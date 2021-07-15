Работа из дома может вредить окружающей среде сильнее, чем поездки в офис — исследование

Вопреки распространенному мнению, удаленка не снижает углеродный след, а скорее перераспределяет его. Выбирая между режимом работы в условиях пандемии, современному бизнесу приходится учитывать и последствия для окружающей среды . Рассказываем, как это делают крупнейшие технологические компании.

В исследовании, посвященном сдвигу в потреблении энергии во время пандемии, Стив Чикала, доцент экономики Университета Тафтса, изучающий экологическую и энергетическую политику, написал, что около трети рабочей силы США перешло на работу из дома из-за пандемии.

В 2020 году потребление электроэнергии в жилых помещениях выросло на 8%, а в коммерческих и промышленных зданиях — сократилось примерно на 7%-8%.

Все больше людей стали готовить, стирать, нагревать и охлаждать дома. «Вместо того, чтобы получать все на подносе в кафе, каждому приходится разогревать плиту», — говорит Чикала.

Кроме того, по мере того, как все больше людей переезжали за пределы городских центров в поисках большего пространства и домов, они увеличивали свой углеродный след.

Теперь, когда они решат выйти в офис, им придется расходовать больше энергии на длительные поездки на работу. Тем не менее, Чикала обнаружил, что потребление бензина для транспортировки снизилось примерно на 16% за последний год, что привело к снижению общего потребления энергии в США.

Некоторые технологические компании, расположенные в области залива Сан-Франциско, после возобновления работы в офисах опять организуют трансфер для сотрудников.

Например, Google запустил транспорт для персонала 12 июля, в первый день возвращения в офис. Пока действует сокращенное расписание, но по мере того, как все больше человек будут выходить в обычный режим, количество рейсов будет увеличено.

Facebook сообщил Protocol, что, скорее всего, начнет запускать транспорт для сотрудников позже этой осенью.

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По прогнозу Чикала, после пандемии количество выбросов от бизнес-поездок на самолетах существенно сократится. «Это чрезвычайно дорого, и мы уже провели полтора года в альтернативном режиме, который оказался вполне подходящим для ведения бизнеса», — говорит он.

Некоторые организации принимают меры, чтобы компенсировать выбросы.

Autodesk, например, сообщила Protocol, что она сбалансировала потребление энергии на дому с помощью офсетов, проектов, снижающих выбросы или стимулирующих их поглощение.

Square Inc. в своем последнем отчете о корпоративной социальной ответственности заявила, что дает сотрудникам возможность постоянно работать на дому, таким образом сокращая выбросы от поездок в офис и количество энергии, используемой для организации рабочих мест.

Apple, которая также является компанией с нулевым уровнем выбросов углерода, собрается сокращать последствия от поездок персонала на работу. Она будет применять гибридную модель, которая предусматривает нахождение дома только два дня в неделю, а также поощрять использование общественного транспорта.

В прошлом месяце некоторые сотрудники Apple выступили против планов компании по возвращению в офис. В письме, адресованном Тиму Куку, которое позже получила The Verge, они попросили сообщить, какое воздействие на окружающую среду будет иметь возвращение к офисной работе.

По оценкам Global Workplace Analytics, если бы жители США, способные работать на дому, хотя бы 50% оставались в удаленном режиме, «сокращение выбросов парниковых газов было бы тому, чтобы с дорог исчезла вся рабочая сила штата Нью-Йорк», говорится на сайте организации.

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По мере восстановления экономики, безусловно, произойдет некоторое увеличение выбросов парниковых газов, отмечает Кеннет Гиллингем, профессор экономики окружающей среды и энергетики в Йельской школе лесного хозяйства и экологических исследований. Однако есть гораздо менее дорогостоящие способы ограничить выбросы, чем глобальная пандемия.

Autodesk уже давно контролирует собственный углеродный след. Компания достигла чистого нуля выбросов парниковых газов в 2021 году, и сотрудники создают лишь 5% ее углеродного следа, говорит Стивен Фукухара, вице-президент Autodesk по рабочим местам и путешествиям.

«Мы учитываем воздействие на окружающую среду при принятии всех решений о работе и поездках, — говорит Фукухара. — С 2016 года наши офисы на 100% обеспечены энергией из возобновляемых источников, и во время пандемии мы приобрели дополнительные источники возобновляемой энергии и компенсации выбросов углерода... Мы планируем продолжить эту практику в дальнейшем».

После пандемии компания решила перейти на гибкий график, который позволит выбирать между работой в офисе, гибридной схемой или полностью удаленной работой.

«Работа на дому имеет свои преимущества, но с экологической точки зрения она не является панацеей», — сказал Гиллингем.

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