять раз быстрее.

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